మొబైల్​లో ఫొటో దిగితే చాలు- వెంటనే రేషన్ ఇచ్చేస్తారు- రాష్ట్రంలో కొత్త పద్ధతి అమలు! - FACE RECOGNITION IN RATION SHOP

Face Recognition In Ration Shop ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : July 6, 2025 at 8:16 AM IST | Updated : July 6, 2025 at 8:22 AM IST 2 Min Read

Face Recognition In Ration Shop : దేశంలో కొన్ని కోట్ల మందికి రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. వారు ఆయా ప్రాంతాల్లో నెల నెలా రేషన్ సరుకులు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకుగాను ప్రతిపాదిత రేషన్‌ డిపోకి వెళ్లి స్వీకరిస్తుంటారు. ఆ సమయంలో ఈ-పాస్ యంత్రం ద్వారా ఫింగర్ ప్రింట్ లేదా ఐరిస్ ద్వారా బయోమెట్రిక్ పూర్తి చేస్తి సరుకులు అందుకుంటారు. అయితే ఇప్పుడు మరో టెక్నాలజీ ఫేస్ అథంటికేషన్​ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు కూడా చేస్తోంది. పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ (PDS) కింద అర్హత కలిగిన లబ్ధిదారులకు రేషన్ పంపిణీ చేయడానికి రాష్ట్రంలోని డిజిటల్ టెక్నాలజీ, గవర్నెన్స్ విభాగం (DDTG) జూలై 1 నుంచి ఆధార్ ఆధారిత ముఖ ప్రామాణీకరణ వ్యవస్థను ప్రారంభించింది. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ద్వారా రేషన్ దుకాణాల్లో వినియోగదారుల ముఖాన్ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా వారికి రేషన్ ఇస్తున్నారు. అలా ఈ వ్యవస్థను అమలు చేసిన దేశంలో మొదటి రాష్ట్రంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్​ నిలిచింది. ఆ సమస్యలకు చెక్

అయితే ఇప్పటి వరకు హిమాచల్‌ ప్రదేశ్​లో అనేక రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్నట్లే ఈ-పాస్ యంత్రంతో బయోమెట్రిక్ నమోదు చేసి రేషన్ పంపిణీ చేస్తున్నారు. కానీ యంత్రంలో పలు సమస్యలు ఉండడంతో ప్రజలు రేషన్ దుకాణానికి వచ్చి అనేక గంటలు వెలుపల నిలబడాల్సి వచ్చింది. దీంతో పౌరసరఫరాల, వినియోగదారుల శాఖకు నిరంతరం ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ పాస్​ యంత్రంలో ఫింగర్ ప్రింట్ బదులుగా ముఖ ప్రామాణీకరణ వ్యవస్థను అమలు చేసింది సర్కార్.

అలా చేయడం వల్లే సాధ్యం!

ఇటీవల బిలాస్​పుర్​లో ట్రయిల్ నిర్వహించారు అధికారులు. అది కాస్త విజయవంతమవ్వడంతో జూన్ 28న అన్ని జిల్లాల జిల్లా ఫుడ్ కంట్రోలర్లకు పంపాలరు. వారు ఫుడ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ల ద్వారా అన్ని డిపో హోల్డర్లకు పంపారు. రాష్ట్రంలోని అనేక డిపోలలో ఈ వ్యవస్థ ద్వారా రేషన్ పంపిణీ జరుగుతోంది. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ద్వారా ముఖాన్ని స్కాన్ చేసిన వెంటనే, వినియోగదారుల రేషన్ కార్డులో నమోదు చేసుకున్న సభ్యులందరి పూర్తి వివరాలు వస్తాయి. రేషన్ కార్డులో నమోదు చేసుకున్న సభ్యుల పేర్లను ఆధార్ కార్డుకు లింక్ చేయడం వల్ల ఇదంతా సాధ్యమైంది. దీనిపై ప్రిన్సిపల్ అడ్వైజర్ (ఇన్నోవేషన్, డిజిటల్ టెక్నాలజీ గవర్నెన్స్) గోకుల్ బుటెల్ మీడియాతో మాట్లాడారు. "ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో లబ్ధిదారుల ధ్రువీకరణ బయోమెట్రిక్ ద్వారా జరిగేది. బయోమెట్రిక్ మ్యాచింగ్ వైఫల్యం వంటి సమస్యలు వచ్చాయి. దీంతో లబ్ధిదారులకు రేషన్ పంపిణీ చేయడంలో ఆలస్యం జరిగింది. ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ముఖ ప్రామాణీకరణ వ్యవస్థను ప్రారభించాం. దీనిలో FPS డీలర్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేసిన కెమెరాతో ముఖ స్కానింగ్ ద్వారా లబ్ధిదారుల ధృవీకరణ జరుగుతుంది. సురక్షితమైన మొబైల్ అప్లికేషన్ ద్వారా నిర్వహిస్తున్నాం. ఇది నెట్‌వర్క్ కనెక్టివిటీ లేదా బయోమెట్రిక్ హార్డ్‌వేర్‌పై ఆధారపడదు. దేశంలో ముఖ ప్రామాణీకరణ వ్యవస్థను అమలు చేసిన మొదటి రాష్ట్రంగా హిమాచల్ నిలిచింది" అని తెలిపారు. జూన్ 28 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫేస్ ప్రామాణీకరణ వ్యవస్థను అమలు చేసినట్లు ఆహార పౌర సరఫరాల, వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ డైరెక్టర్ రామ్ కుమార్ గౌతమ్ చెప్పారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రయత్నాల వల్లనే ఇదంతా సాధ్యమైందని కొనియాడారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో రేషన్ కార్డుదారుల సంఖ్య 19,40,968 ఉండగా, ఇప్పుడు వారంతా ఫేస్ అథెంటికేషన్ యాప్ ద్వారా డిపోల్లో రేషన్ అందుకుంటున్నారు.

