32 ఏళ్లుగా 47 గ్రామాల్లో విద్యావిప్లవం- 'శర్మిష్ఠ' రాకతో ఆ ఊళ్లలో ఎన్నో పనులు!
రీసెర్చ్ కోసం వెళ్లి సామాజిక సేవకురాలిగా మారిన గుని ఆపా- జువాంగ్ తెగ ప్రజల దుర్భర జీవితాన్ని చూసి చలించిపోయిన వైనం- సొంతూరిని వదిలేసి, ఆ తెగ ప్రజల మధ్యే ఉంటూ విద్యావిప్లవం
Published : September 12, 2025 at 11:37 AM IST
మానవత్వం అంటే ఇదే. మారుమూల అటవీ ప్రాంతంలోని ఆదివాసీ తెగ ప్రజల దుర్భర జీవితాన్ని చూసి ఒక పరిశోధకురాలు చలించిపోయారు. వాళ్ల కోసం ఏదైనా ఒకటి చేయాలని సంకల్పించారు. తన కెరీర్ గురించి ఆమె అస్సలు ఆలోచించుకోలేదు. ఇంటిని, కుటుంబాన్ని వదిలేసి ఆదివాసీ తెగ ప్రజల గ్రామానికే వెళ్లి గుని ఆపా జీవించారు. ఆమె చొరవ వల్లే 47 కుగ్రామాల్లోని జువాంగ్ ఆదివాసీ తెగ ప్రజలకు అక్షరంతో అనుబంధం ఏర్పడింది. గత 32 ఏళ్లలో ఆ పల్లెల్లో సామాజిక చైతన్యాన్ని తెచ్చేందుకు గుని ఆపా ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. బాల్య వివాహాలను ఆపారు. మూఢనమ్మకాలను తొలగించారు. మద్యపాన వ్యతిరేక ఉద్యమం నిర్వహించారు. సామాన్య కుటుంబంలో జన్మించిన గుని ఆపా ఇవన్నీ ఎలా చేయగలిగారు? సామాజిక సేవ దిశగా ఆమెకు ప్రేరణ ఎలా లభించింది? ఒడిశాలోని జువాంగ్ తెగ ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం నిస్వార్ధంగా ఏమేం చేస్తున్నారు? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
జువాంగ్ ప్రజలను చూసి చలించిపోయిన శర్మిష్ఠ
Guni Apa Voice Of Juang Tribe : జగత్ సింగ్పుర్ జిల్లా అరిలో గ్రామానికి చెందిన చారుచంద్ర మొహంతి, నయనా దేవి దంపతులకు ఏడుగురు సంతానం. వారి మూడో కుమార్తె పేరు శర్మిష్ఠ మొహంతి. ఒడియాలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. అనంతరం ఆమె ఎం.ఫిల్ చేయాలని అనుకున్నారు. తమ రాష్ట్రంలోని కియోంఝర్ జిల్లాలో ఉన్న జువాంగ్ ఆదివాసీ తెగపై రీసెర్చ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందులో భాగంగా 1993 సంవత్సరంలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి కాగానే, జువాంగ్ తెగపై పరిశోధన చేయడానికి కియోంఝర్ జిల్లాలోని కుజారన్ గ్రామానికి శర్మిష్ఠ వెళ్లారు.
అక్కడ జువాంగ్ తెగ ప్రజల జీవన స్థితిగతులను కళ్లారా చూశాక, ఆమె మనసు చలించిపోయింది. వారు సమాజంలోని జనజీవన స్రవంతికి దూరంగా అసౌకర్యాలు, కష్టాల నడుమ జీవిస్తుండటం శర్మిష్ఠ మొహంతికి బాధను కలిగించింది. ఆ సమయంలో ఆమె అంతరాత్మ నుంచి ఒక స్వరం వినిపించింది. జువాంగ్ తెగ కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి అనే బలమైన సంకల్పాన్ని శర్మిష్ఠ మొహంతి ఆరోజే తీసుకున్నారు. ఇందుకోసం జువాంగ్ తెగపై రీసెర్చ్(ఎంఫిల్, పీహెచ్డీ) చేయాలనే తన కోరికను ఆమె వదులుకున్నారు. ఆ తెగ ప్రజల జీవితాలను మార్చడాన్ని తన ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు. వెంటనే జగత్ సింగ్పూర్ జిల్లాకు వెళ్లి తన కుటుంబానికి ఈవిషయాన్ని చెప్పి ఒప్పించారు. అనంతరం జువాంగ్ ఆదివాసీ తెగ ప్రజలుండే కుజారన్ గ్రామాన్నే తన సొంతూరుగా మార్చుకున్నారు.
