Himachal Floods Updates : హిమాచల్ప్రదేశ్ను ఆకస్మిక వరదలు అతలాకుతలం చేశాయి. ఇటీవల ఎడతెరిపిలేకుండా కురిసిన వర్షాలకు హిమాచల్ప్రదేశ్ను ఆకస్మిక వరదలు ముంచెత్తాయి. దీంతో హిమాచల్ప్రదేశ్కు భారీ ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం ఏర్పడింది. బియాస్ సహా పలు నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వరదలు సంభవించాయి. అనేక చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. వరద ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు హిమాచల్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
#MonsoonAlert— All India Radio News (@airnewsalerts) July 3, 2025
🌧️ Heavy monsoon rains, landslides & cloudbursts have wreaked havoc in #HimachalPradesh.
⚠️ 62 lives lost, 56 missing since June 20.
⛅ IMD warns of continued heavy to very heavy #rainfall across the state till July 8. #himachalpradeshflood #WeatherUpdate #IMD pic.twitter.com/MB6FgK5Gp1
వరదలు కారణంగా ఇప్పటివరకు 63 మంది మరణించినట్లు సర్కార్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. వరదల ధాటికి వంద మందికి పైగా గాయపడ్డారని, పదుల సంఖ్యలో పౌరులు వరదల్లో గల్లంతైనట్లు పేర్కొంది. వారికోసం రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోన్నట్లు తెలిపింది. వరదల వల్ల దాదాపు రూ.400 కోట్ల మేర ఆస్తి నష్టం వాటిలినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నష్టం మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. పునరుద్ధరణ చర్యలపై ప్రాథమికంగా దృష్టి పెట్టినట్లు అధికారులు చెప్పారు. జులై 7 వరకు హిమాచల్లోని అన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్ష సూచన హెచ్చరికలు చేసినట్లు తెలిపారు. నదీ తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
VIDEO | Himachal Pradesh: Flash flood triggered by cloudburst causes severe damage in Thunag tehsil of Mandi district. Several houses damaged.#HimachalCloudburst #HimachalNews— Press Trust of India (@PTI_News) July 4, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/XjM8R2jJHA
ప్రకృతి విలయతాండవం
బిలాస్పుర్, హమీర్పుర్, కిన్నౌర్, కుల్లు, సిర్మౌర్, సిమ్లా, సోలాన్, మండీ జిల్లాలో ప్రకృతి విలయతాండవం సృష్టించింది. హిమాచల్ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా వందల సంఖ్యలో ఇళ్లు కూలిపోగా, 14 వంతెనలు ధ్వంసమయ్యాయి. అనేక జిల్లాల్లో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. 300కి పైగా పశుసంపద మృత్యువాత పడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 250 రోడ్లు నాశనం అవ్వగా, 500 ట్రాన్స్ఫార్మార్లు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో వేలాది మంది ప్రజలు చీకట్లో గడుపుతున్నారు. ఎడతెగని వర్షాలతో ప్రధానంగా మండీ జిల్లా చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. ఒక్క మండీ జిల్లాలోనే దాదాపు 17మంది మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఒక్క జిల్లాలోనే 40కిపైగా మంది గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది.
It’s been pouring nonstop for the last 12 hours in Himachal. Rivers and streams are overflowing. Multiple cloudbursts in Mandi, lives lost and around 30 people missing in flash floods since last night. Please stay indoors and avoid any travel unless really urgent. pic.twitter.com/mJMkW6OpFI— Go Himachal (@GoHimachal_) July 1, 2025
BJPకి మహిళా అధ్యక్షురాలు? రేసులో నిర్మలా సీతారామన్, పురందేశ్వరి, వానతి!
కేరళలో నిఫా వైరస్ కలకలం- 38ఏళ్ల మహిళకు పాజిటివ్గా నిర్ధరణ- రాష్ట్రవాప్తంగా హై అలర్ట్!