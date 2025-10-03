అంతర్జాతీయ 'కులూ దసరా' వేడుకలు- భక్తుల కోసం ఒకేచోటకు వందలాది దేవతలు, దేవుళ్లు
Published : October 3, 2025 at 12:46 PM IST
International Kullu Dussehra : అక్కడ దసరా వేడుకలు చాలా స్పెషల్. సాధారణంగా దసరా అనగానే మనకు దేవీ నవరాత్రులే గుర్తుకొస్తాయి. కానీ 'దేవతల లోయ'గా పేరుగాంచిన హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కులూలో దసరా వేడుకలు పూర్తి భిన్నంగా జరుగుతాయి. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా విజయదశమి రోజున (గురువారం) 'అంతర్జాతీయ కులూ దసరా వేడుకలు' అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. వారం రోజుల పాటు ఇవి కొనసాగనున్నాయి. కులూలోని చారిత్రక రఘునాథ ఆలయంతో ఈ వేడుకలకు ఉన్న సంబంధం ఏమిటి ? రఘునాథుడి రథయాత్రలో ఎంతమంది ఇతర దేవతలను ఊరేగిస్తారు ? భక్తజనం కోసం వందలాది దేవుళ్లు, దేవతలు వారం రోజుల పాటు ఎక్కడ కొలువుతీరుతారు ? అనే వివరాలతో కథనమిది.
మంచుపర్వతాల నడుమ రఘునాథ్ ఆలయం
అంతర్జాతీయ కులూ దసరా వేడుకల వివరాల్లోకి వెళ్లేముందు మనం కులూలోని ప్రాచీన రఘునాథ్ ఆలయం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇది శ్రీరాముడి మహిమాన్విత మందిరం. దీన్ని 1651 సంవత్సరంలో రాజా జగత్ సింగ్ నిర్మించారు. కులూ టూర్కు వెళ్లే వారంతా ఈ మందిరాన్ని కూడా సందర్శిస్తుంటారు. ఇది సముద్ర మట్టానికి 2056 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. మంచుపర్వతాల నడుమ ఉన్న ఈ ఆలయం సందర్శనకు వెళ్లడానికి అనువైన సీజన్ శరదృతువు. ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అత్యంత ప్రాచీన మందిరాల్లో ఒకటి.
రథయాత్ర వేళ భక్తజనం ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వం
ఏటా విజయదశమి రోజున కులూ నగరంలో అంతర్జాతీయ కులూ దసరా వేడుకలు ప్రారంభం అవుతాయి. ఈసారి కూడా దసరా పండుగ రోజున (గురువారం) సాయంత్రం 4 గంటలకు ఈ వేడుకలు మొదలయ్యాయి. తొలుత రఘునాథ్ ఆలయం నుంచి నగరంలోని ధల్పూర్ రథ్ మైదానానికి ప్రభు శ్రీరాముడి దేవతామూర్తిని తీసుకొచ్చారు. అక్కడి నుంచి రఘునాథుడి రథయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు. వేలాది మంది భక్తులు జైశ్రీరామ్ నినాదాలు చేస్తూ రఘునాథ స్వామివారి రథాన్ని తాళ్లతో లాగారు. ఈ రథయాత్రలో కులూ జిల్లాలోని అన్ని ప్రముఖ ఆలయాల దేవతల విగ్రహాలను కూడా ఊరేగించారు. మాతా హిడింబా, బిజిలి మహాదేవ్, ఆది బ్రహ్మ, కార్తీక్ స్వామి, నాగ ధూమల్, వీర్నాథ్, వీర్ కేల, మాతా గాయత్రి, మాతా త్రిపుర సుందరి, మాతా కాళి ఓడి సహా ఎంతోమంది దేవతలు, దేవుళ్లను ఒకేచోట చూసి భక్తజనం ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వానికి లోనయ్యారు. తమ కోర్కెలను తీర్చే దేవతామూర్తులను కళ్లారా చూసి భక్తులు పులకించిపోయారు. రఘునాథుడి రథాన్ని లాగడానికి భక్తులు పోటీపడ్డారు. డప్పు చప్పుళ్ల నడుమ దేవతలకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తూ కన్నుల పండువగా ఈ రథయాత్ర సాగింది. ఈ వేడుకల్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, రఘునాథ్ ఆలయం సంరక్షణకర్త మహేశ్వర్ సింగ్, రాజ కుటుంబీకులు పాల్గొన్నారు.
ఒకేచోట వందలాది దేవతలు, దేవుళ్లు
ఈ దేవతామూర్తులు అన్నింటిని తీసుకెళ్లి ధల్పూర్ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక శిబిరాల్లో ఉంచారు. ఈ దేవతాగణం మొత్తం అక్కడే వారం రోజుల పాటు ఉండనుంది. వారందరినీ ఒకేచోట చూసి, పూజలు చేయడానికి భక్తజనం పెద్దసంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు. ఈవిధంగా దేవతలంతా ఒకేచోట కొలువుతీరే అరుదైన ఘట్టాన్ని స్థానికులు 'దేవ్ మిలన్', 'దేవ్ మహాకుంభ్' అని పిలుస్తారు. రఘునాథ్ ఆలయం ఏర్పాటైన నాటి నుంచే ఇక్కడ ఈ విధమైన దసరా వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నారు.
హిమాచల్లోని జెన్-జీకి భక్తి భావం ఎక్కువ : గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా
'రఘునాథ ప్రభువు దయగలవాడు. ఆయన కృప వల్లే మూడోసారి అంతర్జాతీయ దసరా ఉత్సవంలో పాల్గొనే అవకాశం నాకు లభించింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్ యువతకు దైవభక్తి ఎక్కువ. వారు దేవుళ్లు, దేవతలను నమ్ముతారు. ఈ రాష్ట్రంలో దైవభక్తి బలంగా ఉంది. హిమాచల్లోని జెన్-జీ కూడా ప్రాచీన సంప్రదాయాలను పాటించేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రజలందరినీ విపత్తుల నుంచి రక్షించమని నేను రఘునాథ ప్రభువును వేడుకున్నాను. ఈ సంవత్సరం ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల రాష్ట్రంలో చాలా నష్టం జరిగింది. అందుకే నేను ప్రస్తుతం ప్రభావిత ప్రాంతాలను సందర్శిస్తున్నాను' అని హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా తెలిపారు.