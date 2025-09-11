ETV Bharat / bharat

62 ఏళ్ల క్రితం నా భర్త అన్న మాటే నిజమైంది: సీపీ రాధాకృష్ణన్ తల్లి

ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ తల్లి జానకి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Vice President CP Radhakrishnan Mother
Vice President CP Radhakrishnan Mother (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2025 at 8:55 AM IST

3 Min Read
Vice President CP Radhakrishnan Mother : భారత్​ 15వ రాష్ట్రపతిగా చంద్రాపురం పొన్నుసామి రాధాకృష్ణన్‌ (సీపీ రాధాకృష్ణన్‌) ఎన్నికవ్వడంతో ఆయన తల్లి జానకీ అమ్మాల్ ఆనందంలో మునిగితేలుతున్నారు. తాజాగా తన సంతోషాన్ని మీడియా ముందుకు వ్యక్తం చేశారు. తన కుమారుడికి రాధాకృష్ణన్ పేరు ఎందుకు పెట్టానో వివరించారు.

తన కుమారుడు 1957లో జన్మించినప్పుడు, ఆ సమయంలో భారత ఉపరాష్ట్రపతిగా డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ ఉన్నారని గుర్తు చేశారు. డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ తనలాగే ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండటం వల్ల ఆయన నుంచి ప్రేరణ పొందారు. మాజీ రాష్ట్రపతి రాజకీయాల్లోకి రాకముందు కొన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక కళాశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలలో తత్వశాస్త్రం బోధించారు.

'ఉప రాష్ట్రపతి కావాలని కోరుకుని ఆ పేరు పెట్టావా?'
"నా కొడుకు పుట్టినప్పుడు, ఉపాధ్యక్షుడు రాధాకృష్ణన్ పదవిలో ఉన్నారు. ఆయన ఒక ఉపాధ్యాయుడు. నేను కూడా ఒక ఉపాధ్యాయురాలినే. అందుకే నా కొడుకుకు ఆయన పేరే పెట్టాను. ఆ సమయంలో నా భర్త నన్ను చూసి, "నీ కొడుకు ఒక రోజు ఉప రాష్ట్రపతి కావాలని కోరుకుని ఆ పేరు పెట్టావా?" అని అడిగారు" అని జానకీ తెలిపారు.

Vice President CP Radhakrishnan Mother
జానకీ అమ్మాల్, సీపీ రాధాకృష్ణన్ తల్లి (ETV Bharat)

భర్త చెప్పినట్లుగా అది నిజమైంది!
అయితే 62 సంవత్సరాల తర్వాత తన భర్త చెప్పినట్లుగా అది నిజమైందని పేర్కొన్నారు. దాని గురించి తాను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని తెలిపారు. సీపీ రాధాకృష్ణన్ సోదరుడు సీపీ కుమారేశ్ కూడా తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రాజ్యసభ నిర్వహణ బాధ్యతను రాధాకృష్ణన్ చేపట్టడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఆయన అన్నారు.

మోదీ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటారు!
"నేను చాలా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. రాధాకృష్ణన్ ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక కావడం ఆనందంగా ఉంది. రాజ్యసభను సమర్ధవంతంగా నిర్వహించే బాధ్యతను ఆయన తీసుకోవాలి. దానిని ఆయన విజయవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ప్రధాని మోదీ నమ్మకాన్ని ఆయన నిలబెట్టుకుంటారు" అని సీపీ కుమారేశ్ తెలిపారు.

1957 అక్టోబరు 20న తమిళనాడులోని తిరుప్పూర్‌లో రాధాకృష్ణన్‌ జన్మించారు. పదహారో ఏట నుంచి ఆర్‌ఎస్‌ఎస్, జన్‌సంఘ్‌లతో కలిసి పనిచేశారు. దివంగత ప్రధానమంత్రి చంద్రశేఖర్‌ 1983లో కన్యాకుమారి నుంచి దేశవ్యాప్త పాదయాత్ర మొదలుపెట్టినప్పుడు రాధాకృష్ణన్‌ అందులో పాల్గొన్నారు. హిందుత్వ భావజాలానికి ముఖచిత్రంగా ఉన్న హిందూ మున్నానితో కలిసి పనిచేశారు. 1998 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు స్థానం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా 1.5 లక్షల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు. 1999 ఎన్నికల్లో అక్కడినుంచే నెగ్గారు.

వాజ్‌పేయీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే 2000లో రాధాకృష్ణన్‌ కేంద్రమంత్రి కావాల్సి ఉంది. మరో సీనియర్‌ నేత పొన్‌ రాధాకృష్ణన్‌ అప్పట్లో ఆ అవకాశాన్ని చేజిక్కించుకున్నారు. ఇద్దరి పేర్లూ ఒకటే కావడంతో అలాంటి పొరపాటు జరిగిందని చెబుతారు. పార్టీ సంస్థాగత వ్యవహారాల నిర్వహణలో ఈయనకు మంచి పేరుంది. 1996లో తమిళనాడు బీజేపీ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు. 2004 నుంచి 2007 వరకు ఆ రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసినప్పుడు 93 రోజులపాటు తమిళనాడులోని నియోజకవర్గాలన్నీ చుడుతూ 19వేల కిలోమీటర్ల రథయాత్ర నిర్వహించారు.

2014లో కోయంబత్తూరు లోక్‌సభ స్థానం నుంచి పోటీచేసి ఓడిపోయినా 3.89 లక్షల ఓట్లతో రెండోస్థానంలో నిలిచారు. 2019 ఎన్నికల్లోనూ ఓడిపోయారు. రాధాకృష్ణన్‌ 2023 ఫిబ్రవరి 12న ఝార్ఖండ్‌ గవర్నర్‌గా నియమితులయ్యారు. కొన్నాళ్లు తెలంగాణ గవర్నర్‌గా అదనపు బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2024 జులై 27 నుంచి మహారాష్ట్ర గవర్నర్‌గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్, ఆర్‌.వెంకటరామన్‌ల తర్వాత తమిళనాడు నుంచి ఉపరాష్ట్రపతి పీఠాన్ని అధిరోహించిన మూడోవ్యక్తిగా, దక్షిణాది నుంచి ఏడో వ్యక్తిగా రికార్డులకెక్కారు. ఉపరాష్ట్రపతిగా ఆయన పదవీకాలం 2030 వరకు ఉంటుంది. 2027లో నూతన రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరుగుతుంది.

