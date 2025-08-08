Farming Training to Students : ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు వ్యవసాయంలోనూ శిక్షణ ఇస్తున్నారు ఉపాధ్యాయులు. మధ్యాహ్న భోజనం తయారీకి అవసరమయ్యే అల్లం, వెల్లుల్లిని స్కూళ్లోనే పండించేలా వారిని సన్నద్ధం చేస్తున్నారు. తద్వారా భోజనం తయారీ ఖర్చును వీలైనంత మేరకు తగ్గించేందుకు విద్యాశాఖ ప్రయత్నిస్తోంది. దీంతోపాటు దేశానికి అన్నంపెట్టే వ్యవసాయ పనులపై భావితరాలకు ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అవసరమైతే విద్యార్థులు తమ ఇళ్లలోనూ అల్లం, వెల్లుల్లిని సాగు చేసుకొని కుటుంబానికి ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ వనరును సృష్టించుకోవచ్చు. ఈ ప్రత్యేకమైన పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హుగ్లీ జిల్లాలో పైలట్ ప్రాజెక్టు
మధ్యాహ్న భోజన పథకం అనగానే స్కూలు ప్రాంగణంలో వంటలు చేయడం, భోజనాన్ని విద్యార్థులకు వడ్డించడం మనకు గుర్తుకొస్తాయి. ఈ వంటల తయారీకి అవసరమైన అన్ని సరుకులను స్వయంగా పాఠశాలల నిర్వాహకులే కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పథకాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కించే దిశగా బంగాల్ అడుగులు వేస్తోంది. ఇందుకు ప్రధాన కారణం రాష్ట్రంలో మండిపోతున్న అల్లం, వెల్లుల్లి రేట్లే. బంగాల్లో ఈ పంటల సాగు చాలా తక్కువ. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతుండటంతో అల్లం, వెల్లుల్లి రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. దీంతో బంగాల్లోని అన్ని జిల్లాల్లో రైతులకు అల్లం, వెల్లుల్లి సాగు పద్ధతిపై ఉద్యానవన శాఖ శిక్షణ ఇస్తోంది. ఈక్రమంలోనే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని ఆవరణలు, తోటలు, బాల్కనీలు, పైకప్పుల్లో అల్లం, వెల్లుల్లి సాగును చేపట్టాలని బంగాల్ విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం ఉద్యానవన శాఖ సహకారాన్ని తీసుకుంటోంది. ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టును ప్రస్తుతం ప్రయోగాత్మకంగా హుగ్లీ జిల్లాలో అమలు చేస్తున్నారు. తొలి విడతగా ఈ జిల్లాలోని 20 ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు అల్లం, వెల్లుల్లి సాగులో ఉద్యానవన శాఖ నిపుణులు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు.
గ్రో బ్యాగుల్లో అల్లం, వెల్లుల్లి సాగు
గత బుధవారం రోజు (ఆగస్టు 6న) హుగ్లీ జిల్లా చుంచురా పట్టణంలోని ఉద్యానవన శాఖ కార్యాలయంలో రెండు పాఠశాలల విద్యార్థులకు ఈ శిక్షణ ఇచ్చారు. కొబ్బరి పీచు, మట్టిని ఉపయోగించి గ్రో బ్యాగుల్లో అల్లం, వెల్లుల్లిని సాగు చేసే పద్ధతిని విద్యార్థులకు నేర్పించారు. మోగ్రా గ్రామంలోని ప్రభావతి బాలికా విద్యాలయం, చుంచురా పరిధిలోని సుకాంతనగర్లో ఉన్న అనుకూల్ చంద్ర శిక్షారాం స్టూడెంట్స్ ఈ ట్రైనింగ్ పొందారు. ఈ విద్యార్థులు తమ పాఠశాలల్లోని తోటలను కిచెన్ గార్డెన్లలా ఉపయోగించి అల్లం, వెల్లుల్లిని సాగు చేస్తారు. ఒకవేళ పాఠశాల ఆవరణలో ఖాళీ స్థలం లేకపోతే, పైకప్పుపై రూఫ్ గార్డెన్ను తయారు చేస్తారు. ఇందుకోసం ఆయా పాఠశాలలకు రాష్ట్ర ఉద్యానవన శాఖ గ్రో బ్యాగులు, విత్తనాలను పంపిణీ చేస్తుంది. స్కూళ్లలో అల్లం, వెల్లుల్లి సాగు మొదలైతే, వంట సామగ్రి కొనుగోలు కోసం పాఠశాలలు ప్రతినెలా చేసే ఖర్చు చాలావరకు దిగి వస్తుంది. తదుపరి విడతల్లో పాఠశాలల ఆవరణలో పుట్టగొడుగుల పెంపకాన్ని కూడా ప్రోత్సహించాలని రాష్ట్ర ఉద్యానవన శాఖ యోచిస్తోంది.
