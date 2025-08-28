ETV Bharat / bharat

10రోజులు మండపంలో, 355 రోజులు పోలీస్ స్టేషన్​లో- ఈ గణేశుడి ప్రత్యేకత గురించి తెలుసా? - GANESH IDOL ON POLICE STATION

నవరాత్రుల సమయంలో మాత్రమే గణనాథుడు దర్శనమిస్తాడు!

Ganesh Idol On Police Station: సాధారణంగా భక్తులు గణేశ్​ విగ్రహాన్ని దుకాణాల నుంచి తీసుకొచ్చి మండపాల్లో ప్రతిష్ఠిస్తారు. లేదంటే స్వయంగా తయారు చేసుకొని ఇళ్లలోనే ప్రతిష్ఠించి పూజలు చేస్తారు. కానీ ఓ చోట మాత్రం దొంగల భయానికి ప్రతి ఏటా గణనాథుడి విగ్రహాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ఠిస్తారని మీకు తెలుసా? అవును మీరు చదివింది నిజమే! బిహార్​లోని ఓ ప్రాంతంలో నవరాత్రుల సమయంలో భక్తులు విగ్రహాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తీసుకొస్తారు. నవరాత్రులు ముగిసిన తర్వాత మళ్లీ అదే పోలీస్ స్టేషన్​కు తీసుకెళ్తారు. అసలు ఈ వినాయకుడి విగ్రహానికి దొంగల భయం ఏంటి? విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేయకుండా పోలీస్ స్టేషన్​కు ఎందుకు తీసుకెళ్తారు? తెలుసుకుందాం.

నలందా జిల్లాలోని సిలావ్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ ప్రాగణంలో ఉన్న శివాలయంలో దశాబ్దాల క్రిత కొంతమంది పాలరాతితో తయారు చేసిన గణేశ్​ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. అయితే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కొంతమంది దొంగలు ఆ విగ్రహాన్ని అపహరించడానికి ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. అప్పటినుంచి దొంగల భయానికి ఆ విగ్రహాన్ని పోలీస్​ స్టేషన్​లోనే నిర్వాహకులు ఉంచుతున్నారు. వినాయక చవితి రోజుల్లో మాత్రమే విగ్రహాన్ని స్టేషన్​ నుంచి బయటకు తీసుకువస్తారు. స్టేషన్​ ప్రాంగణం నుంచి 500ల మీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిలావ్​ బజార్​ చౌక్​లో విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తారు. నిమర్జనం తర్వాత దాన్ని తిరిగి పోలీస్ స్టేషన్​లో అప్పగిస్తారు. ఈ సంప్రదాయం కొన్ని సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోందని అక్కడి ప్రజలు చెబుతున్నారు.

భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా పోలీస్​ స్టేషన్​లోనే!
ఈ సందర్భంగా పూజ కమిటీ సభ్యుడు బాల్​ గోవింద్​ రామ్​ మాట్లాడారు. "శ్యామ్​ సరోబార్​ (ఠాకుర్​బరి)లో పాలరాతితో తయారు చేసిన గణేశుడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. అయితే దశాబ్దాల ఏళ్ల క్రితం అమూల్యమైన ఈ రాతి విగ్రహాన్ని కొంతమంది దొంగలు అపహరించడానికి ప్రయత్నించారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆలయంలోకి ప్రవేశించి విగ్రహాన్ని పెకిలించి దాన్ని తీసుకెళ్లడానికి యత్నించారు. విషయం తెలుసుకున్న గ్రామస్థులు వారిని వెంబడించడంతో వారు విగ్రహాన్ని అక్కడే వదిలి వెళ్లిపోయారు. అప్పటి నుంచి ఆ గణనాథుడిని భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా పోలీస్​ స్టేషన్​లోనే ప్రతిష్టించారు. నవరాత్రుల సమయంలో పూజ కమిటీ సభ్యులు పోలీస్​ స్టేషన్​కు సమాచారం అందించి విగ్రహాన్ని బయటకు తీసుకువెళతారు" అని చెప్పారు.

150 ఏళ్ల చరిత్ర
ఈ విగ్రహం దాదాపు 150 సంవత్సరాల పురాతనమైనదని గ్రామస్థులు తెలిపారు. ఒకప్పుడు మార్వాడీలు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు వ్యాపారం కోసం ఇక్కడికి వచ్చేవారని వెల్లడించారు. ఆ సమయంలో నవరాత్రుల సందర్భంగా వారు పాలరాయితో చేసిన గణేశుడి విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ప్రతిష్టించి పూజలు జరుపుకునేవారని వెల్లడించారు. అప్పటి నుంచి ఈ సంప్రదాయం ఇక్కడ ప్రారంభమైందని, ఇప్పటికీ అది కొనసాగుతోందని వారు తెలిపారు.

సిలావ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్‌ఛార్జ్ మహ్మద్ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ మాట్లాడారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా గణేశుని విగ్రహాన్ని పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణంలో ఉంచుతామని అన్నారు. దీన్ని 10 రోజుల పాటు మార్కెట్లో ప్రతిష్టిస్తారని చెప్పారు. భక్తులు పూజ కమిటీ సభ్యులతో పాటు వైభవంగా విగ్రహాన్ని తీసుకువెళతారని, నిమజ్జనం తర్వాత, దాన్ని సిలావ్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఉంచుతారని వివరించారు.

Ganesh Idol On Police Station
ఆలయం (ETV Bharat)

Ganesh Idol On Police Station
సిలావ్ పోలీస్ స్టేషన్ (ETV Bharat)

