'దర్భంగ' దంగల్- మోదీ ఎమోషనల్ వ్యాఖ్యలతో బిహార్ రాజకీయం కొత్త మలుపు- మహిళా ఓటర్లు ఏం చేయబోతున్నారు?

దర్భంగ ఘటనపై ప్రధాని మోదీ ఎమోషనల్ వ్యాఖ్యలు- మహిళా ఓటర్లు లక్ష్యంగా ఎన్డీఏ కూటమి ప్రచార కార్యాచరణ
Published : September 5, 2025 at 6:22 PM IST
Bihar Women Voters In Focus : అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ బిహార్ రాజకీయాలు కొత్త మలుపు తీసుకున్నాయి. మొన్నటి వరకు ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (SIR)పై విపక్షాలు చేసిన ఆరోపణల గురించి వాడివేడి చర్చ జరగగా, ఇప్పుడు మహిళా లోకం ఆత్మగౌరవ అంశం తెరపైకి వచ్చింది. తన మాతృమూర్తిపై బిహార్లోని దర్భంగలో కొందరు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు చేసిన అసభ్య వ్యాఖ్యలపై ఇటీవలే ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఉద్వేగంతో స్పందించారు. మహిళల ఉనికికి సంబంధించిన ఈ అంశంపై కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ పార్టీలను నిలదీయాలని మహిళా ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు. ఈనేపథ్యంలో బిహార్ ఎన్నికల్లో ఏం జరగబోతోంది ? మహిళా ఓటర్లు ఎటువంటి తీర్పు ఇవ్వబోతున్నారు ? ఈ అంశం బీజేపీ సారథ్యంలోని ఎన్డీఏ కూటమికి కలిసొస్తుందా ? గత అనుభవాలు ఏం చెబుతున్నాయి ? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ప్రధాని మోదీ ఎమోషనల్ వ్యాఖ్యల ఎఫెక్ట్
ఆగస్టు 27న జరిగిన దర్భంగ ఘటనపై సెప్టెంబరు 2న (మంగళవారం) ప్రధాని మోదీ ఎమోషనల్ అయ్యారు. దీన్ని బిహార్ ఎన్నికల సంగ్రామంలో కీలక ఘట్టంగా రాజకీయ పరిశీలకులు అభివర్ణిస్తున్నారు. ఉద్వేగంతో మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యల ప్రభావం బిహార్లోని మహిళా ఓటర్లతో పాటు పురుష ఓటర్లపైనా పడుతుందని అంటున్నారు. "ఒక తల్లిని అవమానించడాన్ని భారత భూమి ఎప్పుడూ సహించదు" అని మోదీ చెప్పారు.
मेरी मां अब सशरीर इस दुनिया में नहीं है, उसका राजनीति से भी कोई लेना-देना नहीं था। फिर भी जिस प्रकार उसे भद्दी गालियां देकर अपमानित किया गया, उसका दुख-दर्द मुझे बिहार की माताओं-बहनों और बेटियों के आंसुओं में साफ नजर आया। pic.twitter.com/0FWmtBOCWy— Narendra Modi (@narendramodi) September 2, 2025
ఈ అంశం బిహార్లోని మహిళా ఓటర్లను ఆలోచింపజేసే అవకాశం ఉంది. బిహారీలు ఛటీ మైయా దేవతకు ఎంతో భక్తితో పూజలు చేస్తుంటారు. సూర్య దేవుడి సోదరే ఛటీ మైయా దేవత అని వారు నమ్ముతారు. ఛటీ మైయా దేవతను పూజిస్తే సంతానం ప్రాప్తిస్తుందని విశ్వసిస్తారు. "మా అమ్మను అవమానించేలా మాట్లాడినందుకు ఛటీ మైయాకు ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు క్షమాపణ చెప్పాలి" అని ప్రధాని మోదీ డిమాండ్ చేశారు. తద్వారా ఛటీ మైయా దేవతను ఆరాధించే బిహారీలతోనూ ఆయన కనెక్ట్ అయ్యారు. "మా అమ్మను అవమానించేలా మాట్లాడిన వాళ్లను జవాబుదారీగా నిలపాల్సిన బాధ్యత బిహార్లోని ప్రతీ కొడుకుపై ఉంది" అని మోదీ చెప్పారు. తద్వారా బిహార్లోని పురుష ఓటర్లనూ మోదీ కనెక్ట్ అయ్యారు.
ప్రధాని మోదీ ఏమన్నారు ?
