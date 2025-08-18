ETV Bharat / bharat

స్కూల్​లో ఇద్దరు విద్యార్థుల మధ్య గొడవ- సీనియర్​ను కత్తితో పొడిచి చంపిన బాలుడు! - TENTH CLASS STUDENT MURDER

తొమ్మిదో తరగతి, పదో తరగతి విద్యార్థుల మధ్య చేలరేగిన వివాదం- కోపంతో సదరు విద్యార్థిపై దాడి- ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లేలోపే మృతి!

Tenth Class Student Murder
Tenth Class Student Murder (ETV Bharat)
Tenth Class Student Murder: చదువుకొని విద్యా బుద్దులు నేర్చుకోవాల్సిన యువత క్షణికావేశంలో హంతకులుగా మారుతున్నారు. చిన్న చిన్న వివాదాలకే ఒకరిపై ఒకరు కత్తులతో దాడులు చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా అలాంటి ఘటనే మరోకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో ఇద్దరి విద్యార్థులు మధ్య జరిగిన గొడవ తీవ్ర వాగ్వాదానికి దారి తీసింది. కోపంతో సదరు విద్యార్థిపై మరో విద్యార్థి కత్తితో దాడి చేయడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. బాలుడి హత్యతో పాఠశాలలో తీవ్ర కలకలం రేగింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
గాజీపుర్ జిల్లాలోని సదర్​ కోత్వాలీ ప్రాంతంలోని మహారాజ్​ గంజ్​లో ఉన్న ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విషాదకర ఘటన జరిగింది. ఇద్దరు విద్యార్థులు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చేలరేగింది. అది చిలికి చిలికి పెను తుపానుగా మారింది. దీంతో పదో తరగతి విద్యార్థిపై, తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థి కత్తితో దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనలో పదో తరగతి చదివే బాలుడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అయితే విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని, తీవ్ర గాయాలపాలైన బాధితుడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే అతడు చనిపోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. బాలుడు యూసుఫ్​పుర్ ముహమ్మదాబాద్​ నివాసిగా పోలీసులు గుర్తించారు. బాలుడి హత్యతో పాఠశాలలో తీవ్ర భయాందోళనలు చెలరేగాయి.

మృతుడితో పాటు మరో ఇద్దరికి గాయాలు!
కాగా ఈ విషయంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుడైన మైనర్​ విద్యార్థిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. అయితే ఈ ఘటనలో మృతిడితో పాటు మరో ఇద్దరు విద్యార్థులు గాయపడ్డారని గాజీపుర్​ జిల్లా ఎస్పీ జ్ఞానేంద్ర నాథ్​ ప్రసాద్​ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం వారిద్దరూ చికిత్స పొందుతున్నారని చెప్పారు. దాడికి పాల్పడ్డ బాలుడిని విచారిస్తున్నట్లుగా ఆయన విషదీకరించారు.

