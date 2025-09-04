GST Slabs Cuts 205 Reactions : సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలపై ధరల భారం దించుతూ జీఎస్టీ మండలి తీసుకున్న నిర్ణయంపై ప్రముఖులు స్పందిస్తున్నారు. ఇది ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం అంటూ కొనియాడారు. ఈ సంస్కరణలు పౌరుల జీవితాలను మెరుగుపరుస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ సైతం దీనిని స్వాగతించింది.
జీఎస్టీ సంస్కరణలు పౌరులన జీవితాలను మెరుగుపరుస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఆమోదించిన మార్పులతో వ్యాపార నిర్వహణ అందరికీ సులభతరం అవుతుందని ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా చిరు వ్యాపారులు, రైతులు, మధ్యతరగతి, మహిళలు, యువతకు మేలు కలుగుతుందన్నారు. సామాన్య ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరచడం, ఆర్థికరంగాన్ని బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా జీఎస్టీ రేట్ల హేతుబద్ధీకరణపై స్థూలంగా ఒక ప్రతిపాదనను కేంద్రం రూపొందించిందన్నారు. కేంద్రం-రాష్ట్రాల భాగస్వామ్యం ఉండే జీఎస్టీ మండలి ఉమ్మడిగా దీనిపై నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆనందదాయకమని ప్రధాని రాసుకొచ్చారు.
చారిత్రాత్మక నిర్ణయం : అమిత్ షా
జీఎస్టీ సంస్కరణలు చారిత్రాత్మక నిర్ణయమని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. పన్ను రేట్లను తగ్గించడం చారిత్రక నిర్ణయం అని అభివర్ణించారు. జీఎస్టీ వ్యవస్థను సరళీకృతం చేయడం ద్వారా, సాధారణ పౌరులపై భారాన్ని తగ్గించి, చిన్న వ్యాపారుల వ్యాపార సౌలభ్యానికి పెద్ద ప్రోత్సాహాన్ని కల్పిస్తాయన్నారు. వస్తువులు, సేవల పన్ను రిజిస్ట్రేషన్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాలనే జీఎస్టీ కౌన్సిల్ నిర్ణయాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఇలా అన్నారు. 'ప్రధాని మోదీ తాను చేసే దానికి కట్టుబడి ఉన్నారు. జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపులు, ప్రక్రియ సంస్కరణల చారిత్రక నిర్ణయం. ఇది పేద, మధ్యతరగతికి భారీ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది' అని అన్నారు.
రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కూడా స్పందిస్తూ, ప్రధాని మోదీ, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్లను ప్రశంసించారు. మోదీ నాయకత్వంలో భారత ప్రభుత్వం అన్ని రంగాలకు ఉపశమనం కలిగించడానికి జీఎస్టీ సంస్కరణలను ప్రకటించిందన్నారు. ముఖ్యమైన వస్తువులపై పన్ను రేట్లు తగ్గించడంతో వ్యాపార సౌలభ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఆత్మనిర్భర్ కింద భారత స్వావలంబనను పెంచుతుందని తెలిపారు.
జీఎస్టీ సంస్కరణలపై కాంగ్రెస్ స్పందన!
ఇది ఉండగా జీఎస్టీ సంస్కరణల గురించి కాంగ్రెస్ నాయకులు స్పందించారు. 'వివిధ వస్తువుల రేట్ల తగ్గింపు స్వాగతించదగినది కానీ ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా చాలా ఆలస్యం జరిగిందని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు చిదంబరం అన్నారు. జీఎస్టీ రూపకల్పన, రేట్లకు వ్యతిరేకంగా గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా మేం పోరాడుతున్నాం. కానీ మా విన్నపాలు పట్టించుకోలేదు' అని ఆయన ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఇదిలా ఉండగా జీఎస్టీ సంస్కరణల గురించి ఆల్ ఇండియా తృణముల్ కాంగ్రెస్ కూడా తీవ్రంగా స్పందించింది. 'ప్రభుత్వంపై నిరంతర ఒత్తిడి తర్వాత సాధించిన సామాన్య ప్రజల విజయం' అని అభివర్ణించింది.
