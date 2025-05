ETV Bharat / bharat

పాక్‌ మీడియా కంటెంట్‌ ప్రసారంపై కేంద్రం నిషేధం! - GOVT ORDERS TO STOP PAK CONTENT

Govt advises OTT platforms to stop streaming Pakistan-origin content ( ANI (Representative Image) )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 8, 2025 at 5:57 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 6:17 PM IST 1 Min Read

Govt Orders To Stop Pak Content : పాకిస్థాన్‌లో రూపొందిన మీడియా కంటెంట్‌ ప్రసారంపై భారత ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. ఓటీటీ, ఇతర మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ కోసం తయారైన వెబ్‌సిరీస్‌లు, సినిమా పాటలు, పాడ్‌కాస్ట్‌లను నిషేధించింది. జాతీయ భద్రత దృష్ట్యా నిషేధం తక్షణం అమల్లోకి వస్తుందని పేర్కొంది.

ఏప్రిల్​ 22న జరిగిన పహల్గాం దాడికి ప్రతీకారంగా, పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్రవాద శిబిరాలపై భారత సాయుధ దళాలు దాడులు చేశాయి. దీనితో ఇరుదేశాల మధ్య మరింతగా ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. "జాతీయ భద్రత దృష్ట్యా, భారతదేశంలో పనిచేస్తున్న అన్ని ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్​లు, మీడియా స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్​ఫామ్​లు, ఇంటర్మీడియరీస్​ పాకిస్థాన్​కు చెందిన వెబ్​ సిరీస్​లు, సినిమాలు, పాటలు, పాడ్​కాస్ట్​లు సహా ఇతర మీడియా కంటెంట్​ను నిలిపివేయాలి. అవి సబ్​స్క్రిప్షన్​ మోడల్​లో లేదా మరేతర మోడల్​లో అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, వాటిని ఆపేయాలి. ఈ ఆదేశాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయి." - కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వశాఖ

