పొట్టకూటి కోసం వలస వచ్చిన అత్తా కోడలిపై గ్యాంగ్​ రేప్

Four Persons Gang Rape of Mother in law and Daughter in Law : పండుగ వేళ శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. పొట్టకూటి కోసం వేరే రాష్ట్రం నుంచి వలస వచ్చిన అత్తాకోడలిని కత్తులతో బెదిరించి నలుగురు దుండగులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఉపాధి కోసం ఓ కుంటుంబం ఐదు నెలల క్రితం కర్ణాటక రాష్ట్రం బళ్లారి నుంచి వచ్చి శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా చిలమత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న ఓ పేపర్ మిల్లులో వాచ్మెన్​గా పనిచేస్తున్నారు. ఎప్పటిలాగే విధులు ముంగించుకొని నిన్న(శుక్రవారం)రాత్రి నిద్రకు ఉపక్రమించారు.

కత్తులతో బెదిరించి అత్యాచారం : ఈ క్రమంలోనే శుక్రవారం రాత్రి మూడు గంటల సమయంలో నలుగురు దుండగులు రెండు బైక్​లపై వచ్చి పేపర్ మిల్లు ఉన్న ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నారు. అనుమానం వచ్చిన ఇంట్లో పెద్దాయన బయటకు వచ్చి టార్చ్ లైట్ వేసి అక్కడ ఉన్న నలుగురిని ప్రశ్నించారు. ఇక్కడ ఎందుకు తీరుగుతున్నారని నిలదీశారు. దీంతో దుండగుల్లో ఒకరు పెద్దాయనపై దడిచేశాడు. వెంటలో లోపల ఉన్న కుమారుడు బయటకు వచ్చి ఆపే ప్రయత్నం చేయగా వెంటనే మిగతా ముగ్గురు నిందితులు వచ్చి దాడికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం ఇంటి లోపల ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారని గుర్తించిన నలుగురు దుండగులు వెంటనే గదిలోకి చొరబడి ఆ మహిళలను కత్తులతో బెదిరించి అత్యాచారానికి ఒడిగట్టారు. అనంతరం ఆ దుండగులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.

ఎస్పీతో మాట్లాడిన బాలకృష్ణ : ఈ ఘటనపై బాధితులు చిలమత్తూరు పోలీసుస్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. సత్యసాయి జిల్లా ఎస్పీ రత్న సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ద్విచక్ర వాహనాలపై వచ్చి మూకుమ్మడిగా లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డ నిందితులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు ముమ్మర గాలింపు చేపట్టారు. అత్యాచారానికి పాల్పడిన వారిని వెంటనే పట్టుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ఎస్పీతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అత్యాచారానికి పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలన్నారు.