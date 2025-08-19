Rains In North India : దేశంలో సోమవారం కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా దిల్లీ, మహారాష్ట్ర, హరియాణా, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ అతలాకుతలం అయ్యాయి. ఒక్కసారిగా ముంచుకొచ్చిన వరదల వల్ల పలు ప్రాంతాలు జలమయ్యాయి. రహదారులు జలదిగ్బంధం కావడంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమై వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు.
ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న యమునా నది
దేశ రాజధాని దిల్లీని వరదలు అతలాకుతం చేస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా నీటి మట్టం పెరగడంతో ఆదివారం హరియాణాలోని హుత్నీకుండ్ బ్యారేజ్ 18 గేట్లను ఎత్తివేశారు. ఈ క్రమంలో యమునా నది డేంజర్ మార్క్ ను దాటి ప్రవహిస్తోంది. ఈ క్రమంలో దిల్లీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఇటీవల కురిసిన వర్షాల తర్వాత యమునా నదిలోకి 1.78 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరిందని నీటి పారుదల శాఖ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ విజయ్ గార్గ్ తెలిపారు. ఈ సీజన్లో ఇదే అత్యధిక నీటి మట్టమని వెల్లడించారు.
#WATCH | Delhi: River Yamuna flows above the danger mark after all 18 gates of the Hathinikund Barrage in Haryana's Yamunanagar were opened two days ago. Visuals from Old Yamuna Bridge. pic.twitter.com/A8ey5l50m5— ANI (@ANI) August 19, 2025
దిల్లీలోని ఓల్డ్ రైల్వే బ్రిడ్జి వద్ద యమునా నదిలో నీటి మట్టం మంగళవారం ఉదయం 8 గంటలకు 205.79 మీటర్లకు చేరుకుంది. సోమవారం మధ్యాహ్నం నదిలో నీటి మట్టం 205.55 మీటర్ల ఉండగా, మంగళవారం డేంజర్ మార్క్ను దాటేసి ప్రవహిస్తోంది. పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నామని, వరదలను ఎదుర్కొవడానికి ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత ఏజెన్సీలను కోరినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే దేశ రాజధాని దిల్లీలో మంగళవారం ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. నగరంలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26.7 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైందని పేర్కొంది. ఇది సాధారణం కంటే 0.2 డిగ్రీలు తక్కువ, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 35 డిగ్రీల సెల్సియస్గా ఉందని స్పష్టం చేసింది. అలాగే దిల్లీ గాలి నాణ్యత మంగళవారం నాటికి సంతృప్తికరంగానే ఉందని, ఏక్యూఐ 90గా నమోదైందని వెల్లడించింది.
#WATCH | Maharashtra's Pune receives heavy rain pic.twitter.com/CKN2utXDpM— ANI (@ANI) August 19, 2025
హరియాణాలోనూ భారీ వర్షాలు
అలాగే హరియాణాకు ఐఎండీ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలో అనేక జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. రానున్న 2-3 రోజుల పాటు వర్షపాతం కొనసాగుతుందని పేర్కొంది. అయితే ఈ వర్ష తీవ్రత ఓ మోస్తరుగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. "భారీ వర్షాలు పడవు. కానీ ఆగస్టు 20 వరకు చిన్న చిరు జల్లులు కురుస్తాయి. ఆగస్టు 21-22 నాటికి వర్షం కొంత తగ్గుతుంది. అయితే రుతుపవనాలు ఆగస్టు 23 తర్వాత 4-5 రోజుల పాటు మళ్లీ చురుకుగా మారతాయి. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 23 తర్వాత దక్షిణ హరియాణాలోని గురుగ్రామ్, ఫరీదాబాద్ వంటి కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో లోతట్టు ప్రాంతాలు, పొలాల్లో నీరు నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఆ ప్రాంత వాసుల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్థానిక అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండి, తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అలాగే పంజాబ్లోని పఠాన్ కోట్, గురుదాస్ పుర్, హోషియార్ పుర్, జలంధర్, అమృత్ సర్, నవాన్ షహర్, పాటియాలా, రూప్ నగర్, మొహాలితో సహా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయి." అని ఐఎండీ శాస్త్రవేత్త సురీందర్ పాల్ తెలిపారు.
