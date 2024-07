సూపర్ టిప్స్ : ఎండాకాలం తర్వాత కూలర్​ ఇలా భద్రపరచండి - కొన్ని ఏళ్లపాటు చక్కగా పనిచేస్తుంది! - After Summer Air Cooler Clean tips

How to Clean Air Cooler After Use in Summer: మాగ్జిమమ్ ఇప్పుడు కూలర్ ఎవరూ వాడకపోవచ్చు. ఎండాకాలం పూర్తయి.. వర్షాలు మొదలయ్యాయి. ఇప్పుడు మీ కూలర్ ఏ పరిస్థితిలో ఉందో ఓసారి వెళ్లి చూడండి! అలాగే ఉంచితే కొన్ని రోజుల్లోనే తుప్పు పట్టడం మొదలవుతుంది. మళ్లీ సమ్మర్​ వచ్చేనాటికి పార్టులన్నీ పూర్తిగా పాడై, కొత్తవి కొనాల్సి పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకే.. ఇప్పుడే జాగ్రత్తపడండి. మీ కూలర్​ను భద్రంగా ఉంచడానికి ఈ టిప్స్​ పాటించండి. ఇవి పాటిస్తే.. తప్పకుండా మరో 5 సంవత్సరాల పాటు కూలర్​ చక్కగా పనిచేస్తుందని అంటున్నారు నిపుణులు. ఆ టిప్స్​ ఏంటో చూద్దాం..

కూలర్​ను జాగ్రత్తగా భద్రపరచే ముందు.. మొదట స్విచ్​ బోర్డుకు ఉన్న ప్లగ్స్​ తీయాలి.

ఆ తర్వాత కూలర్​లో ఏమైనా నీళ్లు మిగిలి ఉంటే వాటిని బయట పారబోయండి.

కూలర్​ లోపల నీళ్లన్నీ తొలగించినా.. నాలుగు మూలల్లో నీళ్లు మిగిలి ఉంటాయి. అవి కూడా తీసేసి తడి లేకుండా చూసుకోవాలి.

ఇప్పుడు కూలింగ్​ ప్యాడ్​లను కూలర్​ నుంచి వేరు చేసి వాటిని సపరేట్​గా క్లీన్​ చేయాలి. వాటిని క్లీన్​ చేయడానికి చిన్న బ్రష్​లు ఉపయోగించడం మంచిది.

బ్రష్​ వల్ల చిన్న చిన్న మూలాల్లో ఉన్న దుమ్ము కూడా క్లీన్​ అవుతుంది. కూలింగ్​ ప్యాడ్​లకు ఉన్న గడ్డి తాజాగా ఉంటే దాన్ని సపరేట్​గా స్టోర్​ చేయండి.

దెబ్బతింటే పడేయండి. మళ్లీ కొత్తగా తీసుకోవచ్చు. పెద్దగా ఖర్చు కాదు. కొత్త గడ్డితోనే కూలింగ్ ఎక్కువగా వస్తుంది.

