Published : September 19, 2025 at 3:47 PM IST

How A Teacher Became Naxalite : మనిషి జీవితంలో తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు జీవన గమనాన్నే మార్చేస్తాయి. కష్టాల సుడిగుండంలోకి నెట్టేస్తాయి. అచ్చం అలాగే జరిగింది ఝార్ఖండ్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తికి. అనుకోకుండా నక్సలైట్​గా మారడంతో అతడి జీవితం నాశనమైంది. అలాగే టీచర్ కావాలన్న అతడి కల చెదిరిపోయింది. కటకటాలపాలై జీవితంలోని కొంత భాగాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో సూరజ్ గంజు నక్సలైట్​గా ఎందుకు మారాల్సి వచ్చింది? అందుకు గల కారణాలేంటి? ఇప్పుడు అతడు ఏం చేస్తున్నాడు? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఆయుధాలు చేతపట్టిన టీచర్
ఛత్రా జిల్లాలోని సిమారియా పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలోని లోబ్గా గ్రామానికి చెందిన సూరజ్ గంజు అలియాస్ నారాయణ్ జీ తన యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వ టీచర్ కావాలనుకున్నాడు. కానీ ఉపాధ్యాయుడిగా మారడానికి బదులుగా సూరజ్ ఆయుధాలు చేతపట్టి మావోయిస్టులలో చేరాడు. ఆ తర్వాత పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. ఇప్పుడు కొన్నేళ్ల జైలు జీవితం అనుభవించిన తర్వాత జన జీవన స్రవంతిలోకి తిరిగొచ్చాడు. తన కుటుంబంతో కలిసి జీవిస్తున్నాడు. వ్యవసాయం చేయడం, పశువులను పెంచుతూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు.

Suraj Ganjhu
సూరజ్ గంజు అలియాస్ నారాయణ్ జీ (ETV Bharat)
Suraj Ganjhu
సూరజ్ గంజు అలియాస్ నారాయణ్ జీ (ETV Bharat)

సూరజ్ గంజు నేడు తన జీవితంలోని రెండు భిన్న ధృవాల మధ్య ఊగిసలాడుతున్నాడు. ఒకప్పుడు సీపీఐ (మావోయిస్ట్) సబ్ జోనల్ కమాండర్​గా ఉన్న సూరజ్ గంజు ఇప్పుడు తనకున్న భూమిలో వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు. పశువులను పెంచుతున్నాడు. తన పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిస్తున్నాడు. అయితే నక్సలైట్ మారి జీవితంలో కోలుకోలేని తప్పు చేశానని తాజాగా గ్రహించాడు సూరజ్. ప్రభుత్వ టీచర్​గా మారాలన్న తన కోరిక నెరవేరలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

Suraj Ganjhu's family
సూరజ్ గంజు అలియాస్ నారాయణ్ జీ కుటుంబం (ETV Bharat)

"నేను 1975లో లోబ్గా గ్రామంలో జన్మించాను. 1991లో మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన తర్వాత బిహార్ విద్యా ప్రాజెక్ట్ కింద విద్య హామీ పథకం (ఈజీఎస్) కేంద్రంలో టీచర్​గా పనిచేశాను. గ్రామంలోని మట్టి ఇళ్ల వెలుపల నిర్మించిన తాత్కాలిక పాఠశాలల్లో పిల్లలకు అక్షరాలు నేర్పించాను. ఆ సమయంలో పేదరికం, అజ్ఞానాన్ని పారదోలే ఏకైన ఆయుధం విద్య అని నమ్మాను. 1990ల్లో ఝార్ఖండ్ అడవులలో నక్సలైట్ ఉద్యమం ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంది. సిమారియా బ్లాక్ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి దాదాపు 12 కిమీ దూరంలో మా ఊరు లోబ్గా ఉంది. మా గ్రామం నక్సలైట్ల బలమైన కోట. 1993లో ఒకరోజు రాత్రి సీపీఐ మావోయిస్ట్ జోనల్ కమాండర్ కుల్దీప్ గంజు తన సాయుధ దళంతో లోబ్గా గ్రామానికి వచ్చారు. మర్రి చెట్టు కింద ఒక పంచాయతీ జరిగింది. ఆ పంచాయితీలో చదువుకున్న యువతను నక్సలైట్ సంస్థలో చేర్చుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు" అని సూరజ్ గంజు తెలిపాడు.

