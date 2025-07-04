ETV Bharat / bharat

హిమాచల్‌లో జలవిలయం- 63 మంది మృతి- రూ.400 కోట్ల మేర ఆస్తి నష్టం! - HIMACHAL FLOODS UPDATES

ఆకస్మిక వరదలతో హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ అతలాకుతలం- పదుల సంఖ్యలో పౌరులు గల్లంతు- వందల మందికి గాయాలు- రూ.400 కోట్ల మేర ఆస్తి నష్టం

Himachal Floods
Himachal Floods (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2025 at 2:44 PM IST

1 Min Read

Himachal Floods Updates : హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ను ఆకస్మిక వరదలు అతలాకుతలం చేశాయి. ఇటీవల ఎడతెరిపిలేకుండా కురిసిన వర్షాలకు హిమాచల్​ప్రదేశ్​ను ఆకస్మిక వరదలు ముంచెత్తాయి. దీంతో హిమాచల్​ప్రదేశ్‌కు భారీ ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం ఏర్పడింది. బియాస్‌ సహా పలు నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వరదలు సంభవించాయి. అనేక చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. వరద ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

వరదలు కారణంగా ఇప్పటివరకు 63 మంది మరణించినట్లు సర్కార్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది. వరదల ధాటికి వంద మందికి పైగా గాయపడ్డారని, పదుల సంఖ్యలో పౌరులు వరదల్లో గల్లంతైనట్లు పేర్కొంది. వారికోసం రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతోన్నట్లు తెలిపింది. వరదల వల్ల దాదాపు రూ.400 కోట్ల మేర ఆస్తి నష్టం వాటిలినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నష్టం మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. పునరుద్ధరణ చర్యలపై ప్రాథమికంగా దృష్టి పెట్టినట్లు అధికారులు చెప్పారు. జులై 7 వరకు హిమాచల్‌లోని అన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్ష సూచన హెచ్చరికలు చేసినట్లు తెలిపారు. నదీ తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ప్రకృతి విలయతాండవం
బిలాస్‌పుర్‌, హమీర్‌పుర్‌, కిన్నౌర్‌, కుల్లు, సిర్మౌర్‌, సిమ్లా, సోలాన్‌, మండీ జిల్లాలో ప్రకృతి విలయతాండవం సృష్టించింది. హిమాచల్​ప్రదేశ్‌ వ్యాప్తంగా వందల సంఖ్యలో ఇళ్లు కూలిపోగా, 14 వంతెనలు ధ్వంసమయ్యాయి. అనేక జిల్లాల్లో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. 300కి పైగా పశుసంపద మృత్యువాత పడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 250 రోడ్లు నాశనం అవ్వగా, 500 ట్రాన్స్‌ఫార్మార్లు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో వేలాది మంది ప్రజలు చీకట్లో గడుపుతున్నారు. ఎడతెగని వర్షాలతో ప్రధానంగా మండీ జిల్లా చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. ఒక్క మండీ జిల్లాలోనే దాదాపు 17మంది మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఒక్క జిల్లాలోనే 40కిపైగా మంది గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది.

BJPకి మహిళా అధ్యక్షురాలు? రేసులో నిర్మలా సీతారామన్‌, పురందేశ్వరి, వానతి​!

కేరళలో నిఫా వైరస్​ కలకలం- 38ఏళ్ల మహిళకు పాజిటివ్​గా నిర్ధరణ​- రాష్ట్రవాప్తంగా హై అలర్ట్​!

Himachal Floods Updates : హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ను ఆకస్మిక వరదలు అతలాకుతలం చేశాయి. ఇటీవల ఎడతెరిపిలేకుండా కురిసిన వర్షాలకు హిమాచల్​ప్రదేశ్​ను ఆకస్మిక వరదలు ముంచెత్తాయి. దీంతో హిమాచల్​ప్రదేశ్‌కు భారీ ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం ఏర్పడింది. బియాస్‌ సహా పలు నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వరదలు సంభవించాయి. అనేక చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. వరద ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

వరదలు కారణంగా ఇప్పటివరకు 63 మంది మరణించినట్లు సర్కార్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది. వరదల ధాటికి వంద మందికి పైగా గాయపడ్డారని, పదుల సంఖ్యలో పౌరులు వరదల్లో గల్లంతైనట్లు పేర్కొంది. వారికోసం రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతోన్నట్లు తెలిపింది. వరదల వల్ల దాదాపు రూ.400 కోట్ల మేర ఆస్తి నష్టం వాటిలినట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నష్టం మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. పునరుద్ధరణ చర్యలపై ప్రాథమికంగా దృష్టి పెట్టినట్లు అధికారులు చెప్పారు. జులై 7 వరకు హిమాచల్‌లోని అన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్ష సూచన హెచ్చరికలు చేసినట్లు తెలిపారు. నదీ తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ప్రకృతి విలయతాండవం
బిలాస్‌పుర్‌, హమీర్‌పుర్‌, కిన్నౌర్‌, కుల్లు, సిర్మౌర్‌, సిమ్లా, సోలాన్‌, మండీ జిల్లాలో ప్రకృతి విలయతాండవం సృష్టించింది. హిమాచల్​ప్రదేశ్‌ వ్యాప్తంగా వందల సంఖ్యలో ఇళ్లు కూలిపోగా, 14 వంతెనలు ధ్వంసమయ్యాయి. అనేక జిల్లాల్లో జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. 300కి పైగా పశుసంపద మృత్యువాత పడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 250 రోడ్లు నాశనం అవ్వగా, 500 ట్రాన్స్‌ఫార్మార్లు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో వేలాది మంది ప్రజలు చీకట్లో గడుపుతున్నారు. ఎడతెగని వర్షాలతో ప్రధానంగా మండీ జిల్లా చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. ఒక్క మండీ జిల్లాలోనే దాదాపు 17మంది మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఒక్క జిల్లాలోనే 40కిపైగా మంది గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది.

BJPకి మహిళా అధ్యక్షురాలు? రేసులో నిర్మలా సీతారామన్‌, పురందేశ్వరి, వానతి​!

కేరళలో నిఫా వైరస్​ కలకలం- 38ఏళ్ల మహిళకు పాజిటివ్​గా నిర్ధరణ​- రాష్ట్రవాప్తంగా హై అలర్ట్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL RAINSFLASH FLOODS IN HIMACHAL PRADESHHIMACHAL FLOODS DEATH TOLLHIMACHAL FLOODS DAMAGESHIMACHAL FLOODS UPDATES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఒకే రోజులో 4 పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం - రూ.700 నుంచే RTC సూపర్​ ప్యాకేజీలు

నియోజకవర్గానికి రెండు ఇంటిగ్రేటెడ్​ స్కూల్స్ - జూనియర్​ కాలేజీల్లో 273 పోస్టుల భర్తీ : సీఎం

తల్లిపై అత్తమామల వేధింపులు- 13కి.మీ నడిచి వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసిన 13ఏళ్ల కూతురు

అమెరికాకు వచ్చి ఆ పనులు చేయొద్దు- విద్యార్థి వీసాలపై వార్నింగ్​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.