పాకిస్థాన్ ఉగ్ర కుట్రలు- సరిహద్దుల్లో పటిష్ఠ భద్రత- ఏ పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధం!
భూ, జల, గగనతల మార్గాల్లో గస్తీ పెంచిన బీఎస్ఎఫ్- యాంటీ డ్రోన్ వ్యవస్థలు, చొరబాటు గుర్తింపు పరికరాల మోహరింపు- శీతాకాలం ప్రారంభమయ్యే ముందు ఎక్కువగా ఉగ్ర చొరబాట్లు- ఆయుధాలు, మాదక ద్రవ్యాల అక్రమరవాణాపై నిఘా
Published : October 12, 2025 at 9:50 PM IST
Winter Heightened Vigil At LOC: దీపావళి పండుగ శీతాకాలం సమీపిస్తున్న వేళ పాకిస్థాన్తో అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వద్ద సరిహద్దు భద్రతా దళం బీఎస్ఎఫ్ భద్రత కట్టుదిట్టం చేసింది. ఆధునిక పరికరాలతో గస్తీ కాస్తోంది. పాకిస్థాన్ వైపు నుంచి వచ్చే ఆయుధాలు, మత్తు పదార్థాల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు ఆధునిక యాంటీ-ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ పరికరాలు, డ్రోన్ వ్యతిరేక వ్యవస్థలు, సాంకేతిక పర్యవేక్షణ పరికరాలను బీఎస్ఎఫ్ ఉపయోగిస్తోంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ తరువాత మొదటి పండుగ సీజన్ కావడంతో, సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో చొరబాట్లు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఏ పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధం!
మంచు కురిసే ముందు భారత్లోకి ఉగ్రవాదులను పాకిస్థాన్ చొరబాటుకు పంపే ప్రయత్నాలు సాధారణమని, అందుకే బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది అంతర్జాతీయ సరిహద్దు, నియంత్రణ రేఖ వెంబడి ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉన్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్పుట్స్ ఎప్పటికప్పుడు సేకరిస్తున్నామని, ఏ పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉండేలా మోహరింపులను మరింత బలోపేతం చేశామని తెలిపారు.
భూభాగంపైనే కాకుండా నదుల్లోనూ గస్తీ!
పాకిస్థాన్లోని ఖైబర్ పఖ్తున్ఖ్వా, బలోచిస్థాన్, పీవోకే ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న అంతర్గత కల్లోల పరిస్థితులు సరిహద్దు భద్రతపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని బీఎస్ఎఫ్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీఎస్ఎఫ్ సహా ఇతర భద్రతా సంస్థలు 24 గంటలూ గస్తీ నిర్వహిస్తూ భూభాగం, గగనతలం నుంచి జరిగే చొరబాట్లను ముందుగానే గుర్తించి అడ్డుకునే చర్యలు చేపట్టాయి. భూభాగంపైనే కాకుండా నదుల్లోనూ గస్తీని పెంచారు. అఖ్నూర్ సెక్టార్లో చీనాబ్ నదిపై బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది బోట్లలో పహారా కాస్తున్నారు. నదీ మార్గం ద్వారా చొరబాటు ప్రయత్నాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
దేశ ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది
మరోవైపు దీపావళి సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కుటుంబాల నుంచి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ దేశ సరిహద్దులను రక్షించడం తమ బాధ్యతగా భావిస్తున్నామని తెలిపారు. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ 24 గంటలు గస్తీ కాస్తూ దేశ భద్రత కోసం కట్టుబడి ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. దేశ ప్రజలు తమపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెడతామన్నారు. సరిహద్దు భద్రత కోసం ఎల్లప్పుడూ అంకితభావంతో విధులు నిర్వర్తిస్తామన్నారు. దీపావళి సందర్భంగా దేశం మొత్తం ఐక్యంగా, భద్రతగా ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నట్లు బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది తెలిపారు.
పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి!
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో పహల్గామ్ పర్యాటకులపై జరిగిన ఉగ్రదాడి యావత్ భారతావనిని విస్మయానికి గురిచేసింది. బైసరన్ లోయలో పర్యాటకులు చాలా ఉల్లాసంగా సేదతీరుతున్న సమయంలో ముష్కరులు వారికి అత్యంత సమీపంగా వెళ్లి దాడి చేశారు. కేవలం 10 నిమిషాల వ్యవధిలోనే 26 మంది ప్రాణాలను బలిగొన్నారు. ముందుగా బైసరన్కు ఆనుకొని ఉన్న పైన్ అడవుల్లో దాదాపు ఐదుగురు ఉగ్రవాదులు సువిశాల లోయ ప్రాంతంలోకి చేరుకున్నారు. పర్యాటకులు అత్యధికంగా ఉన్న మూడు ప్రదేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని సరిగ్గా 1.50 సమయంలో తొలిసారి కాల్పులు జరిపారు. ఉగ్రవాదులు పర్యాటకులను వారి గుర్తింపు అడిగి అనంతరం వారిని కాల్చి చంపారు. ఆ తర్వాత వారు వచ్చిన దిశగానే పారిపోయారు.
