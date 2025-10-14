హరియాణా IPS అధికారి కేసు- డీజీపీని సెలవుపై పంపిన ప్రభుత్వం
ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ కేసులో హరియాణ డీజీపీ పై చర్యలు
Published : October 14, 2025 at 7:45 AM IST
Haryana IPS Officer Case DGP : సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి వై.పూరన్ కుమార్(52) ఆత్మహత్యకు కారణమయ్యారని ఆరోపణలున్న హరియాణా డీజీపీని ఆ పదవి నుంచి తొలగించాలని ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీవ్ర రూపందాల్చుతోంది. డీజీపీపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ప్రతిపక్షాలు, దళితాలు సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి. ఈ క్రమంలో హరియాణా ప్రభుత్వం డీజీపీ శత్రుజీత్ కపూర్పై చర్యలు తీసుకుంది. డీజీపీని సెలవుపై పంపినట్లుగా తెలుస్తోంది. డీజీపీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెలవుపై పంపినట్లు ముఖ్యమంత్రి మీడియా సలహాదారు రాజీవ్ జైట్లీ పేర్కొన్నారు.