మీరు చదివిస్తే, మా పిల్లలు చదువుతారన్నారు!
"కుజారన్ గ్రామానికి వచ్చి స్థిరపడిన కొత్తలో, నన్ను చూసి పిల్లలు పరుగెత్తేవారు. ఆ సమయానికి కొందరు పిల్లల ఒంటిపై బట్టలు కూడా లేవు. తల్లిదండ్రులు పట్టించుకోకపోవడంతో వాళ్లు ఉదయమంతా అడవుల్లో తిరిగేవారు. అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితుల్లో జీవించేవారు. మంచి ఆహారం ఆ పిల్లలకు దొరికేది కాదు. మీ ఊరిలో స్కూల్ ఉందా అని నేను గ్రామస్థులను అడగగా, ఇక్కడ స్కూలు ఉంది కానీ, మాస్టర్ లేడన్నారు. మీ పిల్లలకు చదువు ఎలా అని నేను వాళ్లను అడగగా, మా పిల్లలు చదవడం లేదన్నారు. మీరు చదివిస్తే మా పిల్లలు చదువుతారని ఒకరు నాతో చెప్పారు. దీంతో నేను మొదట ఒక పాఠశాలను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. జువాంగ్ తెగ వాళ్లకు చెందిన ఓ ఇంట్లోనే ‘అనంత శిక్షా నికేతన్’ పేరుతో చిన్న పాఠశాలను ప్రారంభించాను. తొలుత 1993 సంవత్సరంలో 30 మంది పిల్లలు చేరారు. ఆ పాఠశాలలో ఏడో తరగతి వరకు ఉండేది. చాలా మంది పిల్లలు అందులో చదువుకున్నారు. కొందరు ఉన్నత స్థాయి అధికారులు అయ్యారు" అని శర్మిష్ఠ మొహంతి చెప్పారు.
అందుకే గుని ఆపా అంటూ!
1994 సంవత్సరంలో కుజారన్ గ్రామంలో పిల్లల కోసం గురుకుల ఆశ్రమ పాఠశాలను శర్మిష్ఠ మొహంతి ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూలుగా మార్చారు. ఈ స్కూలు పేరు జ్ఞాన విజ్ఞాన్ విద్యాలయం. ఈ పాఠశాలలో చేరే పిల్లలకు ఉచితంగా గురుకుల విద్యను అందిస్తున్నారు. ఇందులో ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు ఉంది. జువాంగ్ తెగ ప్రజలు నివసించే మొత్తం 47 గ్రామాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఈ స్కూలులో చదువుతున్నారు. ఇందులో పిల్లల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఒడియా, హిందీ, ఇంగ్లీష్ మీడియంలలో బోధన జరుగుతుంది. సర్వతో ముఖాభివృద్ధి కోసం పాటలు, నృత్యాలు, క్రీడల్లో పిల్లలను ప్రోత్సహిస్తారు. భగవద్గీతను కూడా బోధిస్తారు. పిల్లలకు పర్యావరణ పరిరక్షణపై అవగాహన పెంచుతారు. మొక్కలు నాటడం, గోసేవ చేయడం నేర్పుతారు. గుని ఆపా ఒక తల్లిలా ఇక్కడి పిల్లలకు ఆహారాన్ని వడ్డిస్తారు. కంటికి రెప్పలా వారి ఆలనాపాలనా చూస్తారు. గత 32 ఏళ్లుగా తమ జీవితాల్లో అక్షర వెలుగులు నింపుతున్న శర్మిష్ఠ మొహంతిని జువాంగ్ తెగ ప్రజలంతా గౌరవపూర్వకంగా గుని ఆపా అని పిలుస్తుంటారు.
గురుకుల పాఠశాల ఖర్చులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి?
