తోటలో స్కూల్- అక్కడ విద్యార్థులకు నో ఫీజు- గురుదక్షిణగా సింగిల్ యూజ్డ్ ప్లాస్టిక్! - GARDEN SCHOOL IN GORAKHPUR

అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తున్న యూపీ యువతులు- తోటలో మహిళలు, విద్యార్థులకు విద్యా బోధన

Garden School in Gorakhpur
తోటలో స్కూల్​లో విద్యార్థులు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2025 at 12:34 PM IST

Garden School in Gorakhpur : ప్రస్తుత కాలంలో యువతులు చదువు, కెరీర్ అంటూ బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారు. అయితే ఉత్తర్ ప్రదేశ్​కు చెందిన ఇద్దరు యువతులు మాత్రం నిరక్ష్యరాసులకు విద్యను అందించడానికి, పర్యావరణ పరిరక్షణ, ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం పాటుపడుతున్నారు. స్కూల్ మధ్యలో మానేసిన స్టూడెంట్స్​కు, నిరక్ష్యరాసులైన మహిళలకు తోటలో చిన్న పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసి చదువు చెబుతున్నారు. అలాగే తమ గ్రామంలో ప్లాస్టిక్ లేకుండా చేస్తున్నారు. టీచర్స్ డే సందర్భంగా చదువురానివారికి గురువులుగా మారిన ఇద్దరు యువతుల సక్సెస్ స్టోరీపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

పర్యావరణహితం కోసం కృషి
గోరఖ్‌ పుర్​లోని జంగిల్ టికోనియా నంబర్ 2 గ్రామానికి చెందిన అనితా నిషాద్, నందిని ప్రజాపతి తమ ఊరిలోని పిల్లలకు ఉచితంగా విద్యను బోధిస్తున్నారు. గత నాలుగేళ్లుగా గ్రామంలోని నిరక్షరాస్యులైన మహిళలను అక్షరాస్యులుగా చేస్తున్నారు. దీంతోపాటు ఈ ఇద్దరు యువతులు గ్రామంలో ఉన్న సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్‌ను సేకరిసించి రీసైక్లింగ్ కోసం పంపిస్తూ పర్యావరణాన్ని కాపాడుతున్నారు.

Garden School in Gorakhpur
తోటలో స్కూల్​లో విద్యార్థులు (ETV Bharat)

స్కూల్​గా మారిన తోట
అనిత 11వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. నేడు ఆమె ఎంఏ విద్యార్థిని. అదే గ్రామానికి చెందిన నందిని కూడా అనితకు సహాయం చేయడం ప్రారంభించింది. నందిని ప్రస్తుతం గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతోంది. గ్రామంలోని ఒక చిన్న తోటలో ఇద్దరు యువతులు కలిసి మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత చదువు చెబుతారు. ఆ తోటనే చిన్న స్కూల్​గా మార్చేశారు. తోటను శుభ్రం చేయడం, అక్కడ చాప వేయడం, బోర్డుపై విద్యార్థులకు అక్షరాలు నేర్పించడం వంటివి చేస్తున్నారు. చదువుకొనివారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతున్నారు. అనితకు కుస్తీపై ఆసక్తి ఉంది. నందిని అథ్లెట్. వారు ఈ క్రీడల్లో పాల్గొన్ని అనేక స్థాయిల్లో బహుమతులు గెలుచుకున్నారు. దిల్లీ నుంచి కర్ణాటక వరకు తమ ప్రతిభను చూపించారు.

Garden School in Gorakhpur
తోటలో స్కూల్​లో విద్యార్థులు (ETV Bharat)

రోజుకు 2-3 గంటలు విద్యాబోధన
తాను చదవడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి విద్యను ఆస్వాదించడం ప్రారంభించానని అనిత చెప్పింది. ఆ తర్వాత 11వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు చదువురానివారికి విద్యను నేర్పించాలని నిర్ణయించుకుంది. మధ్యలో స్కూల్ మానేసివారు, వృద్ధులు, తన తల్లి వయసున్నవారు, ఇలా అన్ని వయసులవారికి నేడు చదువు చెబుతోంది. వారి కోసం రోజుకు 2-3 గంటల సమయం కేటాయిస్తోంది. ప్రస్తుతం 100 మందికి ఆమె పాఠశాలలో చదువుతున్నారు.

