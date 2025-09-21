ETV Bharat / bharat

అక్క ఫోన్​లో రీల్స్​ చూడనివ్వలేదని ఆత్మహత్య చేసుకున్న చెల్లి

అక్క- చెల్లళ్ల మధ్య చెలరేగిన గొడవ- ఫోన్​లో రీల్స్​ చూస్తుండగా అడ్డుకుందని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ బాలిక

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2025 at 12:18 PM IST

2 Min Read
GIRL ENDS HER LIFE FOR MOBILE PHONE: ప్రస్తుత సమాజంలో ఎవరి చేతుల్లో చూసిన మొబైల్​ ఫోన్​ దర్శనమిస్తోంది. ఫోన్​ లేకుండా ఒక్క క్షణం కూడా గడవదు అన్న స్థాయికి మావవాళిని ప్రభావితం చేసింది సెల్​ఫోన్​. చాలా మంది సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే రీల్స్​ చూస్తూ కాలం గడిపేస్తుంటారు. దీనికి బానిసలుగా మారిన మరికొంత మంది తమ జీవితాలను కోల్పోతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో పెద్దలు అడ్డు చెబితే క్షణికావేశంలో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా అలాంటి ఘటనే ఛత్తీస్​గఢ్​లో వెలుగుచూసింది. రీల్స్​ చూడనివ్వడం లేదన్న కోపంతో ఓ పదో తరగతి విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. క్షణికావేశంలో బాలిక తీసుకున్న ఆ నిర్ణయం ఆమె తల్లిదండ్రులకు కడుపుకోతను మిగిల్చింది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
మామ్​లా సర్​గుజా జిల్లాలోని లఖన్​పుర్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోని అంధాల గ్రామంలో విషాదం జరిగింది. ఇంట్లో రీల్స్​ చూస్తున్న తన చెల్లికి వద్దని తన సోదరి వారించింది. దీంతో అక్కా- చెల్లెళ్ల ఇద్దరి మధ్యతీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఆగ్రహానికి గురైన చెల్లెలు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇది గమనించిన ఆమె కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన బాలికను లఖనపుర్​ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో వైద్యులు అంబికాపుర్ మెడికల్​ కాలేజ్​కు తీసుకెళ్లాలని బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులకు సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలో చికిత్స పొందుతూ ఆ బాలిక మృతిచెందింది. పోస్టుమార్టం అనంతరం బాలిక మృతదేహాన్ని ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.

ఇలాంటి ఘటనే మరోచోట

మొబైల్​ ఫోన్​లు​ చాలా కుటుంబాల్లో విషాదాన్ని నింపుతున్నాయి. పెళ్లై అన్యోన్యంగా జీవించే ఓ దంపతుల మధ్య ఫోన్​ భూతం పెను విషాదాన్ని మిగిల్చింది. వివాహం జరిగిన ఏడాదిలోపే మొబైల్​​ వల్ల వారిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు ఏర్పడి ఆ వివాహిత ఆత్యహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలో వెలుగుచూసింది. ​

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం పని ముగించుకొని ఇంటికి వచ్చిన భర్తను మొబైల్ కావాలని అడిగింది భార్య. అందులో ఛార్జింగ్​లేదని ఇవ్వడం కుదరదని చెప్పడంతో దంపతుల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన మహిళ, భర్త బయటకు వెళ్లగానే తాము నివసించే ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్న చెట్టుకు ఉరివేసుకుని చనిపోయింది. దీంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.

పెరిగిన ఆత్మహత్యల రేటు!
ఎన్​సీఆర్​బీ(నేషనల్​ క్రైమ్​ రికార్డ్​ బ్యూరో) 2022 నివేదిక ప్రకారం లక్ష 71 వేల మంది ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఇది దేశంలోని ఆత్మహత్య రికార్డును బద్దలుకొట్టింది. దీంతో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి ఆత్మహత్య రేటుగా మారింది. అయితే ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ వారిలో లక్ష 22 వేల724 మంది పురుషులు కాగా, 48 వేల 286 మంది మహిళలు ఉన్నారు. పురుషుల్లో పెరుగుతున్న మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ఎన్​సీఆర్​బీ నివేదిక ఆందోళనలను లేవనెత్తుతుంది.

పిల్లల మధ్య గొడవ- మద్యం మత్తులో బాలిక చెవి కొరికిన వ్యక్తి- చివరికి!

వృద్ధురాలిని నడిరోడ్డుపై వదిలేసిన కుటుంబసభ్యులు- తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధితురాలు మృతి!