మధ్యాహ్న భోజనానికి అల్లం,వెల్లుల్లి కొరత ఉండదు : మంత్రి ఆరుప్ రాయ్
‘‘ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నిత్యం పేదల గురించే ఆలోచిస్తారు. ప్రస్తుతం అల్లం, వెల్లుల్లి రేట్లు వారికి అందనంత ఎత్తులో ఉన్నాయి. అందుకే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులకు వాటి సాగులో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. పాఠశాలల విద్యార్థులను కూడా ఆ దిశగా తయారు చేస్తున్నాం. మధ్యాహ్న భోజన అవసరాలకు అల్లం, వెల్లుల్లిని పాఠశాలల ప్రాంగణాల్లోనే సాగు చేయిస్తాం. ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ స్కూళ్లల్లో అమల్లోకి వచ్చాక, మధ్యాహ్న భోజనం వంటలకు అల్లం,వెల్లుల్లి ఉచితంగానే లభిస్తుంది. దీనివల్ల వంట ఖర్చులు తగ్గిపోతాయి. మిగిలిపోయే అల్లం, వెల్లుల్లిని విద్యాశాఖ మార్కెట్లో విక్రయించుకోవచ్చు’’ అని బెంగాల్ ఉద్యానవన, ఆహార ప్రాసెసింగ్ శాఖ మంత్రి ఆరుప్ రాయ్ తెలిపారు.
మా స్కూలుతో పాటు ఇంట్లోనూ సాగు చేయగలం : నయన్మణి సర్కార్
‘‘మేం అల్లం, వెల్లుల్లి సాగులో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం. ఇక మా స్కూలుతో పాటు ఇంట్లోనూ వాటిని సాగు చేయగలం. ఇతరులకూ ఆ పద్ధతిని నేర్పించగలం. మా పాఠశాలలో కిచెన్ గార్డెన్ ఉంది. దానిలో ఇక నుంచి అల్లం, వెల్లుల్లిని సాగు చేస్తాం’’ అని చుంచురా పరిధిలోని సుకాంతనగర్లో ఉన్న అనుకూల్ చంద్ర స్కూల్లో 11వ తరగతి చదువుతున్న నయన్మణి సర్కార్ తెలిపారు.
మా పాఠశాల పైకప్పుపై సాగుచేస్తాం : హస్మత్ అలీ, ఉపాధ్యాయుడు
‘‘అల్లం, వెల్లుల్లిని సాగు చేయడం చాలా ఈజీ. ఇక నుంచి మా పాఠశాల పైకప్పుపై విద్యార్థులే వాటిని సాగు చేస్తారు. దీనివల్ల మధ్యాహ్న భోజనం తయారీ ఖర్చు తగ్గిపోతుంది. ప్రతినెలా పాఠశాలకు కొంత డబ్బు ఆదా అవుతుంది. అల్లం, వెల్లుల్లి పంట మిగిలితే, దాన్ని విక్రయించగా వచ్చే డబ్బులను పాఠశాల బ్యాంకు ఖాతాలో వేస్తాం. ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టు వల్ల విద్యార్థులకు వ్యవసాయానికి సంబంధించిన కొత్తకొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి’’ అని ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు హస్మత్ అలీ పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థులు ఈజీగా సాగు చేయొచ్చు : శుభదీప్ నాథ్, హుగ్లీ జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ అధికారి
‘‘మేం ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టును 2 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రారంభించాం. విద్యార్థులు చాలా ఈజీగా అల్లం, వెల్లుల్లిని సాగు చేయొచ్చు. వారికి మేం అన్ని మెలకువలను నేర్పించాం. ఇకపై కూడా వారికి ఏ సందేహం వచ్చినా తీరుస్తాం. అన్ని రకాల సామగ్రిని ఉచితంగా అందిస్తాం’’ అని హుగ్లీ జిల్లా ఉద్యానవన శాఖ అధికారి శుభదీప్ నాథ్ తెలిపారు.