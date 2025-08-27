Thai Trend Effect On Ganatati Fest : ప్రతి సంవత్సరం మార్కెట్లోని ప్రతీ విభాగంలోనూ కొత్త ట్రెండ్స్ వస్తుంటాయి. ప్రజల అభిరుచి, ఆసక్తి, ప్రాధాన్యతలను బట్టి ట్రెండ్స్ మారిపోతుంటాయి. దుస్తులు, సౌందర్య ఉత్పత్తులు, గాగుల్స్, గొడుగులు వంటి వివిధ విభాగాల్లో ట్రెండ్స్ మారిపోతుండటాన్ని మనం చూస్తుంటాం. లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏమిటంటే ప్రజలు వినాయక చవితి సందర్భంగానూ బంగారం కొనడానికి ఆసక్తిని చూపుతున్నారు. ఇంతకుముందు వరకు ఈ ట్రెండ్ దీపావళి, దసరా లాంటి పండుగలకే పరిమితం అయ్యేది. ఇంతకీ వినాయక చవితి వేళ బంగారాన్ని ఎందుకు కొంటున్నారు? ఎలా కొంటున్నారు? గోల్డ్ వ్యాపార వర్గాలు ఏమంటున్నాయి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎందుకు కొంటున్నారు?
గత కొన్నేళ్లలో బంగారం ధర ఎంత వేగంగా పెరిగిందో మనందరికీ తెలుసు. ప్రస్తుతం బంగారం రేటు ఆల్ టైం హై రేంజులో ఉంది. అయినప్పటికీ కొందరు 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం పూతతో తయారైన గణేశుడి ఫ్రేమ్లను కొనేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఈసారి వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈవిధమైన ఫ్రేమ్ల విక్రయాలు జరిగాయి. ప్రధానంగా ఇంటిలోని పూజగదిలో ప్రతిష్ఠించుకోవడానికి, ప్రియమైనవారికి బహుమతిగా ఇవ్వడానికి వీటిని కొన్నారు. వినాయక చవితి సందర్భంగా పలువురు కస్టమర్లు లక్ష్మీదేవి, కృష్ణుడు, సరస్వతీదేవి మొదలైన దేవతామూర్తుల గోల్డ్ ఫ్రేమ్లను సైతం కొన్నారని స్వర్ణకారులు తెలిపారు. స్వచ్ఛమైన పసిడితో తయారయ్యే ఈ ఫ్రేమ్ల డిజైన్ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికత, అందమైన డిజైన్ల కలయికగా ఉండటంతో వీటిని కొనేందుకు చాలామంది మొగ్గుచూపుతున్నారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం పూతతో కూడిన గణేశుడి ఫ్రేమ్ల ప్రారంభ ధర ఇంచుమించు రూ.7,000 దాకా ఉందని సమాచారం. ఇంతటి రేటు పెట్టి ఈ ఫ్రేమ్లను కొనడాన్ని ప్రజలు భక్తిభావానికి ప్రతీకగా, పెట్టుబడి సాధనంగానూ భావిస్తున్నారు.
థాయ్లాండ్లో అలా మొదలైంది
స్వచ్ఛమైన బంగారు దేవతామూర్తుల ఫ్రేమ్లను కొనే ట్రెండ్ తొలుత థాయ్లాండ్లో ప్రారంభమైంది. థాయ్లాండ్కు చెందిన ప్రఖ్యాత బంగారు ఆభరణాలు, కళాకృతుల తయారీ కంపెనీ 'ప్రాండా గ్రూప్' ఈ ట్రెండ్కు తొలి బీజాలు వేసింది. ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ భారతదేశానికి కూడా వచ్చింది. ప్రాండా గ్రూప్ తయారుచేసే నాణ్యమైన దేవతామూర్తులు, కళాకృతుల గోల్డ్ ఫ్రేమ్లను 'ప్రైమా ఆర్ట్' (primaart) అనే సంస్థ ఆన్లైన్ వేదికగా విక్రయిస్తోంది. కొంతమంది ఔత్సాహికులు వినాయక చవితి సందర్భంగా స్థానిక స్వర్ణకారులను సంప్రదించి మరీ దేవతామూర్తుల గోల్డ్ ఫ్రేమ్లను తయారు చేయించుకోవడం విశేషం. ఇలాంటి ఫ్రేమ్ల తయారీ ప్రక్రియ అనేది 'భక్తి కళ' (devotional art) కేటగిరీలోకి వస్తుంది.
దేవతామూర్తుల గోల్డ్ ఫ్రేమ్లకు డిమాండ్
"ఈసారి వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని గోల్డ్ సేల్స్ పెరిగాయి. స్వచ్ఛమైన పసిడితో తయారైన గణేశుడి ఫ్రేమ్లను చాలామంది కొన్నారు. ఇదొక కొత్త ట్రెండ్. ఇంతకుముందు వరకు దీపావళి టైంలోనే గోల్డ్ సేల్స్ ఎక్కువగా జరిగేవి. ప్రజలు ఇప్పుడు వినాయక చవితిని కూడా గోల్డ్ కొనేందుకు సరైన సమయంగా భావిస్తున్నారు. దేవతామూర్తుల గోల్డ్ ఫ్రేమ్లను కొనే ట్రెండ్ తొలుత థాయ్లాండ్లో మొదలైంది. ఇప్పుడు మనదేశంలోనూ ఆ ధోరణి మొదలైంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ విభాగంలో సేల్స్ బాగా పెరగొచ్చు" అని ముంబైలోని పొవై ఏరియాలో ఉన్న శివ్ శుభం జువెల్లర్స్ యజమాని చెప్పారు.
ఈ ఫ్రేమ్ కొనడంతో నా కోరిక నెరవేరింది
"గణేశుడి గోల్డ్ ఫ్రేమ్లు ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో, ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా ఉన్నాయి. నేను రూ.7వేలు పెట్టి వినాయకుడి ఒక బంగారు ఫ్రేమ్ను కొన్నాను. దీంతో నా కోరిక నెరవేరింది. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారు పూతతో కూడిన ఈ ఫ్రేమ్ను ఒక పెట్టుబడి సాధనంగానూ పరిగణిస్తున్నాను. అందరూ ఇంతరేటు పెట్టి గణేశుడి ఫ్రేమ్లను కొనలేరు" అని నవీ ముంబై ఏరియాకు చెందిన రూపాలి తెలిపారు.
మేమే ఈ ట్రెండ్ను ఇండియాకు తీసుకొచ్చాం
"వినాయక చవితి సందర్భంగా గణేశుడు, ఇతర దేవతామూర్తుల గోల్డ్ ఫ్రేమ్లకు డిమాండ్ పెరిగింది. ప్రజలు వీటిని పూజ కోసం, సన్నిహితులకు బహుమతులుగా ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. మేమే ఈ ట్రెండ్ను థాయ్లాండ్ నుంచి భారత్కు తీసుకొచ్చాం. మేం విక్రయించే దేవతామూర్తుల గోల్డ్ ఫ్రేమ్లు కళ, విశ్వాసం, సంప్రదాయాల మేళవింపుగా ఉంటాయి. బంగారం ధర పెరుగుతున్నందున ఈ కళాఖండాలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది" అని 'ప్రైమా ఆర్ట్' (primaart) ఆన్లైన్ వేదిక మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వినోద్ తేజ్వానీ 'ఈటీవీ భారత్'కు తెలిపారు.
