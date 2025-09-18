ETV Bharat / bharat

రాజ్యాంగ పరిరక్షణలో 'Gen Z' కీలక పాత్ర- వారే ఓట్ల చోరీని ఆపుతారు : రాహుల్ గాంధీ

జెన్​ జెడ్​పై రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు

Rahul Gandhi on Gen Z
Congress MP rahul Gandhi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2025 at 11:56 PM IST

2 Min Read
Rahul Gandhi on Gen Z : భారత్​లోని జెన్​ జెడ్​పై కాంగ్రెస్ ఎంపీ, లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటంలో, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించటంలో వారే కీలక పాత్ర పోషిస్తారని తెలిపారు. అలాగే ఓటు చోరీని యువత అడ్డుకుంటారని పేర్కొన్నారు. ఈ పోరాటంలో వారికి తోడుగా తాను ఎల్లప్పుడూ ఉంటానని హామీ ఇచ్చారు.

' దేశ యువత, విద్యార్థులు, జెన్​ జెడ్ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడతారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షిస్తారు. ఓట్ల దొంగతనాన్ని ఆపుతారు. నేను ఎల్లప్పుడూ వారితో ఉంటాను జై హింద్' అని రాహుల్ గాంధీ తన ఫొటోను షేర్ చేస్తూ ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'సాఫ్ట్​వేర్​తో ఓటర్ ఐడీని దొంగలిస్తున్నారు'
అంతకుముందు సాఫ్ట్‌వేర్‌ వాడి ఓట్లను తొలగిస్తున్నారంటూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉన్న ప్రాంతాల నుంచి ఓట్లను తొలగించారని విమర్శించారు. రాష్ట్రం బయట నుంచి నకిలీ లాగిన్లు, ఫోన్‌ నంబర్లను ఉపయోగించి ఓటర్‌ ఐడీలను తొలగించినట్లు తెలిపారు. సాఫ్ట్‌వేర్‌ను వినియోగించి కేంద్రీకృత పద్ధతిలో ఈ చర్యలకు పాల్పడినట్లు దిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో వ్యాఖ్యానించారు.

అంతేకాకుండా కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వేలమంది ఓట్లు తొలగించారని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. కర్ణాటకలో ఓట్ల తొలగింపుపై ఎఫ్‌ఐఆర్ దాఖలు చేసిన సీఐడీ0 ఎక్కణ్నుంచి దరఖాస్తు చేశారో ఐపీ నెంబర్లు ఇవ్వాలని ఈసీని కోరినా ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు. 18 నెలల్లో సీఐడీ 18 లేఖలు రాసినా స్పందన లేదన్నారు. కర్ణాటక సీఐడీ అడిగిన వివరాలను వారంలోగా ఇవ్వాలని ఈసీని కోరుతున్నామన్నారు. ఓట్ల చోరులను రక్షిస్తోంది సీఈసీ జ్ఞానేష్‌కుమారేనని ఆరోపించారు. "ఓట్ల దొంగలను ఎన్నికల సంఘం రక్షిస్తోంది. మహారాష్ట్రలోని రజూరా అసెంబ్లీలో నకిలీ ఓట్లను సృష్టించారు. మహారాష్ట్ర రజూరాలో 6,850 నకిలీ ఓట్లను జాబితాలో చేర్చారు. ఓట్ల చోరీ పరిశ్రమ నిర్వాహకులు ఎవరో తేలాలి. ఉన్న ఓట్ల తొలగింపు, నకిలీ ఓట్లను సృష్టి రెండూ జరుగుతున్నాయి. నకిలీ ఓట్లు సృష్టిస్తున్నారనేందుకు ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఓట్ల చోరులను రక్షించడం మానుకోవాలని సీఈసీని కోరుతున్నాం." అని రాహుల్ అన్నారు.

దీనిపై స్పందించి ఈసీ ఓట్లను ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా తొలగించటం అసాధ్యమన్న ఈసీ, ఆయన చేసిన ఆరోపణలు అవాస్తవం, నిరాధారమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. రాహుల్‌గాంధీ పొరపాటుగా భావించినట్లు ఏ ఒక్కరూ కూడా ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా మరొకరి ఓటును తొలగించలేరని స్పష్టం చేసింది. తన వాదన వినిపించేందుకు ఓటు కోల్పోయిన బాధితుడికి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఓటు తొలగించటం సాధ్యం కాదని తేల్చి చెప్పింది.

