'శబరిమల విగ్రహాల బంగారు పూతలను తిరిగి ఇవ్వాలి'- ఆదేశాలు జారీ చేసిన కేరళ హైకోర్టు

దేవస్థానం కమిషనర్​తో సహా ముగ్గురికి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ

HC ON SABARIMALA DWARAPALAKA IDOLS
HC ON SABARIMALA DWARAPALAKA IDOLS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2025 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Gold Plates In Sabarimala Dwarapalaka Idols: అనుమతి లేకుండా చెన్నైకి తీసుకెళ్లిన శబరిమల ద్వారపాలక విగ్రహాల బంగారు పూతను తిరిగి ఇవ్వాలని కేరళ హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అనుమతి లేకుండా బంగారు పూతను తరలించడం సరికాదని, అది కోర్టు ఆదేశాలకు విరుద్ధమని దేవోస్వం బోర్డును బెంచ్ ఎత్తి చూపింది. శుక్రవారం నాటికి వివరణాత్మక నివేదికను సమర్పించాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. భద్రతా నిబంధనల ప్రకారమే బంగారు ఆభరణాలను తీసుకెళ్లామని బోర్డు ఇచ్చిన సమాధానం పట్ల హైకోర్టు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.

అలా చేయడం సరికాదు!
శబరిమలలో ప్రధాన ఆలయం ముందు ఉన్న ద్వారపాలక విగ్రహాలపై ఉన్న బంగారు పూతను అనుమతి లేకుండా తొలగించి, మరమ్మతులు కోసం తీసుకెళ్లడం సరికాదని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. విగ్రహ మరమ్మతులకు శబరిమల స్పెషల్​ కమిషనర్​, దేవస్థానం బోర్డుకు బెంచ్ నుంచి ముందస్తు అనుమతి అవసరమని గతంలో కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కానీ దేవస్థానం బోర్డు దాన్ని ఉల్లంఘించిందని హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించినందుకు దేవస్థానం బోర్డు కమిషనర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, తిరువాభరణం కమిషనర్‌పై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని హైకోర్టు యోచిస్తోంది. కోర్టు ఆదేశాలను ఉల్లంఘించినందుకు నివేదికను సమర్పించాలని ఆదేశించింది. మరమ్మతులకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను సమర్పించాలని కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మధ్యంతర ఉత్తర్వుల్లో దేవస్థానం బోర్డు ఇచ్చిన సమాధానం సంతృప్తికరంగా లేదని స్పష్టం చేసింది.

విషయంపై స్పందించిన దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షుడు!
ద్వారపాలక బంగారు పూతను మరమ్మతులు చేయాలని ఆలయ ప్రధాన పూజారి కొద్దిరోజుల క్రితం ప్రత్యేక కమిషనర్​కు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో తగినంత సమయం ఇచ్చినప్పటికీ ముందస్తు అనుమతి తీసుకోలేదని దేవస్థానం బోర్డుపై హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో దేవస్థానం బోర్డు అధ్యక్షుడు పీ.ఎస్. ప్రశాంత్ స్పందించారు. "శబరిమల శ్రీ కోవిల్ ముందు ఉన్న బంగారు ద్వారకపాలకాలను అనుమతి లేకుండా తొలగించి చెన్నైకి తీసుకెళ్లారని పలు మీడియా కథనాలు నా దృష్టికి వచ్చాయి. ఈ వార్త నిరాధారమైనది. శబరిమల శ్రీ కోవిల్ ముందు రెండు వైపులా ఉన్న ద్వారకపాలకాల పైన ఉంచిన బంగారు పూత పూసిన రాగి పలకలను మరమ్మతు పనుల కోసం తీసుకెళ్లారు. ఆలయ ప్రధాన పూజారి, ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు అనుమతితో దీనిని నిర్మించిన చెన్నైలోని సంస్థకు తీసుకెళ్లారు" అని ప్రశాంత్ అన్నారు.

అయితే శుక్రవారం నాటికి దేవస్థానం కమిషనర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, బోర్డు సభ్యులు నివేదిక సమర్పించాల్సిందిగా హైకోర్టు ఆదేశించింది. శబరిమల స్పెషల్ కమిషనర్ సమర్పించిన నివేదిక ప్రకారం, అనుమతి లేకుండానే శబరిమల ద్వారపాలక విగ్రహాల బంగారు పలకలను చెన్నైకి మరమ్మతుల కోసం తరలించడం ఒక తీవ్రమైన చర్యగా హైకోర్టు పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు చర్యలు తీసుకోనుంది.

