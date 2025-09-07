ETV Bharat / bharat

మోదీ చెప్పడం వల్లే GST బృహత్​ ప్రక్రియకు పునాది: ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా

పీటీఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్- జీఎస్టీ సంస్కరణలపై ​ వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2025 at 12:42 PM IST

Sitharaman On GST : సంక్లిష్టంగా ఉన్న జీఎస్టీని సరిదిద్దాలంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చెప్పడం వల్లే జీఎస్టీ సంస్కరణలనే బృహత్‌ ప్రక్రియకు పునాది పడిందని ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలాసీతారామన్‌ తెలిపారు. ఓ న్యూస్ ఏజెన్సీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నిర్మల పరోక్ష పన్ను విధానాన్ని సమూలంగా మార్చడం కోసం బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో తమ బృందం చేసిన సమాంతర పనుల్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.

2024 జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ సమావేశం సమయంలో జీఎస్టీపై తొలిసారి మోదీ తనకు సూచన చేశారని నిర్మల తెలిపారు. 'ఒకసారి జీఎస్టీని పరిశీలించండి, రేట్లలో ఇంత గందరగోళం ఎందుకు ఉంది? వ్యాపారాల్ని ప్రోత్సహించేలా విధానాల్లో మార్పులు తీసుకురండి' అని మోదీ తనకు సున్నితంగా చెప్పారని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ తర్వాతే 4 శ్లాబ్​ల జీఎస్టీ విధానంలోని లోపాలు, ఎంఎస్​ఎంఈలు, స్టార్టప్‌లకు అనుమతుల్లో ఎదురయ్యే సమస్యలను గుర్తించే పనిలో తమ బృందం నిమగ్నమయ్యిందని వివరించారు.

ఇన్‌కమ్‌ ట్యాక్స్‌లో మార్పులు తెస్తూ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్‌ రూపొందిస్తున్న సమయంలోనూ 'మీరు జీఎస్టీపై పనిచేస్తున్నారు కదా' అంటూ మోదీ తనను మరోసారి అడిగారని నిర్మల చెప్పారు. అది వినగానే ఇక సమయం వచ్చిందని తనకు అనిపించిందని, 8ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న జీఎస్టీని వెంటనే రివ్యూ చేయాలని నిర్ణయించినట్లు వివరించారు.

జీఎస్టీలో ఎలాంటి మార్పులు తేవాలన్నా జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ చేతిలోనే!
2025 ఫిబ్రవరి 1 నుంచి మే 15 వరకు తాము సమీక్ష చేస్తూనే ఉన్నామని ఆమె చెప్పారు. మేలో ప్రధాని దగ్గరకు వెళ్లి తాను ఒక ప్రతిపాదనతో వచ్చానని, కొంత సమయం ఇస్తే వివరిస్తానని కోరగా ప్రధాని సరేనన్నారని నిర్మలమ్మ గుర్తుచేసుకున్నారు. అయితే జీఎస్టీలో ఎలాంటి మార్పులు తేవాలన్నా అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ఆర్థిక మంత్రులు భాగమైన జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ చేతిలోనే ఉంటుందని తెలిపారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనను ఆరు రాష్ట్రాల మంత్రుల బృందం 'జీఓఎం' పరిశీలించింది. 12, 28 శ్లాబ్‌లను తొలగించి 5, 18 శాతం జీఎస్టీ శ్లాబ్​లు సహా సిన్‌గూడ్స్‌, లగ్జరీ గూడ్స్‌పై 40 శాతం ప్రత్యేక పన్ను రేట్లను జీఓఎం ఆమోదం తెలిపింది. తరువాత సెప్టెంబర్ 3న జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కూడా ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించింది.

ఇది ప్రజల సంస్కరణ!
నిర్మలా సీతారామన్ జీఎస్టీ 2.0ను 'ప్రజల సంస్కరణ'గా అభివర్ణించారు. ఇది 140 కోట్ల మంది ప్రజల జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుందన్నారు. సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అంటే నవరాత్రి మొదటి రోజు నుంచి కొత్త జీఎస్టీ అమలులోకి వస్తుంది. దీని వల్ల సబ్బులు, కార్లు, షాంపూలు, ట్రాక్టర్లు, ఎయిర్ కండీషనర్లు వంటి 400 ఉత్పత్తుల ధరలు తగ్గనున్నాయి. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య, జీవన బీమా ప్రీమియంలు పన్ను రహితంగా మారనున్నాయి.

రొట్టె, పాలు, పన్నీర్‌పై పన్ను ఉండదు. ఈవీలు, చిన్న కార్లపై 5%, ఇతర వైట్ గూడ్స్‌పై 18% పన్ను విధించనున్నారు. ఇది వరకు వ్యాపారాలకు అనుమతి కోసం నెల రోజుల సమయం పడితే, దాన్ని ఇప్పుడు మూడు రోజులకు తగ్గించారు. ఎక్స్‌పోర్టర్లకు వారంలోగా రీఫండ్లు వస్తాయి.

