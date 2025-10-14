ETV Bharat / bharat

హరియాణా ఐపీఎస్‌ మృతి కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్- దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసు అధికారి ఆత్మహత్య

పూరన్‌సింగ్‌ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసు అధికారి ఆత్మహత్య

Published : October 14, 2025 at 3:52 PM IST

Haryana IPS Officer Death Case : హరియాణా సీనియర్​ ఐపీఎస్‌ పూరన్‌ సింగ్‌ ఆత్మహత్య కేసులో మరో మలుపు తిరిగింది. పూరన్‌సింగ్‌ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసు అధికారి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఏఎస్‌ఐ సందీప్‌ తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ప్రస్తుతం రోహ్‌తక్‌ సైబర్‌ సెల్‌లో పనిచేస్తున్న ఏఎస్‌ఐ, పూరన్‌సింగ్‌ ఆత్మహత్య కేసు విచారణ బృందంలో ఉన్నారు. అయితే, పూరన్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆ అధికారి తన సూసైడ్‌ నోట్‌లో ఆరోపణలు చేసినట్లు జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి.

2001 బ్యాచ్‌ హరియాణా క్యాడర్‌కు చెందిన పూరన్ కుమార్ ఇటీవల చండీగఢ్‌లోని తన నివాసంలో రివాల్వర్‌తో కాల్చుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. కుల వివక్ష, వేధింపులు, అవమానాలతోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడుతున్నట్లు ఆయన సూసైడ్‌ నోట్‌లో చెప్పారు. ఇందులో ఎనిమిది మంది అధికారుల పేర్లను చేర్చారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న డీజీపీ శత్రుజీత్‌ కపూర్‌ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవుపై పంపగా, రోహ్‌తక్‌ ఎస్పీ నరేంద్ర బిజార్నియాను బదిలీ చేసింది. ఈ కేసు దర్యాప్తునకు చండీగఢ్‌ పోలీసులు ఆరుగురు సభ్యులతో కూడిన ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటుచేసింది ప్రభుత్వం.

