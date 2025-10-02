ETV Bharat / bharat

పాలు ఇవ్వడంలో గేదె రికార్డు- రోజుకు 35 లీటర్లు- కూలర్, మసాజ్​తో లగ్జరీ లైఫ్

అత్యధికంగా పాలు ఇవ్వడంలో సరికొత్త రికార్డు- రోజూ ఏకంగా 35.669 లీటర్ల పాలు- గేదె రాధకు మూడుసార్లు స్నానాలు

Murrah Buffalo Radha World Record : అది అలాంటి ఇలాంటి గేదె కాదు. దాన్ని అందరూ ‘నల్ల బంగారం’ అని పిలుస్తున్నారు. పేరుకు తగ్గట్టే ఇది తన యజమానిపై కాసుల వర్షాన్ని కురిపిస్తోంది. ప్రతిరోజు ఏకంగా 35.669 కిలోగ్రాముల పాలు ఇస్తోంది. అత్యధికంగా పాలను ఇచ్చే గేదెలకు ఇటీవలే నిర్వహించిన పోటీలో ఈ గేదె నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచింది. తన సత్తా ఏమిటో నిరూపించింది. పాలను ఇవ్వడంలో ‘రేష్మా’ అనే గేదెను మించిపోయిన ‘రాధ’ అనే గేదె గురించి తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని మీరు చదవాల్సిందే. ఈ గేదెను ఎక్కడ కొన్నారు ? ఎంత ధరకు కొన్నారు ? దీనికి ఎలాంటి మేతను పెడతారు ? ఎటువంటి సౌకర్యాలను కల్పిస్తారు ? విశేషాలివిగో!

రూ.4.10 లక్షలకు రాధ- సకల సౌకర్యాలు
ముర్రా జాతి గేదెలు చాలా ఫేమస్. అత్యధికంగా పాలను ఇచ్చే విషయంలో ఇవి పేరుగాంచాయి. సాధారణంగా ముర్రా జాతి గేదెలు రోజుకు 20 లీటర్లకుపైగా పాలను ఇస్తాయి. హరియాణా రాష్ట్రంలోని హిస్సార్, జింద్, భివానీ, ఫతేహాబాద్ జిల్లాల్లోని పాడి రైతుల వద్ద ఈ జాతి గేదెలు పెద్దసంఖ్యలో ఉన్నాయి. హిస్సార్ జిల్లా సింగ్వా ఖాస్ గ్రామానికి చెందిన హోషియార్ సింగ్ చాలా ఏళ్లుగా ముర్రా జాతి గేదెలను పెంచుతున్నారు. ఈ రాష్ట్రంలోని పశుసంవర్ధక రంగంలో ఆయనకు మంచి పేరు వచ్చింది. హోషియార్ సింగ్ లాగే ఆయన కుమారుడు ఈశ్వర్ సింగ్వా కూడా పాడి రైతుగా మారారు. కొన్నేళ్ల క్రితం ఫతేహాబాద్ జిల్లా కనాదీ గ్రామం నుంచి ఒక ముర్రా జాతి గేదెను ఏకంగా రూ.4.10 లక్షలకు ఈశ్వర్ కొన్నారు. ఎంతో ప్రేమగా దానికి రాధ అని పేరు పెట్టారు. దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన చూసుకుంటున్నారు. ప్రతిరోజు ఈ గేదెకు మూడు సార్లు స్నానం చేయిస్తారు. స్నానం చేయించాక, కూలర్‌లో ఉంచుతారు. రోజూ ఆవ నూనెతో గేదెకు మసాజ్ చేయిస్తారు. దాన్ని చాలా శుభ్రంగా ఉంచుతారు. ఈ గేదెకు ప్రత్యేక మూలికా ఆహారాన్ని తినిపిస్తారు.

Hisar Murrah buffalo Radha
గేదె రాధ (ETV Bharat)

రాధ నంబర్ 1 : రోజూ 35.669 లీటర్ల పాలు
హరియాణాలోని హిస్సార్ జిల్లా నార్నాండ్‌ పట్టణం సమీపంలోని సింగ్వా ఖాస్ గ్రామంలో ఇటీవలే అత్యధిక పాలను ఇచ్చే గేదె జాతుల పోటీ జరిగింది. స్వయంగా రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక శాఖ ఆధ్వర్యంలోనే ఈ పోటీని నిర్వహించారు. దీనికి ఈశ్వర్ సింగ్వా అప్లై చేశారు. తన గేదె ‘రాధ’ను పోటీ కోసం నామినేట్ చేశారు. అనంతరం రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ రవి సెహ్రావత్, ఎస్‌‌డీఓ జగ్బీర్ హన్సి, సింగ్వా సర్పంచ్ ఓంప్రకాశ్‌లు ఈశ్వర్ సింగ్వాను సంప్రదించారు. తదుపరిగా వారి ఇంటికి వెళ్లారు. ఒకరోజు గేదె ‘రాధ’ ఇచ్చిన పాలను మూడుసార్లు కొలిచి చూశారు. దీంతో అది ఒకేరోజులో 35.669 కిలోగ్రాముల పాలు ఇచ్చిందని తేలింది. ఇది సరికొత్త రికార్డు అని పశుసంవర్ధక శాఖ ఎస్‌‌డీఓ జగ్బీర్ సింగ్ ప్రకటించారు. ఈ పోటీలో రాధ గెలిచిందని వెల్లడించారు. ఈవిధంగా ప్రపంచంలో పాలను అధికంగా ఇచ్చే నంబర్ 1 గేదెగా రాధ నిలిచింది. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు హరియాణాలోని కైతాల్‌కు చెందిన రేష్మా అనే గేదె పేరిట ఉండేది. అది ప్రతిరోజు 33.800 కిలోగ్రాముల పాలు ఇచ్చేది. దీని రికార్డును రాధ బద్దలు కొట్టింది.

Hisar Murrah buffalo Radha
గేదె రాధ (ETV Bharat)

ప్రధాని మోదీ సత్కారం
అత్యధిక పాలను ఇచ్చే గేదె ‘రాధ’ యజమాని ఈశ్వర్ సింగ్వా విషయానికొస్తే, ఆయనను గతంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు, హరియాణా మాజీ ముఖ్యమంత్రి భూపిందర్ సింగ్ హుడా సత్కరించారు. పశుసంవర్ధక రంగంలో అందిస్తున్న సేవలకుగానూ ఆయనను సన్మానించారు. ఈశ్వర్ సింగ్వాను తాజాగా సెప్టెంబర్ 21న ముఖ్యమంత్రి నయాబ్ సింగ్ సైని సత్కరించారు. "చాలామంది నా గేదె ‘రాధ’ను కొనడానికి ముందుకు వచ్చారు. మంచిరేటు ఇస్తామన్నారు. అయినా నేను ఎవ్వరికీ దాన్ని అమ్మలేదు. కోటి రూపాయలు ఇచ్చినా రాధను అమ్మేది లేదు. నేను రూ.4.10 లక్షలకు ఈ గేదెను కొన్నాను. ఇప్పుడు దీని మార్కెట్ ధర రూ.15 లక్షల దాకా ఉంది. అత్యధికంగా పాలను ఇచ్చే విషయంలో నా గేదె ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది. దీన్ని సకల సౌకర్యాలతో నేను కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్నాను" అని ఈశ్వర్ సింగ్వా ‘ఈటీవీ భారత్’కు తెలిపారు.