కుజారన్ గ్రామంలో శాంతి ఆశ్రమం ఉంది. అక్కడ దాల్చిన చెక్క, పసుపు, నిమ్మగడ్డి, తులసి మొదలైనవి పండిస్తారు. వీటిని మార్కెట్లో విక్రయిస్తారు. ఈ ఆశ్రమంలో ఒక గోశాల ఉంది. దీనిలో ఆవుల పెంపకం జరుగుతుంది. ఇందులో తయారయ్యే పాల ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తారు. ఆశ్రమంలోని కొంత స్థలంలో వ్యవసాయం సైతం చేస్తారు. ఈవిధంగా సమకూరే డబ్బులను జ్ఞాన విజ్ఞాన్ విద్యాలయం నిర్వహణకు వినియోగిస్తారు.
నేను బతికి ఉన్నంత వరకు ఈ పోరాటాన్ని ఆపను!
"జువాంగ్ తెగ ప్రజలను మద్యపానం నుంచి దూరం చేయడానికి నేను ఉద్యమిస్తున్నాను. మద్యాన్ని నిషేధించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. నేను బతికి ఉన్నంత వరకు ఈ పోరాటాన్ని ఆపను. గత 30 ఏళ్లుగా ప్రతీ సంవత్సరం 6 గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో 10 వేలకుపైగా మొక్కలు నాటుతున్నాను. నేను ఇప్పటికే 30 నుంచి 35 సంవత్సరాలలో దాదాపు 8 లక్షల మొక్కలను నాటాను. కుజారన్ గ్రామం వేదికగా ఇకపైనా నా సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయి. జువాంగ్ తెగ ప్రజల అభ్యున్నతే నా ధ్యేయం" అని ఈటీవీ భారత్తో గుని ఆపా చెప్పుకొచ్చారు.
ఇక్కడి పిల్లలను పాఠశాలకు తీసుకురావడం కష్టమైన పని
"జువాంగ్ తెగ ప్రజల జీవితాల్లో గుని ఆపా వెలుగులు నింపుతున్నారు. విద్య ప్రాముఖ్యతను ఇక్కడి తల్లిదండ్రులకు అర్థమయ్యేలా వివరించి, వారి పిల్లలను స్కూలుకు తీసుకొస్తాం. ఇది చాలా కష్టమైన పని. మా స్కూలులో చేరే పిల్లలను కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటాం. పిల్లలంతా జీవితాల్లో స్థిరపడాలి అనేది గుని ఆపా ఆశయం. గుని ఆపా సేవానిరతి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే" అని జ్ఞాన్ విజ్ఞాన్ విద్యాలయం ఉపాధ్యాయుడు జ్యోతిర్మయి విశాల్ తెలిపారు.
గుని ఆపా మమ్మల్ని ఆదుకుంటున్నారు!
"నేను జ్ఞాన్ విజ్ఞాన్ విద్యాలయలో చదువుకుంటున్నాను. మా జీవితం గురించి గుని ఆపాకు పూర్తిగా తెలుసు. ఆమె మమ్మల్ని ఆదుకుంటున్నారు. భవిష్యత్తులో నేను సింగర్ అవుతాను. పాటలు పాడి నాకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకుంటాను" అని విద్యార్థిని నీలిమా జువాంగ్ చెప్పారు.
నేను ఆ స్కూలులోనే చదివి, ఉద్యోగం సాధించా!
"నేను జ్ఞాన్ విజ్ఞాన్ విద్యాలయలోనే టెన్త్ వరకు చదివాను. ఇప్పుడు అంగన్ వాడీ కార్యకర్తగా పనిచేస్తున్నాను. మా దగ్గర డబ్బులు లేకున్నా, జ్ఞాన్ విజ్ఞాన్ విద్యాలయలో ఫ్రీగా చదివించారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలను చదివించనప్పుడు. వారితో గుని అపా మాట్లాడుతారు. పిల్లలను పాఠశాలకు తీసుకొస్తారు. ఆ స్కూలులో చదివిన అందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. ప్రభుత్వం సహకరిస్తే, జువాంగ్ తెగ పిల్లలు మరింత ముందుకు సాగుతారు" అని అంగన్వాడీ కార్యకర్త చంచలా జువాంగ్ తెలిపారు.