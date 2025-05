ETV Bharat / bharat

పాఠశాలలో ఒకే విద్యార్థి- ఏడుగురు టీచర్స్ పాఠాలు- కానీ 10th ఎగ్జామ్స్​లో ఫెయిల్​!

One Student Seven Teachers ( Etv Bharat )

One Student Seven Teachers : పదో తరగతిలో ఒకే ఒక్క విద్యార్థి- ఏడుగురు ఉపాధ్యాయుల బోధన- తీరా ఫలితం చూస్తే సున్నా. ఉత్తరాఖండ్​లోని నైనితాల్​ జిల్లాలో ఉన్న ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇదే జరిగింది. పదో తరగతికి చెందిన ఆ విద్యార్థి పరీక్షలు రాయగా, అతడు బోర్డు ఎగ్జామ్స్​లో ఫెయిల్ అయ్యాడు. దీంతో ఇప్పుడు ఆ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. జిల్లాలోని హల్ద్వానీలో పదో తరగతిలో ఒకే ఒక్క విద్యార్థి ఉన్నాడు. అతడిని బోధించడానికి ఏడుగురు ఉపాధ్యాయలు ఉన్నారు. హిందీ, ఇంగ్లీష్, సైన్స్, గణితం, సాంఘిక శాస్త్రం- అన్ని సబ్జెక్టులకు ఉపాధ్యాయులను విద్యాశాఖ అధికారులు నియమించారు. ఉన్న ఆ ఒక్క విద్యార్థి కూడా పరీక్షల్లో ఫెయిలయ్యాడు. దీంతో ఇంత మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నప్పటికీ, ఎలా ఫెయిలయ్యాడనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. విద్యాశాఖ అధికారుల స్పందన

అయితే విద్యాశాఖ అధికారులు స్పందించారు. తాము స్కూల్​కు వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షించామని గోవింద్ రామ్ జైస్వాల్ తెలిపారు. విద్యార్థితో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడామని, పరీక్షించామని చెప్పారు. అతడి మానసిక, శారీరక అభివృద్ధి నెమ్మదిగా ఉందని బాలుడి తండ్రి అంగీకరించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఫెయిలైన విద్యార్థి మళ్లీ!

అధికారుల ప్రకారం, పాఠశాల చాలా మారుమూల ప్రాంతంలో ఉంది. దాదాపు 5-7 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఇతర ప్రైవేట్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. దీంతో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గుతోంది. ప్రస్తుతం పాఠశాలలో 6వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు కేవలం ఏడుగురు విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు పదో తరగతిలో ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉన్నారు. వారిలో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థి కూడా మళ్లీ చదువుతున్నాడు.

