How to Apply for New Ujjwala Connection: రేషన్​ కార్డు లబ్ధిదారులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. రేషన్​ కార్డు కలిగిన వారు ఉచితంగా గ్యాస్​ సిలిండర్​, స్టవ్​ పొందవచ్చు. అవును, మీరు విన్నది నిజమే. ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన 2.0 స్కీమ్‌ కింద రెండు గ్యాస్ సిలిండర్లను ఉచితంగా ఇవ్వడంతోపాటు గ్యాస్ స్టవ్‌ను కేంద్రం ఫ్రీగా ఇస్తోంది. మరి ఫ్రీగా గ్యాస్ సిలిండర్లను ఎలా పొందాలి..? ఆన్‌లైన్​లో ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి..? ఏయే డాక్యుమెంట్స్ కావాలి..? వంటి పూర్తి వివరాలు కోసం ఈ స్టోరీపై ఓ లుక్కేయండి..

దేశంలోని పేద మహిళల కోసం ప్రారంభించిన స్కీమ్.. ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన. ఈ స్కీమ్​ కింద గ్యాస్ లబ్ధిదారులకు ఏటా 2 గ్యాస్ సిలిండర్లు అందజేస్తున్నారు. లక్షలాది కుటుంబాలకు వంట గ్యాస్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో 2016 మే1న ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ఈ పథకం ప్రారంభమైంది. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో వెనుకబడిన వర్గాలకు, దారిద్య్రరేఖకు దిగువన ఉన్న అర్హులకు ఈ స్కీం వర్తిస్తుంది.

అర్హతలు ఏంటి:

దరఖాస్తుదారు తప్పనిసరిగా మహిళ అయి ఉండాలి.

దరఖాస్తుదారుల వయస్సు 18 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి.

కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ.లక్ష, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ.2 లక్షలకు మించకూడదు.

ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి గ్యాస్​ కనెక్షన్​ ఉండకూడదు.

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:

కుటుంబ సభ్యుల ఆధార్​ కార్డులు

రేషన్ కార్డు

పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటో

మొబైల్ నంబర్

బ్యాంక్ అకౌంట్

అప్లై చేసుకునే విధానమిదే:

ముందుగా ప్రధాన మంత్రి ఉజ్వల యోజన అధికారిక వెబ్​సైట్​ www.pmuy.gov.in/ కి లాగిన్​ అవ్వాలి.

కి లాగిన్​ అవ్వాలి. హామ్​పేజీలో Apply for New Ujjwala 2.0 Connectionపై క్లిక్​ చేయాలి.

తర్వాత స్క్రీన్​ మీద కనిపించే Click Here to apply for New Ujjwala 2.0 Connection పై క్లిక్​ చేయాలి.

తర్వాత మీ గ్యాస్ కంపెనీని ఎంచుకోవాలి.

మొబైల్ నంబర్, ఓటీపీ సహాయంతో అప్లికేషన్​ను పూర్తి చేయాలి.

అప్లికేషన్​ ఫిల్​ చేసే సమయంలో పేరు, అడ్రస్​, ఫోన్​ నంబర్, బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు, ఆధార్ నంబర్‌ను కరెక్ట్​గా ఎంటర్​ చేయాలి.

దరఖాస్తును సబ్మిట్ చేసి.. ప్రింట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి.

సంబంధిత డాక్యుమెంట్లు అన్నీ సరిగ్గా ఉంటే వెరిఫికేషన్ తర్వాత కొత్త కనెక్షన్ లభిస్తుంది.

ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేయడం తెలియకపోతే.. ఆథరైజ్డ్ ఎల్‌పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అవుట్‌లెట్‌లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. సదరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీకి దరఖాస్తు పంపిస్తే.. అక్కడ ఆమోదం లభిస్తే ఫ్రీగా గ్యాస్ కనెక్షన్ లభిస్తుంది.

ఈ ఉజ్వల పథకం కింద మొదటిసారి స్టవ్, తొలి గ్యాస్ సిలిండర్ ఫ్రీగా వస్తుంది. తర్వాత నుంచి వచ్చే గ్యాస్ సిలిండర్‌పై సబ్సిడీ వస్తుంది. ఏటా 12 గ్యాస్ సిలిండర్లపై సబ్సిడీ ఉంటుంది.

