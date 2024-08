ETV Bharat / bharat

నాన్​వెజ్ ​స్పెషల్ : టేస్టీ టేస్టీ మ్యాంగో మటన్​ కర్రీ.. ఒక్కసారి తిన్నారంటే వావ్ అనాల్సిందే - MANGO MUTTON CURRY RECIPE IN TELUGU

By ETV Bharat Telangana Team

How To Make Mango Mutton Curry in Telugu : వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు చాలా మందికి ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగదు. చాలా మంది స్తోమత లేక చికెన్​ను ఎక్కువగా తింటుంటారు. కానీ మటన్​పై మాంసాహారులకు ఉండే మోజే వేరు. వారానికొకసారి వీలు కాకపోయినా.. నెలకోసారైనా తినాలనుకుంటున్నారు. మటన్ రేటు ఎక్కువ ఉన్నా సరే ముక్క నోట్లో పడాల్సిందేననుకుంటారు. అయితే రొటీన్​గా మటన్ కర్రీ వండుకోవడంలో మజా ఏముంటుంది మరి. ఈ వారం మటన్​కు కాస్త మామిడికాయను కూడా యాడ్ చేశారనుకోండి.. టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. మటన్​తో మామిడికాయ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? నిజమండీ బాబు.. పచ్చిమామిడితో మటన్​ కర్రీ చేస్తే మళ్లీ మళ్లీ తినాల్సిందే అంటారు. మరి పచ్చమామిడి మటన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?

మామిడికాయ మటన్​కు కావాల్సిన పదార్థాలు :

(Mano Mutton Curry Ingredients)