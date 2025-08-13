Godse Followers May Harm Rahul Gandhi : వీర్ సావర్కర్, గాడ్సే భావజాలాన్ని అనుసరిస్తున్న వారి నుంచి తనకు ముప్పు పొంచి ఉండొచ్చని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పుణె కోర్టుకు తెలిపారు. వీడీ సావర్కర్ను ఉద్దేశించి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ రాహుల్ గాంధీపై పరువునష్టం కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే తనకు అవసరమైన భద్రత అందించాలని, అది కేంద్రం బాధ్యత అని రాహుల్ పేర్కొన్నారు.
గాడ్సే, సావర్కర్లపై రాహుల్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు
2023లో లండన్ పర్యటనకు వెళ్లిన రాహుల్ గాంధీ సావర్కర్ను ఉద్దేశిస్తూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనితో సావర్కర్ మునిమనవడు సాత్యకి ఆయనపై పరువు నష్టం దావా దాఖలు చేశారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ప్రాథమిక ఆధారాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు కూడా తెలిపారు. పుణెలోని ప్రజాప్రతినిధుల కోర్టులో ఈ కేసు విచారణ ఇంకా ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తాజాగా ఓ అప్లికేషన్ సమర్పించారు. అందులో రాహుల్కు వీర్ సావర్కర్, గాడ్సే భావజాలాన్ని అనుసరిస్తున్న వారి నుంచి తనకు ముప్పు పొంచి ఉండొచ్చని పేర్కొన్నారు.
"నాథూరాం గాడ్సే, సావర్కర్ కుటుంబాలతో తనకు సంబంధం ఉందని సాత్యకి సావర్కర్ గతంలో చెప్పారు. కనుక ఆయన గత చరిత్రను దృష్టిలో పెట్టుకుని, ప్రస్తుత రాజకీయ వాతావరణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, సావర్కర్, గాడ్సే భావజాలానికి మద్దతు ఇచ్చే వ్యక్తుల నుంచి కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీకి ముప్పు పొంచి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కొట్టిపారేయలేం. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయనకు రక్షణ కల్పించడం రాజ్యాంగబద్ధమైన బాధ్యత" అని అందులో పేర్కొన్నారు.
అయితే, ఈ కేసు విచారణను ఆలస్యం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే రాహుల్ గాంధీ ఈ అప్లికేషన్ను దాఖలు చేశారని సాత్యకి సావర్కర్ ఆరోపించారు. అందులో పేర్కొన్న విషయాలకు, ప్రస్తుత కేసుతో ఎటువంటి సంబంధం లేదని ఆయన అన్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఈ కేసులో రాహుల్ గాంధీకి కోర్టు ఇప్పటికే బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