Suraj Ganjhu
సూరజ్ గంజు అలియాస్ నారాయణ్ జీ (ETV Bharat)

'భయంతో నక్సలైట్లలో చేరా'
ఆ గ్రామంలో ఎక్కువ చదువుకున్న వ్యక్తి తానేనని, అందుకే కుల్దీప్ నన్ను నక్సలైట్ల సంస్థలో చేరమని ఒత్తిడి చేశాడని సూరజ్ వెల్లడించాడు. తాను అందుకు నిరాకరించానని, అప్పుడు తనను చంపేస్తానని కుల్దీప్ బెదిరించాడని పేర్కొన్నాడు. ఆ భయంతోనే తాను ఆయుధాలు చేతపట్టానని వివరించాడు. తాను ఉపాధ్యాయ వృత్తిని వదిలి పరస్నాథ్ ఎత్తైన కొండలలో సీపీఐ (మావోయిస్ట్), పీపుల్స్ వార్ గ్రూప్ ఉమ్మడి శిక్షణా శిబిరంలో చేరానని చెప్పాడు. అక్కడే గెరిల్లా యుద్ధంలో శిక్షణ పొందానన్నాడు. "అడవిలో ఆకస్మిక దాడులు చేయడం, ఆయుధాలను ఉపయోగించడం, శత్రువును చుట్టుముట్టడం వంటివి నేర్చుకున్నాను. ఈ పోరాటం వ్యవస్థను మారుస్తుందనుకున్నాను. పేదలకు న్యాయం చేకూరుస్తుందని భావించాను. ఇవన్నీ వ్యర్థమని తర్వాత గ్రహించాను. మా గ్రామంలో నేటికీ పరిస్థితిలేమి మారలేదు. ప్రజల జీవితాల్లో మార్పేమి లేదు" అని సూరజ్ పేర్కొన్నాడు.

Suraj Ganjhu
సూరజ్ గంజు అలియాస్ నారాయణ్ జీ (ETV Bharat)

నిర్దోషిగా ప్రకటించిన కోర్టు
1993-94లో నక్సలైట్ సంస్థలో చేరిన తర్వాత సూరజ్ సీపీఐ (మావోయిస్ట్)లో చురుకైన సభ్యుడిగా కొనసాగి సబ్-జోనల్ కమాండర్ అయ్యాడు. కానీ 2005నాటికి ఆయన తన తప్పును గ్రహించాడు. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన అతడ్ని, పోలీసులు అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపారు. కొన్నాళ్ల జైలు జీవితం తర్వాత కోర్టు అతడ్ని నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత, సూరజ్ హింసా మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి జన జీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయాడు. "కోర్టు నన్ను నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. అయినప్పటికీ పోలీసులు ఇప్పటికీ మమ్మల్ని వేధిస్తున్నారు. ఏదైనా ఘటన జరిగినప్పుడల్లా దర్యాప్తు పేరుతో మా వద్దకు వస్తారు. నేను జనజీవన స్రవంతిలో కలిగిపోయాను. ఇప్పుడు నన్ను ప్రశాంతంగా జీవించనివ్వండి. నేను నక్సలైట్లతో కలిసి వెళ్లకపోతే, ప్రస్తుతం పారా టీచర్ అయ్యేవాడిని. ఈజీఎస్ కేంద్రంలో బోధించిన నా సహోద్యోగులలో చాలా మంది శాశ్వత ఉపాధ్యాయులు అయ్యారు" అని సూరజ్ వాపోయాడు.

Suraj Ganjhu
సూరజ్ గంజు అలియాస్ నారాయణ్ జీతో ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి (ETV Bharat)

విచారం వ్యక్తం చేసిన తండ్రి
మరోవైపు, సూరజ్ నక్సలైట్ అయిన తర్వాత తమ కుటుంబం ఛిన్నాభిన్నమైందని ఆయన తండ్రి రూపన్ గంజు బాధపడ్డాడు. ఇప్పుడు తన కుమారుడు జైలు శిక్ష అనుభవించి తిరిగి వచ్చాడని పేర్కొన్నాడు. సూరజ్ నక్సలైట్​గా ఉండేటప్పుడు ఇంట్లో ఎప్పుడూ భయంతో కూడుకున్న వాతావరణం ఉండేదన్నాడు. అలాగే ఇతర కుటుంబ సభ్యులు సైతం సూరజ్ జైలు నుంచి విడుదలై, ఊర్లోకి రావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Suraj Ganjhu's family
సూరజ్ గంజు అలియాస్ నారాయణ్ జీ కుటుంబ సభ్యులు (ETV Bharat)

గ్రామ పెద్దల హర్షం
అలాగే, సూరజ్ నక్సలైట్ జీవితాన్ని వదిలేయడంపై లోబ్గా పంచాయతీ అధిపతి మీనా దేవి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సూరజ్ వ్యవసాయం, పశుపోషణ చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడని తెలిపారు. మరోవైపు, సూరజ్ ఇప్పుడు ఊరు ప్రజలతో స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నాడని లోబ్గా గ్రామానికి చెందిన శంకర్ అన్నాడు. గ్రామంలో గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడని వెల్లడించాడు. మరోవైపు, నక్సలిజాన్ని వదిలి జన జీవన స్రవంతిలోకి వచ్చిన వారికి పోలీసులు అండగా ఉంటారని ఛత్రా ఎస్పీ సుమిత్ అగర్వాల్ తెలిపారు.