"మహిళా శక్తిని గౌరవించే గొప్ప సంప్రదాయానికి నెలవు బిహార్. అటువంటి గొప్ప బిహార్ గడ్డపై మా అమ్మను అవమానించేలా మాట్లాడారంటే నమ్మలేకపోతున్నాను. ఆర్జేడీ-కాంగ్రెస్ స్టేజీపై నుంచే అలాంటి కూతలు కూశారు. మా అమ్మ ప్రస్తుతం భౌతికంగా ఈ లోకంలో లేదు. పైగా ఆమెకు రాజకీయాలతో సంబంధమే లేదు. అయినా తప్పుడు భాషతో మా అమ్మను అవమానించారు. దీనివల్ల ఏర్పడిన బాధను నేను బిహార్ తల్లులు, సోదరీమణులు, కుమార్తెల కన్నీళ్లలో స్పష్టంగా చూడగలిగాను. అమ్మపై అసభ్యంగా మాట్లాడినందుకు మోదీ మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు. కానీ ఒక తల్లికి జరిగిన అవమానాన్ని భారత భూమి ఎప్పుడూ సహించదు. అందుకే ఛటీ మైయాకు ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు క్షమాపణలు చెప్పాలి. ఈ చేష్టకు పాల్పడిన వాళ్లను జవాబుదారీగా నిలపాల్సిన బాధ్యత బిహార్లోని ప్రతీ కొడుకుపై ఉంది. ఆ పార్టీల నాయకులు ఏ వీధికి, ఏ నగరానికి వచ్చినా ప్రతీ తల్లి, సోదరి నిలదీయాలి. వారి నుంచి సమాధానాలు అడగాలి" అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉద్వేగంగా వ్యాఖ్యానించారు.
మహిళా ఓటర్లు లక్ష్యంగా ఎన్డీఏ కార్యక్రమాలు
ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో సెప్టెంబరు 4న బిహార్లో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో బంద్ నిర్వహించారు. దర్భంగ ఘటనపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, ఆర్జేడీ అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ క్షమాపణలు చెప్పాలని బీజేపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. తదుపరిగా బిహార్ వ్యాప్తంగా పర్యటించేందుకు అధికార ఎన్డీఏ కూటమి మహిళా మోర్చా సిద్ధమవుతోంది. మహిళా మోర్చా కార్యకర్తలు నిర్వహించే ర్యాలీలలో ఎన్డీఏ కూటమికి చెందిన అగ్రనేతలు కూడా పాల్గొననున్నారు. బిహార్లోని మహిళా ఓటర్లు లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాలను ఎన్డీఏ కూటమి ముందుకు తీసుకెళ్లనుంది.
దశలవారీగా ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడానికి సిద్ధం
"విపక్ష ఇండియా కూటమిది ఇతరులను దూషించే సంస్కృతి. వారికి మహిళలను ఎలా గౌరవించాలో తెలియదు. దర్భంగ ఘటనపై బిహార్ మహిళలు ఆగ్రహంతో, బాధతో ఉన్నారు. దీనిపై మేం వీధుల్లోకి అడుగుపెట్టడానికి రెడీ అవుతున్నాం. ఇందులో భాగంగానే తొలుత బిహార్ బంద్కు పిలుపునిచ్చాం. ఆ తర్వాత దశలవారీగా ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడానికి మేం సిద్ధమవుతున్నాం. రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వి యాదవ్ క్షమాపణలు చెప్పే వరకు మా పోరాటం కొనసాగుతుంది" అని బిహార్ బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి అనామిక పాశ్వాన్ వెల్లడించారు.
మోదీ వ్యాఖ్యలకు విపక్షాల కౌంటర్ ఎటాక్
మరోవైపు, బీజేపీ చేస్తున్న విమర్శలకు మహాఘట్బంధన్ కూటమిలోని పార్టీలు కూడా కౌంటర్ ఎటాక్ చేస్తున్నాయి. గతంలో మహిళలపై బీజేపీ నేతలు చేసిన కామెంట్స్ను ఇప్పుడు తెరపైకి తెస్తున్నారు. ఇతరుల తల్లులను దుర్భాషలాడిన చరిత్ర వాళ్లదేనని రాష్ట్రీయ జనతా దళ్(ఆర్జేడీ) అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ పేర్కొన్నారు. సోనియా గాంధీపై చేసిన చౌకబారు వ్యాఖ్యలు అందరికీ తెలుసని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి రాజేశ్ రాథోడ్ చెప్పారు.
