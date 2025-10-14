IPS మృతి దళితులందరికీ సంబంధించినది- PM, CM వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి : రాహుల్ గాంధీ
ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన రాహుల్ గాంధీ
Published : October 14, 2025 at 12:41 PM IST
Haryana IPS Case Rahul Gandhi : హరియాణా ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ మృతి ఒక కుటుంబానికి సంబంధించినది కాదని, దళితులందరికీ చెందినదని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఈ విషయంపై ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మంగళవారం ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ కుటుంబాన్ని రాహుల్ పరామర్శించారు. అనతంరం విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Chandigarh: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, " ... he was a serving officer. the country understands what type of pressure could have been created on him. action should be taken against these officers immediately. arrest the officers and initiate the… https://t.co/uuG6F5tWzu pic.twitter.com/4gjCmuuRjP— ANI (@ANI) October 14, 2025
'పూరన్ కుమార్ ఒక సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి. ఆయనపై ఎలాంటి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారో దేశం అర్ధం చేసుకుంటుంది. ఆ అధికారులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి. వాళ్లను అరెస్టు చేయాలి. వారు గౌరవం మాత్రమే కోరుకుంటున్నారు. మీరు ఆమె భర్తను అగౌరవపరచడానికి, కెరీర్ను ముగించడానికి ప్రయత్నించారు. దీంతో ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కనీసం ఆయన మరణం తర్వాత అయినా గౌరవించండి. ఆ అధికారి భార్య చెప్పింది ఇదే. ఇది ఒక కుటుంబ గౌరవానికి సంబంధించిన విషయం కాదు. ఇది దేశంలోని ప్రతి దళిత కుటుంబానికి సంబంధించినది. వీలైనంత త్వరగా చర్యలు ప్రారంభించమని నేను ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రికి చెబుతున్నా' అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.
Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi today met the family of Haryana IPS officer late Y. Puran Kumar and paid his condolences, in Chandigarh— ANI (@ANI) October 14, 2025
(Photos source: AICC) pic.twitter.com/jGCpy43gj0