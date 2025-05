ETV Bharat / bharat

'భారత్ అందిస్తున్న మద్దతుకు కృతజ్ఞతలు'- WHO చీఫ్ ట్వీట్ - WHO ON MODI

WHO On Modi ( getty images, ANI )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 21, 2025 at 5:13 PM IST 2 Min Read