Air India Incident Theme Ganesh Pandal : దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలను ప్రజలు భక్తి, శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటున్నారు. వినాయక మండపాలు 'గణపతి బప్పా మోరియా' నామస్మరణతో మార్మోగిపోతున్నాయి. విభిన్న థీమ్లతో మండపాలు చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన ఓ మండపం భక్తుల గుండెలను హత్తుకుంటోంది. అదే దాదాపు మూడు నెలల క్రితం అహ్మదాబాద్లోని ఎయిర్ ఇండియా-171 విమాన ప్రమాద ఘటనాస్థలి థీమ్తో రూపొందిన వినాయక మండపం. ఆ మండపాన్ని దేనితో తయారు చేశారు? ఈ మండపాన్ని తీర్చిదిద్దడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది? తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
గుండెలను హత్తుకునే థీమ్తో గణేశ్ మండపం
ఓల్డ్ అహ్మదాబాద్లోని ఘికంట ప్రాంతంలోని కోర్టు సమీపంలో హృదయ విదారకమైన ఘటనకు సంబంధించిన థీమ్తో గణేశ్ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ గణేశ్ మండపం ఇతివృత్తం ఈ ఏడాది జూన్ 12న జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో మరణించిన వారికి నివాళి అర్పించే విధంగా రూపొందించారు. ఈ గణేశ్ మండపం విమాన ప్రమాదానికి సంబంధించిన హృదయ విదారక దృశ్యాలను మళ్లీ గుర్తుచేస్తోంది. దీంతో మండపానికి వచ్చిన భక్తలు భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు.
ఇసుక, ఇటుకలు, కలపతో ఈ మండపాన్ని నిర్మించారు. విమానం బీజే మెడికల్ కాలేజీ హాస్టల్ భవనంలోకి దూసుకెళ్లిన దృశ్యాన్ని పునఃసృష్టించారు. ఈ ఇతివృత్తం ప్రమాదం జరిగిన తీరు, ఆ సమయంలో అక్కడ నెలకొన్న ఉద్రిక్త, భయానక పరిస్థితులను తెలియజేస్తోంది. ఈ మండపంలో సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న వైద్యులు, నర్సింగ్ సిబ్బంది, పోలీసు సిబ్బంది, అగ్నిమాపక దళ సిబ్బంది నమూనాలు ఉన్నాయి. విలేకరులు, కెమెరామెన్ నమూనాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న అధికారులు, అంబులెన్స్ వంటివాటిని ఈ మండపంలో తీర్చిదిద్దారు. ఈ మొత్తం థీమ్ మధ్యలో గణేశుడి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వినాయకుడి వాహనం ముషికాన్ని అగ్నిమాపక దళ సిబ్బందిగా చిత్రీకరించారు. ఇది దేవుడు కూడా అటువంటి క్లిష్ట సమయాల్లో సహాయం చేస్తాడనే సందేశాన్ని ఇస్తుంది.
'వారికి నివాళిగా ఈ మండపం'
"ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి నివాళులు అర్పించడానికి మేము ఈ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. అలాగే, ఆ సమయంలో అవిశ్రాంతంగా పనిచేసిన వైద్యులు, పోలీసు సిబ్బంది, అగ్నిమాపక దళ సిబ్బంది కృషిని ప్రశంసించడానికి మేము ప్రయత్నించాం. 15-20 మంది సభ్యులతో కూడిన మా బృందం రెండు నెలలు కష్టపడి ఈ మండపాన్ని తీర్చిదిద్దింది. విమాన ప్రమాదంలో మరణించిన వారందరి ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని గణేశుడిని ప్రార్థిస్తున్నాం" అని గణేశ్ మండపం నిర్వాహకుడు రాహుల్ రాజ్పుత్ తెలిపారు.
సమాజానికి కొత్త సందేశం
ఇటువంటి వినూత్నమైన గణేశ్ మండపాలు సమాజానికి కొత్త సందేశాన్ని ఇస్తాయి. అలాగే సామాజిక సందేశాలు ఉన్న ఇతివృత్తంతో రూపుదిద్దుకున్న వినాయక మండపాలు ప్రజలకు ప్రమాదాల పట్ల అవగాహనను కల్పిస్తాయి. అందుకే అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదానికి సంబంధించిన థీమ్తో నిర్వాహకులు గణేశ్ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