ఇతరుల తల్లులను దుర్భాషలాడిన చరిత్ర వాళ్లది : తేజస్వీ
"మహిళలు, మాతృమూర్తులను ఎవరైనా గౌరవించాల్సిందే. వారు పూజనీయులు. ప్రధాని మోదీ తల్లిని కొందరు దుర్భాషలాడిన సంఘటన ఖండించదగినది. కానీ బీజేపీ నాయకులు, నరేంద్ర మోదీకి ఇతరుల తల్లులను దుర్భాషలాడిన చరిత్ర ఉంది. వారు ఈ చౌకబారు సంస్కృతికి అతీతంగా ఎదగాలి. ఈ అంశాన్ని రాజకీయం చేయడానికి బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోంది. రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన ఓటర్ల హక్కుల యాత్ర విజయం సాధిస్తుందనే భయంతోనే ఈ అంశాన్ని బీజేపీ పెద్దదిగా చేస్తోంది. బిహారీల నిజమైన సమస్యలపై చర్చించడానికి బీజేపీ సిద్ధంగా లేదు" అని రాష్ట్రీయ జనతా దళ్(ఆర్జేడీ) అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ పేర్కొన్నారు.
సోనియా గాంధీపై చేసిన చౌకబారు వ్యాఖ్యలు అందరికీ తెలుసు : కాంగ్రెస్
"ప్రధాని మోదీ తల్లిపై రాహుల్ గాంధీ కానీ, తేజస్వి యాదవ్ కానీ వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. అలాంటప్పుడు వాళ్లిద్దరు ఎందుకు క్షమాపణలు చెబుతారు. బిహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపించినందు వల్లే ఈ అంశాన్ని పెద్దగా చేసి చూపిస్తున్నారు. వాస్తవం ఏమిటంటే బీజేపీకి చెందిన చాలామంది పెద్ద నాయకులు మా నాయకులపై గతంలో ఎన్నో అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోనియా గాంధీ, ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీల మహిళా నేతలపై బీజేపీ నాయకులు, ప్రధానమంత్రి మోదీ ఎలాంటి చౌకబారు వ్యాఖ్యలు చేశారో అందరికీ తెలుసు. ఏ మహిళపై అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేసినా మేం సమర్థించం. అలాంటి ఘటనలను మా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది" అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి రాజేశ్ రాథోడ్ చెప్పారు.
బిహార్లో ఎన్డీఏకు మహిళా ఓటర్లు కీలకం- ఎందుకు ?
బిహార్లో 2 కోట్ల 96 లక్షల మందికిపైగా మహిళా ఓటర్లు ఉన్నారు. ప్రధాని మోదీ బీసీ వర్గానికి చెందిన వారు. బీసీ వర్గానికి చెందిన నాయకుడి తల్లిని విపక్షాలు అవమానించాయనే అంశాన్ని కూడా ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ వాడుకునే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే బిహార్లోని ఓటర్లలో 36 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది బీసీలే. లోక్సభ ఎన్నికలైనా, అసెంబ్లీ ఎన్నికలైనా బిహార్లో మహిళల ఓటింగ్ శాతం పురుషుల కంటే ఎక్కువగా ఉంది. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిహార్లోని 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకుగానూ 167 స్థానాల్లో పురుషుల కంటే మహిళల ఓటింగే ఎక్కువగా నమోదైంది. ఆ పోల్స్లో పురుషుల ఓటింగ్ 54 శాతమే ఉండగా, మహిళల ఓటింగ్ ఏకంగా 60 శాతంగా నమోదైంది. ఉత్తర బిహార్లోనైతే మహిళల ఓటింగ్ ఏకంగా 65 శాతానికి చేరింది. ఆ ఎన్నికల్లో 41 శాతం మంది మహిళలు ఎన్డీఏ కూటమికి, 31 శాతం మంది మహిళలు మహా (ఇండియా) కూటమికి ఓటు వేశారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి అత్యధికంగా 125 సీట్లను గెల్చుకొని స్పష్టమైన మెజారిటీని సాధించింది. మహా (ఇండియా) కూటమి 110 సీట్లకు పరిమితమైంది. త్వరలో జరగనున్న 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ మహిళా ఓటర్ల సాయాన్ని పొందాలనే పట్టుదలతో ఎన్డీఏ కూటమి ఉంది. ఇందుకోసం దర్భంగ ఘటనను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకునే దిశగా పావులు కదుపుతోంది.
2020కి ముందు పోల్స్లోనూ చక్రం తిప్పింది మహిళలే
- 2010 నుంచి 2024 వరకు బిహార్లో జరిగిన లోక్సభ, అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ సరళిని పరిశీలిస్తే మహిళా ఓటర్ల క్రియాశీలత మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వారు ఎక్కువగా ఎన్డీఏ కూటమి వైపే మొగ్గు చూపిన విషయం తేటతెల్లం అవుతుంది.
- 2010లో బిహార్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 54 శాతం మంది మహిళలు ఓట్లు వేశారు. 51 శాతం మంది పురుషులు ఓట్లు వేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమికి ఏకంగా 206 సీట్లు వచ్చాయి.
