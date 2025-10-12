ETV Bharat / bharat

అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు ఎంత ఖర్చు చేయొచ్చు? రూల్స్ ఏమిటి? ఈసీ గీత దాటితే ఏమవుతుంది?

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్ల అభ్యర్థుల ఖర్చుపై లిమిట్స్ ఏమిటి? ఈటీవీ భారత్​తో కీలక సమాచారాన్ని పంచుకున్న బిహార్ సీఈఓ వినోద్ సింగ్ గుంజియాల్

Assembly Polls Candidate Expenditure
Assembly Polls Candidate Expenditure (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2025 at 10:07 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Assembly Polls Candidate Expenditure : ఎన్నికలు అనగానే ధన ప్రవాహం గురించి ప్రధాన చర్చ జరుగుతుంది. రాజకీయ పార్టీల అభ్యర్థులు పెట్టే ఖర్చుల వ్యవహారం హాట్ టాపిక్‌గా మారుతుంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు గరిష్ఠంగా ఎంత ఖర్చు చేయొచ్చు? ఏయే అవసరాల కోసం డబ్బును వెచ్చించాలి? ఖర్చు చేయకూడని కేటగిరీలు ఏమిటి? ప్రచార సామగ్రి, ర్యాలీ ఖర్చులకు రేట్లను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘమే డిసైడ్ చేస్తుందా? ఖర్చుల విషయంలో ఈసీ గీసిన గీతను అభ్యర్థి దాటితే ఏమవుతుంది? బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర చీఫ్ ఎలక్టోరల్ అధికారి (సీఈఓ) వినోద్ సింగ్ గుంజియాల్ ఈ అంశాలతో ముడిపడిన విలువైన సమాచారాన్ని ఈటీవీ భారత్​కు వివరించారు. దాన్ని మనమూ తెలుసుకుందాం. అవగాహన పెంచుకుందాం.

గరిష్ఠ వ్యయ పరిమితి లెక్కలివీ
గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల నుంచి లోక్‌సభ, శాసనసభ ఎన్నికల దాకా ప్రతీచోటా అభ్యర్థుల ప్రచారానికి డబ్బు అత్యవసరం. డబ్బును ఖర్చు చేయగలిగే అభ్యర్థులు ముమ్మర ప్రచారం ద్వారా ఓటర్లను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తారు. ఈక్రమంలో వారు సభలు, ర్యాలీలు, ప్రచార యాత్రలు నిర్వహిస్తుంటారు. ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రజలను కలుస్తుంటారు. ప్రచారం కోసం పోస్టర్లు, బ్యానర్లు, వాహనాలు, పత్రికా ప్రకటనలు, టీవీ ప్రకటనలు, యూట్యూబ్ యాడ్స్‌ను వినియోగిస్తుంటారు. ఇవన్నీ చేయాలంటే చేతినిండా డబ్బులు ఉండాలి. ఈ ఖర్చుల వివరాలన్నీ నోట్ చేసి జిల్లా స్థాయిలోని ఎన్నికల అధికారులకు నిర్ణీత గడువులోగా అభ్యర్థులు సమర్పించాల్సి ఉంటుందని బిహార్ రాష్ట్ర చీఫ్ ఎలక్టోరల్ అధికారి (సీఈఓ) వినోద్ సింగ్ గుంజియాల్ తెలిపారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ పార్టీల అభ్యర్థుల ఖర్చులను పర్యవేక్షించడానికి జిల్లాస్థాయిలో 'వ్యయ పర్యవేక్షక విభాగాలు' ఉంటాయని, ఇవి ఎన్నికల సంఘం ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తాయన్నారు. వీటికి తోడుగా ఎన్నికల సంఘానికి సొంత మీడియా సెల్, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ టీమ్ ఉంటాయని ఆయన చెప్పారు.

అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏ అభ్యర్థికైనా గరిష్ఠ వ్యయ పరిమితి రూ.40 లక్షలు ఉంటుందని, లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఈ పరిమితి రూ.95 లక్షలని వెల్లడించారు. ఎన్నికల ప్రచార ఖర్చుల విషయంలో అభ్యర్థుల మధ్య తారతమ్యాలు లేకుండా చూసేందుకు ఈ పరిమితిని అమలు చేస్తామని వినోద్ సింగ్ గుంజియాల్ వివరించారు.

అభ్యర్థులు ఈ రూల్స్ పాటించాల్సిందే
అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఖర్చులు, ప్రచార కార్యక్రమాల విషయంలో అభ్యర్ధులు తప్పకుండా పాటించాల్సిన పలు అంశాలను బిహార్ రాష్ట్ర చీఫ్ ఎలక్టోరల్ అధికారి (సీఈఓ) వినోద్ సింగ్ గుంజియాల్ తెలియజేశారు. అవేంటో చూద్దాం.

  • అభ్యర్థులంతా తాము చేపట్టబోయే ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమాల సమాచారాన్ని జిల్లాస్థాయిలోని ఎన్నికల సంఘం ఉన్నతాధికారులకు ముందస్తుగా తెలియజేయాలి. ఎన్నికల సంఘం మీడియా టీమ్ ఆయా కార్యక్రమాలకు హాజరై, వాటి సమాచారాన్ని నమోదు చేస్తుంది.
  • ప్రచార సామగ్రి, సభలు, సమావేశాలు, ర్యాలీల ఖర్చులకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం నిర్దిష్ట ధరల జాబితాను విడుదల చేస్తుంది. దాన్ని అభ్యర్థులంతా తు.చ తప్పకుండా ఫాలో కావాలి. ఆయా విభాగాల్లో ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశానికి మించిన రేంజులో డబ్బులను ఖర్చు పెట్టకూడదు.
  • ఎన్నికల ఖర్చుల సమాచారంతో అభ్యర్థులు నిర్ణీత గడువులోగా ఎన్నికల సంఘానికి నివేదిక సమర్పించాలి. ప్రత్యేక టీమ్ ద్వారా ఈ నివేదికలను ఎన్నికల సంఘం తనిఖీ చేయిస్తుంది. తమ నిర్దేశానికి మించిన రేంజులో ప్రచార ఖర్చులు ఉన్నా, ఎక్కువ ఖర్చు చేసి తక్కువ ఖర్చులు చూపించినా ఈ టీమ్ గుర్తిస్తుంది. క్షేత్రస్థాయి నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించి దీనిపై ఒక క్లారిటీకి వస్తుంది.
  • ప్రజా సమావేశాలు, ర్యాలీలు, పోస్టర్లు, బ్యానర్లు, వాహన ఖర్చులు, ప్రకటనలు, ప్రచార సామగ్రి వంటి వాటిపై అభ్యర్థులు డబ్బులను ఖర్చు చేయడం చట్టబద్ధమైన అంశం. అయితే దీనిపై ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ప్రతీ దానికి నిర్దిష్టమైన రేట్లు ఉంటాయి.
  • అసెంబ్లీ స్థానంలో పోటీచేసే ఒక అభ్యర్థి గరిష్టంగా మూడు వాహనాలను ప్రచారం కోసం వాడుకోవచ్చు. వీటికి ఎన్నికల సంఘం నుంచి పర్మిట్ తీసుకోవాలి. ప్రతీ వాహనంపై తప్పకుండా అభ్యర్థి పేరు, నియోజకవర్గం పేరును ప్రస్తావించాలి. ఈ వాహనాల్లో వినియోగించే ఇంధనం, డ్రైవర్లు, వాహనాల అద్దె, వాహన అలంకరణ ఖర్చులు వంటివన్నీ అభ్యర్థికి చెందిన ఎన్నికల వ్యయాల ఖాతాలో చేర్చొచ్చు.
  • ఎన్నికల ప్రచారం క్రమంలో అభ్యర్థి వద్ద గరిష్ఠంగా రూ.50వేల నగదు ఉండొచ్చు.

