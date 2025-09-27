ETV Bharat / bharat

అక్కడ మహిళలే శిల్పులు- వర్షం నీటితో దుర్గమ్మకు అభిషేకం- 300ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం!

ఇత్తడి కుండల్లో వర్షం నీరు నిల్వ- వాటితో దుర్గాదేవికి అభిషేకం!

Goddess Durga Baths In Rain Water
Goddess Durga Baths In Rain Water (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 8:47 AM IST

Goddess Durga Baths In Rain Water : దేశంలో దేవి నవరాత్రులు అంగరంగవైభవంగా జరుగుతున్నాయి. భక్తి శ్రద్ధలతో దుర్గాదేవిని పూజిస్తున్నారు భక్తులు. అయితే ఉత్తరాదిలో కొన్ని వందేళ్ల ఏళ్ల నుంచి విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసి పూజలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు బంగాల్​లోని ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలో 303 ఏళ్ల క్రితం ఓ భూస్వామి మొదలుపెట్టిన సంప్రదాయాన్ని ఇప్పటికీ వారి కుటుంబసబభ్యులు పాటిస్తున్నారు. ఆయన మరణించినా అదే సంప్రదాయాన్ని కొనిసాగిస్తున్నారు.

జిల్లాలోని హస్నాబాద్​ మండలంలో ఇచమతి నదీ ఒడ్డున రామేశ్వర్​పుర్ అనే గ్రామం ఉండగా, అక్కడ భూస్వామి గదాధర్ ఘోష్ ఉండేవారు. ఆయన 303 ఏళ్ల క్రితం దుర్గా పూజను తన ఇంటి వద్ద మొదలు పెట్టారు. అనేక ఏళ్ల క్రితం ఆయన మరణించగా, ఘోష్ ఇంటి సభ్యులు తమ పూర్వీకులు చూపించిన విధంగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా దుర్గా పూజను నిర్వహిస్తున్నారు.

ఆర్థికంగా బలంగా లేకపోయినా దుర్గా పూజ నియమాలన్నింటినీ పాటిస్తున్నారు. వాటిలో ఒకటి దుర్గాదేవిని వర్షపు నీటితో అభిషేకం చేయడం ముఖ్యమైనది. ఇప్పటికే శిథిలావస్థలో ఉన్న గదాధర్​ ఇంటి పైకప్పుపై ఉన్న ఇత్తడి కుండలలో వర్షపు నీటిని నిల్వ చేస్తున్నారు. ఆ నీటితో దుర్గాదేవిని అభిషేకిస్తున్నారు. అయితే ఘోష్ కుటుంబసభ్యులు చేసిన చేస్తున్న దుర్గా దేవి విగ్రహాన్ని మహిళలే తయారు చేస్తారు.

Goddess Durga Baths In Rain Water
దుర్గాదేవి విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తున్న మహిళలు (ETV Bharat)

అంతే కాదు పూజ జరుగుతున్నప్పుడు పురోహితులు చదివే మంత్రాలు సరిహద్దు దాటి బంగ్లాదేశ్ పౌరులకు వినిపిస్తాయి. ఎందుకంటే జమీందారీ వ్యవస్థ అమలులో ఉన్నప్పుడు, అవిభక్త బంగాల్​ ప్రజలు ఇచ్చామతి నదిని దాటి ఘోష్ భూస్వామి ఇంటి పూజలో పాల్గొనేవారు. పడవల్లో ఇచ్చామతి నదిని దాటేవారు. చుట్టుపక్కల గ్రామాల నివాసితులు కూడా చేరేవారు. అయితే విభజన తర్వాత అవతలి వైపు ప్రజలు ఇకపై పూజలో పాల్గొనడం లేదు.

అందువల్ల భూస్వామి ఇంటి పైకప్పు నుంచి మైక్రోఫోన్ ద్వారా బంగ్లాదేశ్ వైపు పూజ మంత్రాలుు వినిపించేవారు. నేటికీ అక్కడి ప్రజలు ఘోష్ బారి పూజ మంత్రాలను వినడానికి వేచి ఉంటారు. అదేవిధంగా ఎగువ బంగాల్ సరిహద్దు ప్రాంతాల పూజ మంత్రాలను మరొక వైపున ఉన్న ఘోష్ సభ్యులకు వినిపిస్తాయి. ఆ విధంగా, దుర్గా పూజపై కేంద్రీకృతమై ఉన్న బంగాల్​లో ఆధ్యాత్మిక సంబంధం ఏర్పడింది.

అయితే ఘోష్ ఇల్లు పునరుద్ధరణ లేకపోవడం వల్ల ఇల్లు క్రమంగా కూలిపోతోందని దాని రూపాన్ని బట్టి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. గోడల నుంచి ప్లాస్టింగ్​ ఊడిపోయింది. ఇంటి ఇటుకలు పూర్తి మెత్తబడ్డాయి. చుట్టూ పొదలు ఉన్నాయి. ఆ ఇంటి పైకప్పుపైకి ఎక్కితే, మీరు ఇచ్చామతి నది, బంగ్లాదేశ్‌ను చూడవచ్చు. ఒకప్పుడు, అవిభక్త భారతదేశంలోని సత్ఖిరా, దేభాట, శ్రీపూర్, భండార్కలి, దుల్దులి ప్రాంతాలలో ఘోష్‌ వంశానికి భూములు ఉండేవి.

Goddess Durga Baths In Rain Water
శిధిలావస్థలో గోదాధర్ ఘోష్ ఇల్లు (ETV Bharat)

ఆషాఢ-శ్రావణ నెలల్లో ఒక ఇత్తడి కుండను వర్షపు నీటితో నింపుతున్నారు. పూజ జరిగినే రోజులు దుర్గాదేవిని గంగా నీటిని కలిపి స్నానం చేసే సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. అయితే,దశమి రోజున దుర్గా విగ్రహాన్ని అత్తమామల ఇంటికి పంపే సంప్రదాయం ఇప్పటికీ అమలులో ఉంది. దశమి రోజున, కుటుంబ సభ్యులతో పాటు, గ్రామంలోని మహిళలు ఘోష్ కుటుంబంలోని దుర్గా హాలులో సింధూరం ఆడి ఆనందిస్తారు.

ప్రస్తుత తరం ఘోష్ కుటుంబ సభ్యులు తమ వృత్తుల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు. అయితే నవరాత్రుల సమయంలో రామేశ్వర్​పుర్ కచ్చితంగా వస్తారు. ఘోష్ కుటుంబంలోని ప్రస్తుత తరం తుహిన్ ఘోష్ మాట్లాడుతూ, "మా పూజ ప్రత్యేక లక్షణం ఏమిటంటే, ఒక తల్లి మరొక తల్లి ద్వారా ఏర్పడింది. దుర్గా మాతను మహిళా కుమ్మరులు తయారు చేస్తారు. ఈ సంప్రదాయం సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోంది. మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇంటి పైకప్పుపై ఒక ఇత్తడి కుండను ఉంచి వర్షపు నీటిని నిల్వ చేస్తారు. ఆ నిల్వ చేసిన నీటితో తల్లిని పూజిస్తారు. ఇక్కడ, పూజ పాదం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది" అని తెలిపారు.

