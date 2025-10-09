ETV Bharat / bharat

సూర్యరశ్మిపై 20 ఏళ్ల సర్వే- ఏటా తగ్గుతున్న టైమ్! కారణమేంటి?

తాజాగా జరిగిన పరిశోధనలో కీలక విషయాలు

Sunshine
Sunshine (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 9, 2025 at 9:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sunshine Hours Declined : దేశవ్యాప్తంగా సూర్యకాంతి గంటలు ప్రతి సంవత్సరం తగ్గుతున్నాయని తాజా పరిశోధన తెలిపింది. ముఖ్యంగా హిమాలయ ప్రాంతం, పశ్చిమ తీర ప్రాంతాల్లో తగ్గుదల ఎక్కువగా ఉందని శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు. బనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయం, భారత ఉష్ణమండల వాతావరణ శాస్త్ర సంస్థ, భారత వాతావరణ విభాగం పరిశోధకులు 1988 నుంచి 2018 వరకు గడిచిన 30 ఏళ్ల డేటాను విశ్లేషించారు. ఈ అధ్యయనం సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్స్ పత్రికలో ప్రచురితమైంది.

ఏ ప్రాంతాల్లో ఎంత తగ్గుదల?

పరిశోధన ప్రకారం —

  • హిమాలయ ప్రాంతంలో ప్రతి సంవత్సరం సగటున 9.5 గంటల సూర్యకాంతి తగ్గుదల,
  • పశ్చిమ తీరంలో 8.6 గంటల తగ్గుదల,
  • దక్కన్ పీఠభూమిలో 3 గంటల తగ్గుదల,
  • ఈశాన్య ప్రాంతంలో 1.3 గంటల తగ్గుదల నమోదైంది.
  • దేశవ్యాప్తంగా 9 భౌగోళిక ప్రాంతాల్లోని 20కిపైగా వాతావరణ కేంద్రాల డేటాను విశ్లేషించి ఈ నిర్ధరణకు వచ్చారు.

కాలానుగుణ మార్పులు
అక్టోబర్ నుంచి మే వరకు సూర్యకాంతి గంటలు కొంత పెరిగినా, జూన్–జూలై నెలల్లో ఆరు ప్రాంతాల్లో గణనీయంగా తగ్గాయని పరిశోధకులు చెప్పారు. ఉత్తర అంతర్గత ప్రాంతాలు, హిమాలయ ప్రాంతం మాత్రం ఈ ధోరణికి కొంత భిన్నంగా ప్రవర్తించాయని వివరించారు.

సూర్యకాంతి తగ్గుదల వెనుక కారణాలు
శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, దేశంలో 21వ శతాబ్దం ప్రారంభం నుంచే సోలార్ డిమ్మింగ్ అంటే సూర్యకాంతి తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. వాయుమండలంలో ఏరోసాల్ కణాల సాంద్రత పెరగడం దీనికి ప్రధాన కారణమని చెబుతున్నారు. 1990లలో దేశంలో వేగంగా జరిగిన పట్టణీకరణ, పారిశ్రామీకరణ, వాహనాల కాలుష్యం, ఇంధన దహనం, వ్యవసాయ భూముల మార్పులు వంటివి గాలిలో కాలుష్య కణాలను గణనీయంగా పెంచాయి. వీటి కారణంగా భూమిపైకి చేరే సూర్యరశ్మి తగ్గిపోతోందని పరిశోధన తెలిపింది.

సౌరశక్తి ప్రణాళికపై ప్రభావం
సూర్యకాంతి గంటల తగ్గుదలపై ఇంకా విస్తృత పరిశోధనలు జరగలేదని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ మార్పు దేశ సౌరశక్తి ఉత్పత్తి వ్యూహంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సౌరశక్తి ఉత్పత్తి కేంద్రాలలో ఒకటిగా ఎదుగుతున్న వేళ, ఈ తగ్గుదల గమనించాల్సిన అంశమని శాస్త్రవేత్తలు సూచించారు. మొత్తంగా భారత ఉపఖండంలో సూర్యకాంతి తగ్గుదల స్థిరమైన ధోరణిగా కొనసాగుతోందని, దీన్ని తగ్గించడానికి కాలుష్య నియంత్రణ చర్యలు తక్షణం అవసరమని నిపుణులు సూచించారు.

సూర్యరశ్మి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:
విటమిన్ డి:
ఉదయాన్నే సూర్యరశ్మిలో నడవడం వల్ల శరీరానికి విటమిన్ డి అందుతుంది. ఇది ఎముకల ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం.

మానసిక ఆరోగ్యం:
సూర్యరశ్మి మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది, ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది.

రోగనిరోధక శక్తి:
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సూర్యరశ్మి సహాయపడుతుంది.

మంచి నిద్ర:
సూర్యరశ్మి శరీరంలో మంచి నిద్రను ప్రోత్సహిస్తుంది.

శక్తి స్థాయిలు:
ఇది శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది.

సూర్యరశ్మి వల్ల కలిగే నష్టాలు:
కళ్లకు హాని: ఎక్కువసేపు సూర్యుడిని చూడటం వల్ల కళ్లలోని సున్నితమైన కణజాలాలు దెబ్బతినవచ్చు.

ఇతర ఉపయోగాలు:
సౌరశక్తి:
సూర్యరశ్మిని ఉపయోగించి సౌరశక్తిని ఉత్పత్తి చేసే ఆవిష్కరణలు కూడా జరుగుతున్నాయి.

పంటల పెంపకం:
సూర్యరశ్మి మొక్కల పెరుగుదలకు, కాంతి సంశ్లేషణకు (photosynthesis) అవసరం. అయితే ఉదయం పూట కొద్దిసేపు సూర్యరశ్మిలో నడవడం ద్వారా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. కానీ కళ్లకు హాని కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNSHINE HOURS LOWSUNSHINE HOURS IN INDIAINDIA SUNSHINE HOURS DECLINEDSUNSHINE HOURS DECLINED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.