- 2015లో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ పోల్స్లో మహిళలు 60 శాతం మంది, పురుషులు 50 శాతం మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఆ టైంలో జేడీయూ, ఆర్జేడీ కూటమిగా ఏర్పడ్డాయి. నీతీశ్ కుమార్ వల్ల మహిళా ఓటర్ల మద్దతు మహా కూటమికి లభించింది.
- 2014 లోక్సభ ఎన్నికల్లో బిహార్లోని 40 స్థానాలకుగానూ 26 చోట్ల పురుషుల కంటే మహిళలే ఎక్కువగా ఓటు వేశారు.
- 2019 లోక్సభ ఎన్నికల్లో బిహార్లోని 32 స్థానాల్లో మహిళలే ఎక్కువగా ఓటు వేశారు.
- 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో బిహార్లో మహిళల ఓటింగ్ 61 శాతంగా నమోదైంది. పురుషుల ఓటింగ్ 52 శాతానికి పరిమితమైంది.
ప్రధాని మోదీపై దుర్భాషలు vs కాంగ్రెస్కు నష్టాలు
- 2007లో గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల టైంలో గుజరాత్ అల్లర్ల అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ నాటి కాంగ్రెస్ చీఫ్ సోనియా గాంధీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నరేంద్ర మోదీ మౌత్ కా సౌదాగర్ (మరణాల వ్యాపారి)" అని కామెంట్ చేశారు. ఈ అంశాన్ని బీజేపీ జనంలోకి బలంగా తీసుకెళ్లి లబ్ధి పొందింది. గుజరాతీ సెంటిమెంట్ను బీజేపీ వర్కౌట్ చేసుకుంది. ఆ ఎన్నికల్లో గుజరాత్లోని మొత్తం 182 అసెంబ్లీ సీట్లలో 117 బీజేపీయే గెల్చుకుంది.
- "మోదీ టీ అమ్మేవాడు" అంటూ 2014 లోక్సభ ఎన్నికల టైంలో మాజీ కేంద్ర మంత్రి మణిశంకర్ అయ్యర్ విమర్శించారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో దేశంలోని పేదలను కాంగ్రెస్ పార్టీ అవమానించిందని బీజేపీ మండిపడింది. ఇదే అంశాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసింది. ఫలితంగా నరేంద్ర మోదీ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయ్యారు.
- "చౌకీదార్ చోర్" అంటూ 2019 లోక్సభ ఎన్నికల టైంలో ప్రధాని మోదీపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు చేశారు. అదే ఏడాది హరియాణాలోని అంబాలాలో జరిగిన ర్యాలీలో ప్రియాంకా గాంధీ కూడా మోదీపై విమర్శలు గుప్పించారు. మోదీని దుర్యోధనుడితో పోల్చారు. ఈ అంశాలతో ఎన్నికల్లో బీజేపీ లబ్ధి పొందింది. 2014 కంటే ఎక్కువ సీట్లతో ఎన్డీఏ కూటమి వరుసగా రెండోసారి గెలిచింది.
- 2022లో గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ ప్రధాని మోదీని రావణుడితో పోలుస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోదీకి రావణుడిలా 100 తలలు ఉన్నాయన్నారు. ఆ ఎన్నికల్లో బీజేపీ 156 సీట్లు గెల్చుకుంది. కాంగ్రెస్ 17 సీట్లకు పరిమితమైంది.
- 2023లోనూ కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే విమర్శలు చేశారు. ఆయన ప్రధాని మోదీని విషపూరిత పాముతో పోల్చారు.
దర్భంగ ఘటన కూడా బీజేపీకి కలిసి రావచ్చు : డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్, రాజకీయ విశ్లేషకుడు
"బిహార్లో మహిళల ఓటింగ్ శాతం గణనీయంగా పెరగడం అనేది ఎన్డీఏ కూటమికి కలిసొచ్చింది. గత 15 ఏళ్ల బిహార్ అసెంబ్లీ, లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాల ట్రెండ్, పోలింగ్ సరళిని పోల్చి చూస్తే ఈవిషయం అర్థమైపోతుంది. అందుకే ఈసారి జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ మహిళా ఓటర్లను ఆకర్షించడంపై ఎన్డీఏ కూటమి ప్రధాన ఫోకస్ పెట్టింది. దర్భంగలో ప్రధాని మోదీ తల్లిపై కాంగ్రెస్ నేతలు చేసిన అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు కూడా బీజేపీకి కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ అంశాన్ని మహిళల ఉనికితో ముడిపెట్టి ఎన్డీఏ కూటమి జనంలోకి తీసుకెళ్లనుంది. తద్వారా మహిళా ఓటర్లకు చేరువయ్యేందుకు ప్రయత్నించనుంది" అని రాజకీయ విశ్లేషకుడు డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ ఈటీవీ భారత్కు చెప్పారు.
