'నేను భయపడట్లేదు, బాధపడటం లేదు - ఆ వ్యాఖ్యలకు రియాక్షన్'- CJI దాడిపై న్యాయవాది
సీజేఐపై దాడి విషయంపై స్పందించిన న్యాయవాది రాకేశ్
Published : October 7, 2025 at 11:10 AM IST
Rakesh Kishore on CJI Attack : సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్పై దాడి చేయడంపై తనకు ఎలాంటి బాధలేదని న్యాయవాది రాకేశ్ కిశోర్ అన్నారు. కానీ మధ్యప్రదేశ్లోని జవారీలో ఏడడుగుల విష్ణుమూర్తి విగ్రహాన్ని పునరుద్ధరించే పిటిషన్పై చేసిన వ్యాఖ్యలతోనే తాను బాధపడినట్లు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం ఓ వార్తసంస్థతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'సెప్టెంబర్ 16న చీఫ్ జస్టిస్ ముందు జవారీలో ఏడడుగుల విష్ణుమూర్తి విగ్రహాన్ని పునర్నిర్మించి తిరిగి ప్రతిష్ఠించే విషయంలో పిటిషన్ దాఖలు అయ్యింది. దీనిపై స్పందించిన సీజేఐ వెళ్లి ఏదో ఒకటి చేయాలని మీ దేవుడినే అడగండని వ్యంగ్యంగా అన్నారు. అయితే, ఇతర మతాలకు సంబంధించిన కేసుల్లో మాత్రం సుప్రీంకోర్టు సానుకూలంగా వ్యవహరిస్తుంది. న్యాయం చేయకపోయినా పర్వాలేదు. కానీ దానిని ఎగతాళి చేయకూడదు. పిటిషన్ను తిరస్కరించడం అన్యాయం. నేను హింసకు వ్యతిరేకిని. కానీ ఒక సాధారణ పౌరుడు, ఏ సంస్థతోనూ సంబంధం లేని వ్యక్తి ఇలా ఎందుకు చేశాడో ఆలోచించాలి. నేను ఏ మత్తులోనూ లేను. ఆయన చర్యకు ఇది నా ప్రతిస్పందన మాత్రమే. నేను భయపడడం లేదు, నాకు పశ్చాత్తాపం లేదు. నేను ఏమీ చేయలేదు. నేను క్షమాపణ చెప్పను. దేవుడు చేయించాడు. నేను జైలుకి వెళ్లాలని, లేదా ఉరితీయాలని అనుకుంటే అది ఆయన చిత్తమే' అని రాకేశ్ కిశోర్ తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: Suspended Advocate Rakesh Kishore, who attempted to hurl an object at CJI BR Gavai, says, " ...i was hurt...i was not inebriated, this was my reaction to his action...i am not fearful. i don't regret what happened."— ANI (@ANI) October 7, 2025
"a pil was filed in the court of cji on 16th… pic.twitter.com/6h4S47NxMd
ప్రధాన న్యాయమూర్తి పదవికి తగిన గౌరవం కాపాడాలని న్యాయవాది రాకేశ్ కిశోర్ అన్నారు. 'బరేలీలో ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించిన వ్యక్తులపై సీఎం యోగి తీసుకున్న బుల్డోజర్ చర్య తప్పా? హల్ద్వానిలో రైల్వే భూమిపై ఓ వర్గం ఆక్రమించిన కేసులో మూడు సంవత్సరాల క్రితం కోర్టు స్టే ఇచ్చింది. నూపుర్ శర్మ కేసులో కూడా మీరు వాతావరణాన్ని నాశనం చేశారని పేర్కొంది. కానీ సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన జల్లికట్టు, దహీహండి వంటి అంశాల్లో మాత్రం తీర్పులు బాధించాయి. వేల ఏళ్లుగా మేం చిన్నచిన్న సమాజాలకు బానిసలుగా ఉన్నాం. చాలా సహనం చూపించాం. కానీ ఇప్పుడు మా సనాతన గుర్తింపే ప్రమాదంలో ఉంది. ఏ సనాతని తన ఇల్లు దాటి బయటకు రాకుండా ఉండకూడదు. వారు తమ ధర్మానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. నేను ఎవరినీ రెచ్చగొట్టడం లేదు. కానీ ప్రజలు తమ హక్కుల కోసం ముందుకు రావాలి' అని రాకేశ్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi: Countered on his action against the highest position holder in judiciary, suspended Advocate Rakesh Kishore, who attempted to hurl an object at CJI BR Gavai, says, " ...cji should think that when he is sitting on such a high constitutional post, he should… pic.twitter.com/6WgPZmQjO7— ANI (@ANI) October 7, 2025
'నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన బాక్ కౌన్సిల్'
ఇక బార్ కౌన్సిల్ తనని సస్పెండ్ చేయడాన్ని రాకేశ్ కిశోర్ ఖండించారు. 'న్యాయవాదుల చట్టంలోని సెక్షన్ 35 ప్రకారం నన్ను సస్పెండ్ చేశారు. ఆ నిబంధన ప్రకారం ముందు ఒక క్రమశిక్షణా కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలి. నోటీసు ఇవ్వాలి. నా సమాధానం తీసుకోవాలి. కానీ బార్ కౌన్సిల్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించింది. ఇప్పుడు నా క్లయింట్ల ఫీజులు తిరిగి ఇవ్వాల్సి వస్తోంది' అని రాకేశ్ కిశోర్ తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: When asked that his actions might lead to more of such incidents, suspended Advocate Rakesh Kishore, who attempted to hurl an object at CJI BR Gavai, says, " ...judges should work on their sensitivity. lakhs of cases are pending...i am neither going to apologise,… pic.twitter.com/OItNBLIfAd— ANI (@ANI) October 7, 2025
మరోవైపు సీజేఐపై దాడిని ఖండిస్తూ ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ మంగళవారం సుప్రీంకోర్టు ముందు నిరసనను చేపట్టింది. దీనిని న్యాయవ్యవస్థపై దాడిగా అభివర్ణిస్తూ ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. దీనిపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపి దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది.
#WATCH | Delhi: All India Lawyers Union organises a protest on Supreme Court premises over yesterday's incident where a lawyer, Rakesh Kishore attempted to hurl an object at CJI BR Gavai. pic.twitter.com/24l5ji6Cgk— ANI (@ANI) October 7, 2025