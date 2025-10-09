హరియాణా IPS అధికారి సూసైడ్ కేసులో ట్విస్ట్- తన భర్త మృతికి డీజీపీ, ఎస్పీ కారణమంటూ భార్య ఫిర్యాదు

ETV Bharat / bharat

Haryana IPS Officer Suicide : హరియాణా సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి, ఏడీజీపీ వై. పురాన్ కుమార్ ఆత్మహత్య కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. తన భర్త కుల వివక్ష, ఉన్నతాధికారుల వేధింపుల వల్లే సూసైడ్ చేసుకున్నారని పురాన్ కుమార్ భార్య, ఐఏఎస్ అమ్నీత్ పి. కుమార్ ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో హరియాణా డీజీపీ శత్రుజీత్ సింగ్ కపూర్, రోహ్ తక్ ఎస్పీ నరేంద్ర బిజార్నియాలపై చండీగఢ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తన భర్త ఆత్మహత్య ఉన్నత స్థాయి అధికారుల క్రమబద్ధమైన హింస ఫలితమని పేర్కొన్నారు.

బుధవారం సాయంత్రం అమ్నీత్ కుమార్ తన భర్త పురాన్ కుమార్ రాసిన ఎనిమిది పేజీల సూసైడ్ నోట్​ను చూపిస్తూ సెక్టార్ 11 చండీగఢ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. కుల వివక్ష, వేధింపులు, తన భర్తను తప్పుడు కేసుల్లో ఇరికించడానికి కుట్ర పన్నారని ఆరోపించారు. ఈ క్రమంలో హరియాణా డీజీపీ, రోహ్తక్ ఎస్పీపై భారతీయ న్యాయ సంహిత సెక్షన్ 108 (ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించడం), ఎస్సీ/ఎస్టీ (అత్యాచారాల నివారణ) చట్టంలోని సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ ఐఆర్ నమోదు చేయాలని చండీగఢ్ సెక్టార్ 11 పోలీసులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. డీఎస్పీ, రోహ్ తక్ ఎస్పీని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