Garden School in Gorakhpur
చదువు నేర్పిస్తున్న యువతి (ETV Bharat)

గురుదక్షిణగా ప్లాస్టిక్
అనిత, నందిని కలిసి ఎల్ కేజీ నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు చదువుతున్న పిల్లలకు విద్యను బోధిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం, మరికొంత మంది బాలికలు కూడా వీరి బృందంలో చేరారు. అనిత, నందిని విద్యను అందించడమే కాదు, అందుకు ప్రతీగా వారు పర్యావరణ పరిరక్షణకు సహాయపడే గురు దక్షిణను కూడా తీసుకుంటారు. క్లాస్లు చెప్పడానికి వచ్చే మహిళలు, విద్యార్థులు వారి ఇంట్లో లేదా సమీపంలోని ప్లాస్టిక్​ను తోటలోని స్కూల్​కు తీసుకొస్తారు. ఈ ప్లాస్టిక్​ను అనిత, నందిని రీసైక్లింగ్ కోసం ఇస్తారు. దీని కారణంగా వారి గ్రామంలో ప్లాస్టిక్ కనిపించడం లేదు. అనిత, నందిని బృందం ఇప్పటివరకు దాదాపు 60 క్వింటాళ్ల ప్లాస్టిక్‌ను రోడ్డు నిర్మాణంలో ఉపయోగించే తారుగా మార్చుకుంది.

Garden School in Gorakhpur
ప్లాస్టిక్​ తీసుకువచ్చిన మహిళలు (ETV Bharat)

సీఎం చేతుల మీదుగా అవార్డు
సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్‌కు వ్యతిరేకంగా ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రచారాన్ని నిర్వహించినందుకు 2023-24 సంవత్సరంలో యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ చేతుల మీదుగా నారీ ఎంపవర్‌ మెంట్ అవార్డును అనిత, నందిని అందుకున్నారు. మహిళలకు రుతుస్రావం, ఆ సమయంలో పాటించాల్సిన పరిశుభ్రత గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. దీంతోపాటు మహిళలకు అరటి ఫైబర్‌తో తయారు చేసిన న్యాప్‌ కిన్ లను కూడా పంపిణీ చేస్తున్నారు. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వల్ల పర్యావరణానికి కలిగే నష్టాన్ని కూడా వివరిస్తున్నారు. ఇద్దరు యువతులకు వారి తల్లిదండ్రులు పూర్తి మద్దతుగా నిలిచారు.

Garden School in Gorakhpur
పురస్కారాలతో యువతులు (ETV Bharat)

చదువు నేర్చుకున్న మహిళలు
అనిత, నందిని ఏర్పాటు చేసిన స్కూల్​లో చదువుతున్న ప్రేమ్‌ శిల అనే మహిళ ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. తన ఇద్దరు కుమార్తెలు తనకు చాలా నేర్పించారని, చదువులో సున్నా నుంచి తాను హీరో అయ్యానని చెబుతోంది. అనిత స్వయంగా తనకు, ఇతర మహిళలకు చదువును నేర్పుతోందని పేర్కొంది. తాము కూడా అనిత, నందినికి అండగా నిలుస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఏ మహిళ కూడా చదువురాకుండా ఉండనివ్వమని చెబుతోంది. మరోవైపు, తాను చదువుకోవడాన్ని ఆనందిస్తున్నానని బెచాని దేవి అంటోంది. గతంలో బ్లాక్ బోర్డ్‌ పై ఏమి రాసినా తనకు అర్థం అయ్యేదికాదని చెప్పింది. కానీ హిందీ వర్ణమాల, గుణకారం, కూడిక, తీసివేతలు కూడా నేర్చుకున్నానని చెప్పింది.

Garden School in Gorakhpur
చదువుకుంటున్న మహిళలు (ETV Bharat)

ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచిన యువతులు
అనిత, నందిని ఈ ప్రయత్నాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు వారిని ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్న శివశంకర్ యాదవ్ ప్రోత్సహించారు. అనిత, నందిని సాధించిన విజయం పట్ల ఆయన ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఒక మహిళ చదువుకుంటే సమాజంలో, దేశంలో పెద్ద మార్పు వస్తుందని అన్నారు. కాగా, ప్రస్తుతం అనిత, నందిని తమ గ్రామానినే కాకుండా పొరుగు ఊర్లకు కూడా ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచారు.

Garden School in Gorakhpur
చదువు నేర్పిస్తున్న యువతి (ETV Bharat)

