IPS మృతి దళితులందరికీ సంబంధించినది- PM, CM వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి : రాహుల్ గాంధీ

Published : October 14, 2025 at 12:41 PM IST

Haryana IPS Case Rahul Gandhi : హరియాణా ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ మృతి ఒక కుటుంబానికి సంబంధించినది కాదని, దళితులందరికీ చెందినదని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ఈ విషయంపై ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మంగళవారం ఐపీఎస్‌ అధికారి పూరన్‌ కుమార్‌ కుటుంబాన్ని రాహుల్ పరామర్శించారు. అనతంరం విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'పూరన్ కుమార్ ఒక సీనియర్ ఐపీఎస్​ అధికారి. ఆయనపై ఎలాంటి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారో దేశం అర్ధం చేసుకుంటుంది. ఆ అధికారులపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి. వాళ్లను అరెస్టు చేయాలి. వారు గౌరవం మాత్రమే కోరుకుంటున్నారు. మీరు ఆమె భర్తను అగౌరవపరచడానికి, కెరీర్‌ను ముగించడానికి ప్రయత్నించారు. దీంతో ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కనీసం ఆయన మరణం తర్వాత అయినా గౌరవించండి. ఆ అధికారి భార్య చెప్పింది ఇదే. ఇది ఒక కుటుంబ గౌరవానికి సంబంధించిన విషయం కాదు. ఇది దేశంలోని ప్రతి దళిత కుటుంబానికి సంబంధించినది. వీలైనంత త్వరగా చర్యలు ప్రారంభించమని నేను ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రికి చెబుతున్నా' అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.

