ETV Bharat / bharat

ఉత్తరాదిన వర్ష బీభత్సం- డ్యాం కూలి ముగ్గురు, కొండచరియలు విరిగి ఆరుగురు మృతి - HEAVY RAINS IN NORTH INDIA

ఉత్తరాదిన దంచికొడుతున్న వర్షాలు- ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి డిమాండ్ చేస్తున్న రాహుల్ గాంధీ

Heavy Rains In North India
Heavy Rains In North India (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2025 at 12:11 PM IST

3 Min Read

Heavy Rains In North India : ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ఆకస్మిక వరదలు కారణంగా పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. హిమాచల్​ ప్రదేశ్​లో అకస్మాత్తుగా కొండయచరియలు విరిగిపడి ఆరుగురు మృతి చెందారు. ఛత్తీస్​గఢ్​లోనూ ఆకస్మిక వరదలు కారణంగా నలుగురు మరణించగా, ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. ఇక జమ్ముకశ్మీర్​లోనూ భారీ వర్షాలు కారణంగా నదులు పొంగిపోర్లుతున్నాయి. నీటి మట్టాలు పెరగడం వల్ల అనేక ఇళ్లు నీట మునిగాయి. దిల్లీలోని యమునా నది ప్రమాద స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తుండటంతో సమీపంలోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. మరోవైపు వరద బాధిత రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక సహాయ ప్యాకేజీని ప్రకటించాలని లోక్​సభ విపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.

హిమాచల్​లో విరిగిపడిన కొండచరియలు
కుండపోత వర్షాలు కారణంగా మండి జిల్లా సుందర్​నగర్ పట్టణంలో మంగళవారం సాయంత్రం కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో రెండు ఇళ్లు పూర్తిగా నేలమట్టమయ్యాయి. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు ఆరుగురు మృతి చెందారు. ఈ విషయం గురించి సమాచారం అందుకున్న భారత్​ సైన్యం, ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్, ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్, సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న ఒక మహిళ, ఓ బాలికకను రక్షించి ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. శిథిలాల కిందే ఇంకా కొంతమంది ఉండొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇంకా సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. సమీపంలోని 15 ఏళ్లను ఖాళీ చేయించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ఛత్తీస్​గఢ్​లో నలుగురు మృతి
మరోవైపు ఛత్తీస్​గఢ్ రాష్ట్రంలోని బలరాంపుర్​లో ఆనకట్ట కూలిపోవడంతో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. దీంతో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. 1980లో నిర్మించిన ఈ ఆనకట్ట మంగళవారం రాత్రి కూలిపోవడం వల్ల వరద నీరు సమీపంలోని ఇళ్లు, పంటల పొలాల్లోకి ప్రవేశించాయి. మిగిలిన వారి కోసం రెస్క్యూ సిబ్బంది గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది.

ఉప్పొంగుతున్న నదులు
జమ్ముకశ్మీర్‌లోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. నదుల నీటి మట్టం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు పలు జిల్లాలకు వదరలు ముంచెత్తాయి. ఈ వర్షాలు కారణంగా కొండ చరియలు, క్లౌడ్ బరస్ట్​ సంభవించే ఆవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఇంటిలో నుంచి ఎవరు బయటకు రావొద్దని సూచించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితులపై సమీక్షించేందుకు సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా ఓ అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేరారు. తక్షణ సహాయం అందించాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. అధికారుల సలహాలను పాటిస్తూ సురక్షితంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు.

సురక్షిత ప్రాంతాలకు ప్రజలు
దిల్లీలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు బుధవారం కూడా యమునా నది ప్రమాద స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తుంది. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా నీట మట్టం పెరుగుతోంది. సమీపంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ వరకు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

విమాన సర్వీసులు నిలిపివేత
ఈ ప్రతికూల వాతావరణాల కారణంగా లేహ్​కు వెళ్లే విమాన సర్వీసులను నిలిపివేస్తున్నట్లు దిల్లీ విమానాశ్రయం పేర్కొంది. వాతావరణ పరిస్థితులు మెరుగుపడిన తర్వాత విమానాలు తిరిగి ప్రారంభయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపింది. మరోవైపు పంజాబ్​లో కూడా సెప్టెంబర్​ 7 వరకు విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.

ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించాలని రాహుల్ డిమాండ్
ఇదిలా ఉండగా వరద బాధిత జమ్ముకశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్​ రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక సహాయ ప్యాకేజీని ప్రకటించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని​ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కోరారు. అలాగే సహాయక కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. 'పంజాబ్​లో వరదలు భారీ విధ్వంసం సృష్టించాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్​లోనూ పరిస్థితి కూడా చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఇటువంటి క్లిష్ట సమయాల్లో, ప్రభుత్వం చురుకైన సహాయం చాలా అవసరం. వేలాది కుటుంబాలు తమ ఇళ్లు, ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రియమైన వారిని కాపాడుకోవడానికి కష్టపడుతున్నాయి' అని రాహుల్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

Heavy Rains In North India : ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ఆకస్మిక వరదలు కారణంగా పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. హిమాచల్​ ప్రదేశ్​లో అకస్మాత్తుగా కొండయచరియలు విరిగిపడి ఆరుగురు మృతి చెందారు. ఛత్తీస్​గఢ్​లోనూ ఆకస్మిక వరదలు కారణంగా నలుగురు మరణించగా, ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. ఇక జమ్ముకశ్మీర్​లోనూ భారీ వర్షాలు కారణంగా నదులు పొంగిపోర్లుతున్నాయి. నీటి మట్టాలు పెరగడం వల్ల అనేక ఇళ్లు నీట మునిగాయి. దిల్లీలోని యమునా నది ప్రమాద స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తుండటంతో సమీపంలోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. మరోవైపు వరద బాధిత రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక సహాయ ప్యాకేజీని ప్రకటించాలని లోక్​సభ విపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.

హిమాచల్​లో విరిగిపడిన కొండచరియలు
కుండపోత వర్షాలు కారణంగా మండి జిల్లా సుందర్​నగర్ పట్టణంలో మంగళవారం సాయంత్రం కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో రెండు ఇళ్లు పూర్తిగా నేలమట్టమయ్యాయి. ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు ఆరుగురు మృతి చెందారు. ఈ విషయం గురించి సమాచారం అందుకున్న భారత్​ సైన్యం, ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్, ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్, సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న ఒక మహిళ, ఓ బాలికకను రక్షించి ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. శిథిలాల కిందే ఇంకా కొంతమంది ఉండొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇంకా సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. సమీపంలోని 15 ఏళ్లను ఖాళీ చేయించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ఛత్తీస్​గఢ్​లో నలుగురు మృతి
మరోవైపు ఛత్తీస్​గఢ్ రాష్ట్రంలోని బలరాంపుర్​లో ఆనకట్ట కూలిపోవడంతో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. దీంతో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. 1980లో నిర్మించిన ఈ ఆనకట్ట మంగళవారం రాత్రి కూలిపోవడం వల్ల వరద నీరు సమీపంలోని ఇళ్లు, పంటల పొలాల్లోకి ప్రవేశించాయి. మిగిలిన వారి కోసం రెస్క్యూ సిబ్బంది గాలింపు చర్యలు చేపట్టింది.

ఉప్పొంగుతున్న నదులు
జమ్ముకశ్మీర్‌లోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. నదుల నీటి మట్టం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు పలు జిల్లాలకు వదరలు ముంచెత్తాయి. ఈ వర్షాలు కారణంగా కొండ చరియలు, క్లౌడ్ బరస్ట్​ సంభవించే ఆవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఇంటిలో నుంచి ఎవరు బయటకు రావొద్దని సూచించారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితులపై సమీక్షించేందుకు సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా ఓ అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేరారు. తక్షణ సహాయం అందించాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. అధికారుల సలహాలను పాటిస్తూ సురక్షితంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు.

సురక్షిత ప్రాంతాలకు ప్రజలు
దిల్లీలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు బుధవారం కూడా యమునా నది ప్రమాద స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తుంది. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా నీట మట్టం పెరుగుతోంది. సమీపంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ వరకు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

విమాన సర్వీసులు నిలిపివేత
ఈ ప్రతికూల వాతావరణాల కారణంగా లేహ్​కు వెళ్లే విమాన సర్వీసులను నిలిపివేస్తున్నట్లు దిల్లీ విమానాశ్రయం పేర్కొంది. వాతావరణ పరిస్థితులు మెరుగుపడిన తర్వాత విమానాలు తిరిగి ప్రారంభయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపింది. మరోవైపు పంజాబ్​లో కూడా సెప్టెంబర్​ 7 వరకు విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.

ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించాలని రాహుల్ డిమాండ్
ఇదిలా ఉండగా వరద బాధిత జమ్ముకశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్​ రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక సహాయ ప్యాకేజీని ప్రకటించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని​ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కోరారు. అలాగే సహాయక కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. 'పంజాబ్​లో వరదలు భారీ విధ్వంసం సృష్టించాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్​లోనూ పరిస్థితి కూడా చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఇటువంటి క్లిష్ట సమయాల్లో, ప్రభుత్వం చురుకైన సహాయం చాలా అవసరం. వేలాది కుటుంబాలు తమ ఇళ్లు, ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రియమైన వారిని కాపాడుకోవడానికి కష్టపడుతున్నాయి' అని రాహుల్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAINS IN NORTH INDIAHIMACHAL PRADESH LANDSLIDESJAMMU KASHIR HEAVY RAINSDELHI FLOODSHEAVY RAINS IN NORTH INDIA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

డిజిటల్ వ్యసనానికి 'తెరవేద్దాం' - ఇలా చేసి మన పిల్లలను ఫోన్​లకు దూరం చేద్దాం!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

పాతవాహనాలు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మోసపోతారు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.