రోగిని 5 కి.మీ భుజాలపై మోసిన హెల్త్ సూపర్వైజర్- అధికారి చొరవపై ప్రశంసలు
అధిక వర్షాలతో ఇక్కట్లు పడుతున్న మారుమూల ప్రజలు- కర్రలతో తయారు చేసిన స్ట్రెచర్పై రోగులను భుజాలపై మోసుకుంటూ ఆసుపత్రికి తీసుకెళుతూ!
Published : September 8, 2025 at 10:46 AM IST
Health Supervisor Carries Women 5 Km: వర్షాల కారణంగా చాలా చోట్ల రోడ్లు దెబ్బతిని ప్రజల రాకపోకలకు తీవ్ర ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి. కొన్ని చోట్ల అంబులెన్స్ వెళ్లేందుకు కూడా వీలులేకుండా పోయింది. దీంతో మారుమూల ప్రాంతాల్లో వ్యాధుల బారినపడ్డ రోగులను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడానికి కుటుంబసభ్యులు నానాతంటాలు పడుతున్నారు. తాజాగా కేరళ, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి విషయాలే వెలుగు చూశాయి. కేరళలో ఓ వృద్ధుడిని కర్రలతో చేసిన స్ట్రెచర్పై మోసుకుంటూ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. మరోపక్క ఒడిశాలో అధిక వర్షాలతో కొండచరియలు విరిగి పడి రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఓ మహిళను తమ భుజాలపై మోసుకుంటూ అంబులెన్స్ వద్దకు చేర్చారు వారి కుటుంబ సభ్యులు. ఈ విషయంలో గ్రామ హెల్త్ సూపర్వైజర్ తీసుకున్న చొరవ అందరిని ఆకట్టుకుంటోంది.
మల్కన్గిరి జిల్లా మైథిలి బ్లాక్ పరిధిలోని మారుమూల ప్రాంతమైన తులసి గ్రామంలో మంగళ్దీ దురువా అనే మహిళా కొంత కాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. కొద్దిరోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఆ ప్రాంతంలోని రోడ్లు దెబ్బతిని, వాహన రాకపోకలు స్థంభించాయి. దీంతో ఆ మహిళను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడం కష్టతరమైంది. ఈ క్రమంలో ఆమె ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించడంతో తన కుటుంబ సభ్యులు అంబులెన్స్కు సమాచారం ఇచ్చారు. కానీ రోడ్డు బాగలేకపోవడంతో ఆ ప్రాంతానికి వాహనం చేరుకోలేకపోయింది. దీంతో మహిళ కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఓ కర్రకు వస్త్రం కట్టి అందులో ఆమెను మోసుకుంటూ తీసుకెళ్లారు. ఇది గమనించిన హెల్త్ సూపర్వైజర్ హరికృష్ణ పాటికా ఆ మహిళను బురదమయమైన రోడ్డుపై 5 కిలోమీటర్ల మేర మోసుకుంటూ అంబులెన్స్ వద్దకు చేర్చారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి ప్రాథమిక ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. కాగా హెల్త్ సూపర్వైజర్ తీసుకున్న చొరవపై గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వృద్ధుడిని కర్రలతో చేసిన స్ట్రెచర్పై ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన గ్రామస్థులు!
ఇదిలా ఉండగా కేరళలోని ఇడమలక్కుడి పంచాయతీలో రవాణా, ప్రాథమిక సౌకర్యాలు లేక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. తాజాగా 60 ఏళ్ల ఓ గిరిజన వృద్ధుడిని వైద్య సహాయం కోసం ఆ ప్రాంత ప్రజలు 4 కిలోమీటర్ల మేర వారి భుజాలపై మోసుకెళ్లారు. దట్టమైన అడవిగుండా కర్రలతో ఏర్పాటు చేసిన స్ట్రెచర్పై ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు.
కుడల్లార్కుడి నివాసి అయిన ఆ వ్యక్తి వారం రోజులుగా జ్వరంతో బాధపడుతున్నారని, సకాలంలో వైద్యం అందక ఆ వృద్ధుడి మనుమడు నెలరోజుల క్రితం చనిపోయాడని గ్రామస్థులు తెలిపారు. మనుమడి మరణంతో అతడి ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించిందని తెలిపారు. అయితే ఆ ప్రాంతానికి సరైన రోడ్డు సదుపాయాలు, రవాణా, విద్యుత్ సౌకర్యాలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని గ్రామస్థులు తెలిపారు. చాలా కాలంగా గ్రామంలో విద్యుత్ లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని, రోడ్లు, ఆసుపత్రులు వంటి ఎలాంటి అభివృద్ధి తమ గ్రామానికి చేరలేదని ఓ గ్రామస్థుడు తెలిపారు. ఈ విషయంపై ముఖ్యమంత్రి చొరవ తీసుకోవాలని వెడుకుంటున్నారు.
