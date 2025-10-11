రైతుల ముఖంలో ఆనందం చూడడమే మా లక్ష్యం- ప్రధాని మోదీ
లోక్నాయక్ జయప్రకాశ్ నారాయణ్ జయంతి సందర్భంగా దిల్లీలో కార్యక్రమం- ధనధాన్య కృషి యోజన పథకాన్ని ప్రారంభించిన మోదీ
Published : October 11, 2025 at 1:11 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 1:17 PM IST
PM Modi On Krishi Programme : రైతుల కోసం ఖర్చు చేయడంలో వెనుకాడేది లేదని, వాళ్లు బాగుంటేనే దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. గత ప్రభుత్వాలు రైతుల గురించి ఏనాడు పట్టించుకోలేదని, ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వచ్చాక వారిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టిందని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలోని ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వేదికగా ఆయన దేశవ్యాప్తంగా పీఎం ధనధాన్య కృషి యోజన పథకం, పప్పుధాన్యాల ఆత్మనిర్భరతను ప్రారంభించారు. వ్యవసాయ రంగానికి రూ.35,440 కోట్లతో ఈ రెండు పథకాలను ప్రారంభించారు. వ్యవసాయం, పశుసంవర్ధకం, మత్స్య, ఆహార ప్రాసెసింగ్ రంగాలలో రూ.5,450 కోట్లకు పైగా విలువైన ప్రాజెక్టులను ఆయన ప్రారంభించారు. రూ.815 కోట్ల విలువైన అదనపు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేశారు.
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi launches and inaugurates agriculture and allied sector projects worth Rs 42,000 crore.— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2025
(Source: Third party)
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Nsg6Be54F6
'వికసిత్ భారత్ వైపు అడుగులు వేయడంలో రైతులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వారి ప్రయోజనాల కోసం అనేక పథకాలు తీసుకొచ్చాం. ఈ చారిత్రాత్మక రోజున దేశ స్వావలంబన, రైతుల సంక్షేమం కోసం రెండు కొత్త పథకాలను ప్రారంభించుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. ఇవి కోట్లాది మంది రైతుల జీవితాలను మార్చనున్నాయి. మేం ఏ పథకం ప్రారంభించినా పేదలను దృష్టిలో పెట్టుకునే చేస్తున్నాం. రైతుల ముఖాల్లో ఆనందం చూడాలనేదే మా మొదటి ప్రాధాన్యత. రైతులకు ఎదురవుతున్న సవాళ్ల పరిష్కారంలో నూతన ఆవిష్కరణలు వస్తున్నాయి. గత ప్రభుత్వాలు దేశంలోని 100కు పైగా జిల్లాలను వెనకబడిన జిల్లాలుగా ప్రకటించాయి. వాటి అభివృద్ధిని పూర్తిగా మరిచిపోయాయి. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ వెనకబడిన జిల్లాలపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించి, వాటిని ఆశావహ జిల్లాలుగా ప్రకటించాయి. ఆయా ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రత్యేక ప్రాజెక్టులను అమలు చేస్తోంది. వీటన్నింటినీ ప్రధానమంత్రి ధన్ ధాన్య కృషి యోజన కిందకు తీసుకొస్తున్నాం' అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " agriculture and farming have always been a key part of our development journey. it is crucial that agriculture continues to receive government support as times change. unfortunately, previous governments abandoned agriculture.… pic.twitter.com/Rhck7Z1bjM— ANI (@ANI) October 11, 2025
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " previous governments had declared over 100 districts in the country backwards and then forgotten them. we focused special attention on these districts, declaring them aspirational districts. our mantra for change in these… pic.twitter.com/zBRhL05pd8— ANI (@ANI) October 11, 2025
వ్యవసాయంపై సరైన దృక్పథం లేదు : మోదీ
గత ప్రభుత్వానికి వ్యవసాయ పట్ల సరైన దృక్పథం లేకపోవడం వల్లే బలహీనపడిందని కాంగ్రెస్పై ప్రధాని మోదీ విమర్శలు గుప్పించారు. 'వ్యవసాయం ఎప్పుడూ మన అభివృద్ధి ప్రయాణంలో కీలకమైన భాగంగా ఉంది. కాలం మారుతున్న కొద్దీ వ్యవసాయానికి ప్రభుత్వ మద్దతు లభించడం చాలా ముఖ్యం. దురదృష్టవశాత్తు గత ప్రభుత్వాలు వ్యవసాయాన్ని విస్మరించాయి. వారి వద్ద దిశా నిర్దేశం లేదు. వ్యవసాయ శాఖలకు సంబంధించిన వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాలు తమదైన రీతిలో పని చేశాయి. ఫలితంగా వ్యవసాయ రంగం క్రమంగా బలహీనపడటానికి దారితీసింది. 21వ శతాబ్దపు భారత్ వేగవంతమైన అభివృద్ధి సాధించాలంటే వ్యవసాయ రంగంలో సంస్కరణలు తప్పనిసరి. ఇది 2014లో ప్రారంభమైంది. పూర్వ ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్య ధోరణిని మార్చి, విత్తనం నుంచి మార్కెట్ వరకు అనేక సంస్కరణలు అమలు చేశాం. ఈ మార్పుల ఫలితాలు ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి' అని అన్నారు.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " agriculture and farming have always been a key part of our development journey. it is crucial that agriculture continues to receive government support as times change. unfortunately, previous governments abandoned agriculture.… pic.twitter.com/Rhck7Z1bjM— ANI (@ANI) October 11, 2025
'గత 11 ఏళ్లల్లో వ్యవసాయ ఎగుమతులు రెట్టింపు'
గత 11 ఏళ్లలో వ్యవసాయ ఎగుమతులు, ఉత్పత్తి భారీగా పెరిగాయని ప్రధాని మోదీ వివరించారు. 'ధాన్యం ఉత్పత్తి సుమారు 90 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులు పెరిగింది. పండ్లు, కూరగాయల ఉత్పత్తి 64 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నులకు పైగా పెరిగింది. ఇవాళ భారత్ ప్రపంచంలో పాలు ఉత్పత్తిలో నంబర్ వన్, చేపల ఉత్పత్తిలో రెండో స్థానం, తేనె ఉత్పత్తి 2014తో పోలిస్తే రెండింతలు పెరిగింది. గుడ్ల ఉత్పత్తి కూడా రెండింతలైంది. ఈ కాలంలో ఆరు పెద్ద ఎరువుల కర్మాగారాలు ఏర్పాటు అయ్యాయి. రైతులకు 250 మిలియన్లకు పైగా సాయిల్ హెల్త్ కార్డులు ఇచ్చాం. సూక్ష్మ నీటిపారుదల సౌకర్యాలు 100 లక్షల హెక్టార్లకు చేరాయి. పీఎం పంట బీమా పథకం ద్వారా రైతులకు రూ. 2 లక్షల కోట్లకు పైగా బీమా క్లెయిమ్స్ అందాయి. ఇది చిన్న విషయం కాదు' అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " in the last 11 years, india's agricultural exports have nearly doubled. grain production has increased by approximately 90 million metric tons from what it was previously. fruit and vegetable production has increased by more… pic.twitter.com/kJnXXDqR0W— ANI (@ANI) October 11, 2025