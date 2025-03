ETV Bharat / bharat

పెళ్లికూతురు కోసం స్పెషల్ హెలికాప్టర్​- ఆ కోరిక నెరవేర్చుకునేందుకే! - HUSBAND TOOK HIS WIFE IN HELICOPTER

Special helicopter for Bride ( ETV Bharat (Representative Image) )

By ETV Bharat Telugu Team Published : Mar 5, 2025, 4:48 PM IST

Husband Took His Wife In Helicopter : అనగనగా ఓ యువరాణి తన తోటలో వెన్నెల రాత్రిని ఆస్వాదిస్తోంది. రోజూ కలలో కొచ్చే ఓ రాకుమారుడు ఆ రోజు నిజంగానే వచ్చి ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఒక తెల్లని రెక్కల గుర్రంపై ఆమెను ఎక్కించుకుని ఆకాశమార్గంలో తన రాజ్యానికి తీసుకెళ్లిపోయాడు. ఈ చందమామ కథను మనం విన్నాం. ఐతే ఇప్పుడు అది నిజంగానే జరిగింది. రెక్కలగుర్రం ఓ కవి కల్పనే కావచ్చు. అందుకే ఇక్కడ వరుడు తన భార్యను హెలికాప్టర్‌లో ఎక్కించుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. అలా అని వారేం పెద్ద ధనవంతులేం కాదు. సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందినవారు. ఇంతకీ ఎవరా రాకుమారి, ఏమిటా కథ - ఈ కథనంలో చూద్దాం.

ఈ వీడియోలో అమ్మాయే మనం ఇంత వరకు చెప్పుకున్న రాకుమారి. ఆమె పేరు కోమల్‌. హరియాణాలోని నూహ్‌జిల్లాకు చెందిన కోమల్‌ను పెళ్లి అయిన వెంటనే తన భర్త కపిల్‌ హెలికాప్టర్‌లో మెట్టింటికి తీసుకెళ్లిపోయాడు. హెలికాప్టర్‌లో వెళుతున్న కుమార్తెను చూసి, ఆమె తల్లితో సహా బంధువులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. "నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఇంతకు ముందు ఈ ప్రాంతంలో ఇలా జరగలేదు. నేను నిజంగా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఇలాంటిది నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు. ఒకరు మరొక వ్యక్తి కోసం ఇంతగా చేయగలరని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. నేను దీన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను."

- కోమల్‌, నవవధువు ఖరీదైన కోరిక

హరియాణాలోని పల్వల్‌ జిల్లాకు చెందిన కపిల్‌కు తన భార్యను హెలికాప్టర్‌లో ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని కోరిక ఉండేది. ఇదే విషయాన్ని తన కుటుంబీకులకు చెప్పేవాడు. ఇటీవలే కోమల్‌తో కపిల్‌కు ఘనంగా పెళ్లి జరగగా తన కోరికను తీర్చుకున్నాడు. ప్రైవేటు హెలికాప్టర్‌ను బుక్‌ చేసుకునేందుకు కపిల్‌ 4 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేశాడు. "నా భార్యను హెలికాప్టర్‌లో తీసుకెళ్లాలనేది నా కోరిక. మేము నిశ్చితార్థం చేసుకున్న రోజు నుంచి ఈ కోరిక నా హృదయంలో నాటుకుంది. నా భార్య బాగా చదువుకుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తోంది. ఆమె చాలా మంచిది, అందమైనది, ఆమె ఒక అద్భుతం."

- కపిల్‌, వరుడు తండ్రిని పోగొట్టుకున్న తర్వాత కోమల్‌ కష్టపడి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని సాధించిందని ఈ సందర్భంగా ఆమె తల్లితో పాటు బంధువులు గుర్తుచేసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె జీవితం ఆనందంగా ఉంటుందని ఆకాంక్షించారు.