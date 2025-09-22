అక్కడ విగ్రహం లేకుండానే దేవీ నవరాత్రులు- అమ్మవారికి గన్ సెల్యూట్- సైనికుల దుర్గాపూజ చాలా స్పెషల్!
గూర్ఖా సైనికుల దుర్గాపూజ చాలా స్పెషల్- దేవీ శరన్నవరాత్రుల వేళ విగ్రహం లేకుండా పూజలు- భక్తిశ్రద్ధలతో కలశ స్థాపన- దుర్గామాతకు గన్ సెల్యూట్
Published : September 22, 2025 at 5:19 PM IST
Gorkha Soldiers Shakti Puja : దేవీ శరన్నవరాత్రులు సోమవారం ప్రారంభం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక కోలాహలం నెలకొంది. సాధారణ భక్తులంతా దుర్గాదేవి తొమ్మిది రూపాల ఆరాధనలో లీనమవగా, ఒకచోట మాత్రం విగ్రహం లేకుండానే దుర్గామాతకు పూజలు చేస్తున్నారు. విగ్రహానికి బదులుగా కలశాన్ని స్థాపించి నవరాత్రి పూజలను మొదలుపెట్టారు. కలశ స్థాపన సందర్భంగా తుపాకులతో గాల్లోకి కాల్పులు జరిపి మరీ అమ్మవారికి భక్తిపూర్వక వందనాలను సమర్పించారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని భారత్లోని గూర్ఖా సైనికులు 1880వ దశకం నుంచి కొనసాగిస్తున్నారు. ఏటా దేవీ శరన్నవరాత్రుల వేళ 1వ రోజున, 7వ రోజున, 9వ రోజున అమ్మవారికి గన్ సెల్యూట్ చేస్తున్నారు. ఈసారి తొలిరోజున (సెప్టెంబరు 22న) ఏమేం చేశారు? గత 145 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ సంప్రదాయంతో ముడిపడిన విశేషాలేమిటి? గూర్ఖా సైనికులు ఎందుకు ఫేమస్? 'ఈటీవీ భారత్' కథనంలో తెలుసుకోండి.
బ్రిటీష్ కాలం నుంచే ఈ సంప్రదాయం
భారత్లోని గూర్ఖా బెటాలియన్ సైనికులు ధైర్య సాహసాలకు మారుపేరు. 1815 సంవత్సరం నుంచే ఈ బెటాలియన్ ఉందని చెబుతుంటారు. మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం రాకముందు గూర్ఖా బెటాలియన్ రెజిమెంట్లు బ్రిటీష్ ఇండియన్ ఆర్మీలో పనిచేసేవి. ఆ తర్వాత అవి భారత ఆర్మీలో చేరాయి. గూర్ఖా బెటాలియన్ సైనికులు నీతి, నిజాయితీ, ధైర్య సాహసాలకు నిలువెత్తు నిదర్శనాలు. మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో భద్రతా బలగాలు నిర్వహించిన ఆపరేషన్లలో, వీఐపీలకు భద్రత కల్పించే వ్యవహారాల్లో ఈ విషయం చాలా సార్లు నిరూపితమైంది. దుర్గామాత ప్రసాదించే శక్తి వల్లే తాము ఇంత బాగా పనిచేస్తున్నామని గూర్ఖా బెటాలియన్ సైనికులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు. అందుకే ఝార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీలోని గూర్ఖా బెటాలియన్ సైనికులు 1880వ దశకం నుంచి ఏటా దేవీ శరన్నవరాత్రులను నిర్వహించడం మొదలుపెట్టారు.
పేర్లు మారినా- సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది!
మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చాక 'గూర్ఖా బెటాలియన్' పేరును 'బిహార్ మిలిటరీ పోలీస్'(బీఎంపీ)గా మార్చారు. బిహార్ రాష్ట్రం దక్షిణ భాగంలోని పలు జిల్లాలతో 2000 సంవత్సరం నవంబరు 15న ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అనంతరం 'బిహార్ మిలిటరీ పోలీస్' (బీఎంపీ) పేరును 'ఝార్ఖండ్ సాయుధ పోలీస్ 1'(జేఏపీ 1 - JAP 1)గా మార్చారు. పేర్లు తరచుగా మారినప్పటికీ, గూర్ఖా సైనికులతో కూడిన ఈ బెటాలియన్ తమ సంప్రదాయాన్ని యథావిధిగా కొనసాగిస్తోంది. గత 145 ఏళ్లుగా దేవీ శరన్నవరాత్రుల వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తోంది.