ముంబయిని వదలని వరదలు
మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబయితోపాటు పలు జిల్లాలను సోమవారం భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. ప్రభుత్వ, సెమీ గవర్నమెంట్ కార్యాలయాలకు బృహన్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ) సెలవు ప్రకటించింది. అత్యవసర సేవలలో ఉన్నవారిని మినహాయించి, మిగతా ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేయడానికి అనుమతించాలని ప్రైవేట్ కార్యాలయాలకు సూచించింది. ముంబయి, దాని శివారు ప్రాంతాలలో అతి భారీ వర్షాల కారణంగా ఐఎండీ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన నేపథ్యంలో బీఎంసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. కాగా, భారీ వర్షాల కారణంగా మంగళవారం ఉదయం ముంబయి లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరదలు సంభవించాయి. పలు ప్రదేశాలలో ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది.
#WATCH | Himachal Pradesh | Road damaged near Bhoothnath bridge over the raging Beas river in Kullu district of Himachal Pradesh following heavy rainfall in the region pic.twitter.com/cLSZQeR7c2— ANI (@ANI) August 19, 2025
గత 24 గంటల్లో ముంబయిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 250 మి.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదైందని అధికారులు తెలిపారు. విఖ్రోలిలో అత్యధికంగా 255.5 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైందని వెల్లడించారు. సోమవారం ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి మంగళవారం ఉదయం 8.30 గంటల మధ్య బైకుల్లాలో 241 మి.మీ, శాంటాక్రూజ్ లో 238.2 మి.మీ, జుహులో 221.5 మి.మీ, బాంద్రాలో 211 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైందని పేర్కొన్నారు. భారీ వర్షాల కురుస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ముంబయి, దాని శివారు ప్రాంతాల్లోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, మున్సిపల్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు మంగళవారం సెలవు ప్రకటించింది బీఎంసీ.
సీఎం ఏమన్నారంటే?
మరోవైపు, భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ముంబయి ప్రాంత వాసులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్ సూచించారు. "గత 2 రోజుల్లో మహారాష్ట్రలో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిశాయి. అనేక జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్, ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ అయ్యాయి. ఆగస్టు 21 వరకు రాబోయే మూడు రోజుల పాటు మహారాష్ట్రలోని సగం జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ లేదా ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రజల భద్రత, సహాయక చర్యలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి చర్చించాం. రాష్ట్ర కంట్రోల్ రూమ్ ఇప్పటికే జిల్లా కేంద్రాలకు హెచ్చరికలు పంపింది. ఎక్కడ నష్టం జరిగినా సహాయం అందించడానికి మేం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో సంభవించే విపత్తులను మరింత తగ్గించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి" అని ఫడణవీస్ వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Continuous heavy rainfall causes severe waterlogging in parts of Mumbai, with knee-deep water levels in some parts— ANI (@ANI) August 19, 2025
Visuals from outside Kurla railway station pic.twitter.com/TS0yQ7Q5p4
పెరిగిన గంగానది నీటి మట్టం
మరోవైపు, ఉత్తరాఖండ్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా హరిద్వార్ లోని గంగా నది నీటి మట్టం డేంజర్ మార్క్ను దాటేసింది. సోమవారం డేంజర్ మార్క్ కంటే 10 సెం.మీ ఎత్తులో గంగా నది నీటి మట్టం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో నది, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
హిమాచల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు
హిమాచల్ ప్రదేశ్లో భారీ వర్షాల కారణంగా వరద నీరు పోటెత్తింది. ఈ క్రమంలో కొన్ని చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. రోడ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. దీంతో కులు జిల్లాలోని అన్ని విద్యాసంస్థలకు మంగళవారం సెలవు ప్రకటించారు అధికారులు. వాతావరణ పరిస్థితులు దిగజారుతున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులు, సిబ్బంది భద్రతను నిర్ధారించడం లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు.