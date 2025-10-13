'డీజీపీని తొలగించకపోతే 5లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రాజీనామా'- ఆందోళనకారుల అల్టిమేటం
హరియాణా డీజీపీ శత్రుజీత్ కపూర్ను 48 గంటల్లోగా పదవినుంచి తొలగించాలని ఆందోళనకారుల డిమాండ్
Published : October 13, 2025 at 5:26 PM IST
Haryana IPS Officer Death Case : హరియాణా సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ బలవన్మరణంపై ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న డీజీపీ శత్రుజీత్ కపూర్ను 48 గంటల్లోగా పదవి నుంచి తొలగించాలని దళిత సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి. తమ డిమాండ్ను నెరవేర్చకపోతే హరియాణా, చండీగఢ్ ప్రభుత్వ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న సుమారు 5లక్షల వాల్మీకి సమాజానికి చెందిన ఉద్యోగులు రాజీనామా చేస్తారని హెచ్చరించారు. పూరన్ కుమార్ బలవన్మరణంపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ 31 మంది సభ్యులతో కూడిన కమిటీ మహా పంచాయతీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఈ మేరకు చండీగఢ్ సెక్టార్ 20లోని గురు రవిదాస్ గురుద్వారాలో ఆదివారం జరిగిన మహా పంచాయతీలోని సభ్యులు ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
మరోవైపు తన భర్త బలవన్మరణానికి కారణం రాష్ట్ర డీజీపీ శత్రుజీత్ సింగ్ కపూర్, రోహతక్ ఎస్పీ నరేంద్ర బిజార్నియాలే కారణమని ఆరోపిస్తూ పూరన్ కుమార్ భార్య ఐఏఎస్ అధికారి అమ్నీత్ కుమార్ కేసు నమోదు చేెశారు. దీంతో ఈ కేసులో రోహ్తక్ ఎస్పీ నరేంద్ర బిజార్నియాను ప్రభుత్వం శనివారం బదిలీ చేసింది. ఆయన బలవన్మరణానికి ఉన్నతాధికారుల వేధింపులే కారణమని, వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని హరియాణా ముఖ్యమంత్రి నాయబ్ సింగ్ సైనీకి అమ్నీత్ ఇప్పటికే లేఖ రాశారు. దీనిపై స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి నాయబ్సింగ్ సైనీ, దోషులు ఏ స్థాయివారైనా వదిలిపెట్టేది లేదని స్పష్టంచేశారు.
ఆయన మరణం తీవ్రమైన దుఃఖాన్ని కలిగించింది!
ఇదిలా ఉండగా అమ్నీత్ నివాసానికి పలువురు రాజకీయ నాయకులు, పోలీసు అధికారులు వెళ్లి ఆమెకు ధైర్యం చెప్పారు. పూరన్ కుమార్ భార్య అమ్నీత్ చేస్తున్న న్యాయ పోరాటానికి మద్దతు తెలుపుతూ కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆమెకు ఓ లేఖ రాశారు. "సామాజిక అసమానతలు, వివక్షను ఎదుర్కొంటూ పూరన్ కుమార్ ప్రాణాలు తీసుకోవడం తీవ్రమైన దుఃఖాన్ని కలిగించింది. ప్రజల బాధలను తీర్చాల్సిన అధికారులను రక్షించలేకపోవడం సిగ్గుచేటు" అని లేఖలో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు పూరన్ కుమార్ కుటుంబాన్ని హరియాణా గవర్నర్ ప్రొఫెసర్ ఆషీమ్ కుమార్ ఘోష్ కలిసి సానుభూతి తెలిపారు.
2001 బ్యాచ్ హరియాణా క్యాడర్కు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ (52) అక్టోబర్ 7న చండీగఢ్లో తన నివాసంలో బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఆయన భార్య అమ్నీత్ పి కుమార్ ఐఏఎస్ అధికారిణి. ఆ సమయంలో ఆమె విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నారు. సీఎంతో కలిసి అధికార పర్యటనలో భాగంగా జపాన్ వెళ్లారు. 2001 ఐపీఎస్ బ్యాచ్ హరియాణా క్యాడర్కు చెందిన 52 ఏళ్ల పూరన్ కుమార్ స్వరాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇటీవల ఆయన అధికారుల హక్కుల గురించి మాట్లాడటం చర్చనీయాంశమైంది. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే ఆయనను పోలీస్ ట్రైనింగ్ కళాశాల ఐజీగా బదిలీ చేశారు.