గూర్ఖా సైనికుల దేవీ నవరాత్రి పూజలు
దుర్గామాత శక్తిని ప్రసాదించే దేవత. దేశానికి సేవ చేసేందుకు తమకు శక్తియుక్తులను ఇస్తున్నది దుర్గామాతే అని 'ఝార్ఖండ్ సాయుధ పోలీస్ 1' (JAP 1) విభాగంలోని గూర్ఖా సైనికులు ప్రగాఢంగా నమ్ముతారు. అయితే దేవీ నవరాత్రుల వేళ అమ్మవారిని ఆరాధించే వినూత్న సంప్రదాయం ద్వారా వీరు అందరి కంటే భిన్నంగా నిలుస్తున్నారు. దేవీ నవరాత్రుల వేళ అంతటా అమ్మవారి విగ్రహాన్ని నెలకొల్పుతారు. కానీ గూర్ఖా సైనికులు దుర్గామాత శక్తికి ప్రతీకగా ఒక కలశాన్ని స్థాపిస్తారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. వీటిలో గూర్ఖా సైనికుల కుటుంబాలన్నీ పాల్గొంటాయి. కలశ స్థాపన చేసే సమయంలో, వారు తుపాకులతో గాల్లోకి కాల్పులు జరిపి అమ్మవారికి భక్తిభరిత వందనాన్ని సమర్పిస్తారు. సోమవారం రోజు రాంచీలోని 'ఝార్ఖండ్ సాయుధ పోలీస్ 1' క్యాంపస్ వేదికగా ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరిగాయి. దీంతో అక్కడ ఏకకాలంలో ఆధ్యాత్మిక కోలాహలం, దేశభక్తి భావం వెల్లివిరిశాయి. ఈ సంవత్సరం కూడా కలశ స్థాపన పూజల్లో 'ఝార్ఖండ్ సాయుధ పోలీస్ 1'(JAP 1) కమాండెంట్ రాకేశ్ రంజన్ పాల్గొన్నారు. ఈ పూజల్లో పాల్గొన్న సైనికులకు, భక్తులకు ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గూర్ఖా సైనికులు పాటిస్తున్న ఈ సంప్రదాయం మత విశ్వాసాన్ని మాత్రమే కాకుండా క్రమశిక్షణ, ధైర్యం, సంస్కృతుల లోతును ప్రతిబింబిస్తోందని కొనియాడారు. దేవీ నవరాత్రుల సందర్భంగా 9 రోజుల పాటు దుర్గామాత కలశం చుట్టూ గూర్ఖా సైనికుల సతీమణులు, కుటుంబాల్లోని ఇతర మహిళలు కూర్చొని పూజలు చేస్తారు. దుర్గామాతను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు జపాలు చేస్తారు.
'మహాసప్తమి' రోజున 'పూల్ పత్తీ'
దేవీ శరన్నవరాత్రుల్లోని 7వ రోజును 'మహాసప్తమి' అని పిలుస్తారు. ఆ రోజున రాంచీలోని గూర్ఖా సైనికులు, తమ ఇంటిల్లిపాదితో కలిసి 'పూల్ పత్తీ' అనే ఊరేగింపును నిర్వహిస్తారు. 9 రకాల చెట్ల కొమ్మలను పట్టుకొని ఈ ఊరేగింపులో పాల్గొంటారు. అనంతరం ఆ చెట్ల కొమ్మలను అమ్మవారి కలశం వద్ద ఉంచి పూజలు చేస్తారు. ప్రకృతి వనరుల పరిరక్షణ, పర్యావరణ సమతుల్యత కోసం దుర్గామాతను ప్రార్థిస్తారు. ఈ పూజల తర్వాత కూడా గాల్లోకి కాల్పులు జరిపి అమ్మవారికి భక్తిపూర్వక వందనాలను సమర్పిస్తారు.
'మహా నవమి' రోజున 2 కీలక ఘట్టాలు
దసరా పండుగకు ముందు వచ్చే రోజును 'మహా నవమి' అని పిలుస్తారు. ఈసారి అక్టోబరు 1న మహానవమి వస్తోంది. ఇది దేవీ నవరాత్రుల్లోని 9వ రోజు. ఆ రోజున గూర్ఖా సైనికులు దుర్గాదేవి పాదాల వద్ద తమ ఆయుధాలను ఉంచి పూజిస్తారు. దీనివల్ల శత్రువులతో పోరాడే క్రమంలో, యుద్ధం టైంలో తమ ఆయుధాలు ఫెయిల్ కావనేది వారి నమ్మకం. ఆయుధ పూజ తర్వాత, అమ్మవారికి భక్తితో నమస్కరించి గాల్లోకి ఒక రౌండ్ కాల్పులు జరుపుతారు. మహా నవమి రోజున 101 పశువులను దుర్గామాతకు బలి ఇచ్చే సంప్రదాయాన్ని సైతం గూర్ఖా సైనికులు కొనసాగిస్తున్నారు.
ఈ పూజలు రాంచీ సాంస్కృతిక వారసత్వం
తొలిరోజు దేవీ నవరాత్రుల పూజల సందర్భంగా గూర్ఖా సైనికుల కుటుంబాలకు చెందిన పలువురు మహిళలను 'ఈటీవీ భారత్' పలకరించింది. దుర్గాదేవిని ఆరాధించడం, ఆయుధాలను పూజించడం వల్ల తమకు, తమ కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరికి బలం, ధైర్యం లభిస్తాయని వారు అన్నారు. 'ఝార్ఖండ్ సాయుధ పోలీస్ 1' క్యాంపస్లో జరిగే దేవీ నవరాత్రి పూజలు రాంచీ సాంస్కృతిక వారసత్వమని తెలిపారు. ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమాలను చూడటానికి, పూజల్లో పాల్గొనడానికి వస్తుంటామని పలువురు స్థానికులు చెప్పారు.
కాంగ్రెస్కు అది బాగా అలవాటు- అందుకే ఈశాన్య రాష్ట్రాలు పరిస్థితి ఇలా!: మోదీ
ఓ గ్రామం, 1500మంది పిల్లల్ని రక్షించిన ఆఫీసర్- మిగ్ 21లో మంటలు చెలరేగడంతో ప్రాణత్యాగం!