'ఓట్ ఫ్రమ్ హోమ్'కు ఎవరు అర్హులు? దరఖాస్తు ఎలా? సీక్రెట్ ఓటింగ్ సాధ్యమేనా?

How To Apply For Vote From Home : దేశంలో సార్వత్రిక ఎన్నికల వేడి మొదలైంది. అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల తమ అస్త్రశస్త్రాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే కొందరు ప్రచారంలో మునిగితేలుతుండగా, మరికొందరు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. అటు ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం కూడా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన ఈసీ- దేశంలో 7 దశల్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు నిర్వహించనుంది.

అయితే ఈసారి లోక్​సభ ఎన్నికల్లో తొలిసారిగా ఓట్​ ఫ్రమ్ హోమ్​- ఇంటి నుంచే ఓటు వేసే వెసులుబాటును అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అందులో భాగంగా 85ఏళ్లు పైబడిన వారు, 40శాతానికి పైగా అంగవైకల్యం ఉన్నవారు ఇంటి నుంచే ఓటు వేయవచ్చు. పోలింగ్ సిబ్బంది సదరు ఓటరు ఇంటి వద్దకే వచ్చి ఓటు వేయించుకుంటారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఓ కంపార్ట్‌మెంట్, ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్‌ను తెస్తారు.

ఇంటి నుంచే ఓటేయాలంటే ఏం చేయాలి?

ఇంటి నుంచే ఓటేసే వెసులుబాటును ఉపయోగించుకోవాలనుకునే వృద్ధులు, దివ్యాంగులు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చిన ఐదు రోజుల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఫార్మ్ 12డి నింపి రిటర్నింగ్ అధికారికి కాని, సహాయ రిటర్నింగ్ అధికారికి కాని పంపించాలి. ఈ దరఖాస్తు చేసుకునేవారు తమ పూర్తి చిరునామా, సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ కూడా పొందుపరచాలి. ఈ దరఖాస్తు ఎన్నికల సంఘం వెబ్​సైట్​లో అందుబాటులో ఉంది.

అయితే దరఖాస్తులను అందుకున్న తర్వాత సంబంధిత దరఖాస్తుదారుల ఇళ్లకు బూత్​స్థాయి అధికారులు వెళ్తారు. అర్హతలను బట్టి ఇంటి నుంచే ఓటు వేసే సదుపాయం కల్పించాలా వద్దా అనేది అధికారులు నిర్ణయిస్తారు. అనంతరం పూర్తి చేసిన ఫారం 12-డిని రిటర్నింగ్ అధికారికి అందజేస్తారు. అర్హత ఉంటే దరఖాస్తుదారుల ఇంటికి అధికారులే వెళ్లి ఓటు వేయిస్తారు. పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి ఓట్ వేసేటప్పుడు ఎలా అయితే రహస్య ఓటింగ్ ఉంటుందో ఇంటి నుంచే ఓటు వేసేటప్పుడు కూడా ఓటర్ ఎవరికి ఓటేస్తున్నారో ఎవరికీ తెలిసే అవకాశం లేకుండా అధికారులు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటారు.

మొత్తం 1.73కోట్ల మందికి అవకాశం

40 శాతం కంటే ఎక్కువ వైకల్యం ఉన్నవారు దేశంలో 88.4 లక్షల మంది ఓటు వేసేవారు ఉన్నారని ఈసీ ఇటీవలే తెలిపింది. 85 ఏళ్ల వయసుపై బడిన వారు 82 లక్షల మంది వృద్ధులు ఉన్నారని పేర్కొంది. వందేళ్లకుపై బడిన వారు 2.18 లక్షల మంది ఉన్నారని స్పష్టం చేసింది. వీరంతా కలిసి మొత్తం 1.73 కోట్ల మంది ఉన్నారని, వారందరికీ ఓట్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవకాశం కల్పించనున్నట్లు సీఈసీ రాజీవ్ కుమార్ చెప్పారు.

అయితే 85 ఏళ్లలోపు ఉన్న వృద్ధులు, 40 శాతం కంటే తక్కువ అంగవైకల్యం ఉన్న ఓటర్లకు పోలింగ్ స్టేషన్ల వద్ద అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వివరించారు రాజీవ్ కుమార్. అన్ని పోలింగ్ బూత్‌లలో వాలంటీర్లను అందుబాటులో ఉంచుతామని, వీల్ చైర్‌లు ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. దివ్యాంగులు, వృద్ధులను ఇళ్ల నుంచి పోలింగ్ స్టేషన్లకు తీసుకువచ్చేందుకు రవాణా సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు. వీటితోపాటు అన్ని పోలింగ్ బూత్‌ల వద్ద కనీస మౌలిక వసతులైన తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు అందుబాటులో ఉంచుతామని చెప్పారు.

తొలిసారి ఈ వెసులుబాటు కల్పించింది అప్పుడే

Vote From Home Loksabha Elections : ఇంటి నుంచే ఓటు వేసే వెసులుబాటును ఎన్నికల కమిషన్ తొలిసారి కొవిడ్ సమయంలో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కల్పించింది. "స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాన్ని చూసిన 80ఏళ్లకు పైబడ్డ ఓటర్లు ఓటు వేయడానికి చాలా ఎక్కువ ఆసక్తిని కనబరిస్తున్నారు. వారు యువతకు ఆదర్శం. అయితే వారు మరొక వ్యక్తి సహాయం లేకపోతే వచ్చి ఓటు వేయలేరు. అందుకే ఇంటి నుంచే ఓటు వెసులుబాటును కల్పించాం" అని ఒక ఎన్నికల అధికారి తెలిపారు.