గీత దాటితే చర్యలే

  • ఓటర్లను ప్రభావితం చేయడానికి డబ్బు, మద్యం, వస్తువులను అభ్యర్థులు పంపిణీ చేయడం అనేది నేరం. ఇలాంటివన్నీ 'చట్టవిరుద్ధమైన ఖర్చు' కేటగిరీలోకి వస్తాయి. వీటిని లంచంగా ఎన్నికల సంఘం పరిగణిస్తుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా అభ్యర్థి వీటిని ఓటర్లకు పంపిణీ చేస్తే, భారత శిక్షాస్మృతి - ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం 1951 ప్రకారం శిక్షార్హమైన నేరంగా పరిగణిస్తారు. ఇది కోర్టులో నిరూపితమైతే అభ్యర్థికి జైలు శిక్ష కూడా పడొచ్చు.
  • నిర్దేశించిన పరిమితికి మించి వాహనాలు, నగదును అభ్యర్థి వినియోగిస్తే ఎన్నికల సంఘం జప్తు చేస్తుంది. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘిస్తే అభ్యర్థిపై చర్యలు తీసుకుంటుంది.
  • అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థి వ్యక్తిగతంగా డబ్బును సమకూర్చుకోవచ్చు. తన మద్దతుదారుల నుంచి విరాళాలను సేకరించొచ్చు. రాజకీయ పార్టీ నుంచి నిధులు పొందొచ్చు. అయితే ఏ మూలం నుంచి నిధులను సేకరించినా, ఆ సమాచారాన్ని తప్పకుండా ఎన్నికల సంఘానికి తెలియజేయాలి. దీనివల్ల ఎన్నికల్లో చట్టవిరుద్ధమైన ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు చెక్ పడుతుంది. ఒకవేళ ఇందుకు విరుద్ధమైన మార్గాల్లో నిధులను సేకరిస్తే చర్యలు తీసుకుంటారు.

అభ్యర్థులు అలా చేస్తే అనర్హత వేటు : వినోద్ సింగ్ గుంజియాల్
'బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ప్రతీ అభ్యర్థి తమ ప్రచార ఖర్చుల వివరాలను నిర్ణీత గడువులోగా ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించాలి. మా దర్యాప్తు బృందం అభ్యర్థి బ్యాంకు ఖాతా సమాచారాన్ని తనిఖీ చేస్తుంది. ప్రచార ఖర్చులు ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాల ప్రకారమే జరిగాయా? లేదా? అనేది తేలుస్తుంది. ఎన్నికల ఖర్చుల వ్యవహారంలో ఏవైనా అవకతవకలు జరిగాయా అనేది కూడా గుర్తిస్తుంది. ఎవరైనా అభ్యర్థి పరిమితికి మించి ఖర్చు చేసినట్లు తేలినా, ఆ విషయాన్ని దాచేందుకు యత్నించారని వెల్లడైనా అతడి అభ్యర్ధిత్వాన్ని రద్దు చేస్తాం. ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హుడిగా ప్రకటిస్తాం' అని బిహార్ రాష్ట్ర చీఫ్ ఎలక్టోరల్ అధికారి (సీఈఓ) వినోద్ సింగ్ గుంజియాల్ తెలిపారు.

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై కీలక అంశాల ప్రభావం- ఏంటవి? వాటి సంగతేంటి?

బిహార్: తొలి విడతలో ఎవరిది పైచేయి ? 2020 ఫలితమే రిపీట్ అవుతుందా? NDA పట్టు నిలుపుకుంటుందా?

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION EXPENDITUREHOW MUCH AMOUNT CAN SPENDCANDIDATE EXPENDITURE LIMITCANDIDATE ELECTION EXPENDITURE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.