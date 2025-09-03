ETV Bharat / bharat

శ్మశానం, అడవి థీమ్‌లతో ఆకట్టుకునేలా గణపతి మండపాలు- చూడటానికి క్యూ కడుతున్న భక్తజనులు- గణేశ్ మండపాల నిర్వాహకుల క్రియేటివిటీ

Ganesh Mandaps With Variety Themes
Ganesh Mandaps With Variety Themes (Etv Bharat)
Published : September 3, 2025 at 7:34 PM IST

Ganesh Mandaps With Variety Themes : ‘జిహ్వకో రుచి పుర్రెకో బుద్ధి’ అన్నట్టుగా భక్తజనులు సృజనాత్మక థీమ్‌లతో ఏర్పాటు చేసిన గణేశ్ మండపాలు అలరిస్తున్నాయి. వాటిలో ప్రతిష్ఠించిన వెరైటీ గణపతి విగ్రహాలు భక్తజనులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఒకచోట శ్మశానం థీమ్‌తో, మరొక చోట అడవి థీమ్‌తో ఏర్పాటైన గణేశ్ మండపాలు అందరితో అదుర్స్ అనిపిస్తున్నాయి. గణేశ్ మండపాలను ఏర్పాటు చేసే ఔత్సాహికుల క్రియేటివిటీ కొత్తపుంతలు తొక్కుతున్న తీరుకు ఇవే నిలువెత్తు నిదర్శనాలు. వీటిని చూసి, గణపయ్యకు పూజలు చేసేందుకు భక్తులు క్యూ కడుతున్నారు. ఈ మండపాల ఏర్పాటు, మేకింగ్‌ ప్రక్రియలతో ముడిపడిన ఆసక్తికర విశేషాలను మనమూ తెలుసుకుందాం.

6 నెలల్లో 200 కేజీల కాగితంతో తయార్
జంగిల్ బుక్ (Jungle Book) కార్టూన్ సీరియల్ మనదేశంలో చాలా ఫేమస్ అయింది. ఆ పేరుతో వెంటనే భారతీయులు కనెక్ట్ అయిపోతారు. అందులోని మోగ్లీ, బఘీరా, బాలూ, షేర్ ఖాన్ వంటి పాత్రల పేర్లు మనందరి నోళ్లలో నానాయి. అందుకే గుజరాత్‌ రాష్ట్రం అహ్మదాబాద్‌ నగరం దరియాపూర్ పరిధిలో ఉన్న రావల్ స్ట్రీట్‌‌కు చెందిన ‘ఘన్‌ శ్యాం యువక్ మిత్ర మండల్’ జంగిల్ బుక్‌లోని అడవి థీమ్‌తో గణేశ్ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేయించింది. దీని తయారీకి ఏకంగా 6 నెలల టైం పట్టింది. ఈ థీమ్‌లోని అన్ని రూపాలు, సెటప్‌లను దాదాపు 200 కేజీల కాగితం, టిష్యూ పేపర్లతో తయారు చేశారు. గణేశ్ మండపం పర్యావరణ హితంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కేవలం పేపర్‌నే వినియోగించడం విశేషం.

ఈ థీమ్‌‌‌లో ఏమేం ఉన్నాయి?
జంగిల్ బుక్ గణేశ్ మండపం థీమ్ విశేషాల్లోకి వెళితే, అడవిలో చెట్టు కింద ఒక చిన్న షెడ్డులో గణపయ్య కొలువుతీరి ఉన్నారు. గణపతికి ఇరువైపులా చెరొక చింపాంజీ కూర్చొని ఉన్నాయి. గణపయ్యకు ఎడమ భాగంలో ఫర్గాస్, అకేలా అనే రెండు తోడేళ్లు నిలబడి ఉన్నట్లుగా సెటప్‌ను తయారు చేశారు. తోడేళ్ల ఎదురుగా ఉన్న మరో చెట్టుపై ఊడలు పట్టుకొని మోగ్లీ వేలాడుతున్నట్లుగా, అదే చెట్టుపై ఒక చింపాంజీ కూర్చొని ఉన్నట్లుగా సెట్టింగ్ ఉంది. గణపయ్యకు కుడి భాగంలోని చెట్టు కొమ్మపై కులాసాగా బఘీరా (నల్ల చిరుత) కూర్చొని ఉంది. ఈ థీమ్‌ను చూడగానే అసలైన ఫారెస్ట్ ఫీలింగ్ కలగడానికి, ఇందులో కొన్ని అసలైన చెట్లు, మొక్కలు, ఊడలను వినియోగించారు. కొన్ని చెట్ల మానులతో పాటు జంతువుల బొమ్మలన్నీ కాగితంతోనే తయారు చేశారు. ఈ గణేశ్ మండపంపైకి ఎక్కేందుకు ఒక చిన్నపాటి కర్ర వంతెనపై నుంచి నడిచి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.

Ganesh Mandaps With Variety Themes
జంగిల్ థీమ్​తో మండపం (Etv Bharat)

రోజూ 50 జంగిల్ బుక్ షోల ప్రదర్శన
ఈ గణేశ్ మండపంపై ప్రతిరోజు ఉదయం 11 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 2 గంటల వరకు దాదాపు 40 నుంచి 50 జంగిల్ బుక్ షోలను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ప్రతి షోను దాదాపు 40 మంది చూస్తున్నారు. అంటే ఒకరోజులో ఇంచుమించు 2వేల మంది వీటిని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.

కాగితంతో జీవకళ ఉట్టిపడేలా తయారు చేయించాం : ధావల్ లోధా, అహ్మదాబాద్
"మేం గత 41 ఏళ్లుగా గణేశ్ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ప్రతి ఏడాది తీరొక్క రకంగా మండపాన్ని తయారు చేయిస్తుంటాం. ఈసారి జంగిల్ బుక్ థీమ్‌తో మండపాన్ని తయారు చేయించాం. ఇందులోని గణపయ్య విగ్రహంతో పాటు జంతువులు, మోగ్లీ రూపాలన్నీ కాగితంతో జీవకళ ఉట్టిపడేలా తయారు చేయించాం. మండపం పర్యావరణ హితంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే పూర్తిగా కాగితంతో తయారు చేయించాం" అని అహ్మదాబాద్‌లోని ఘన్‌ శ్యాం యువక్ మిత్ర మండల్ నాయకుడు ధావల్ లోధా ఈటీవీ భారత్​కు చెప్పారు.

శ్మశానం థీమ్‌తో మండపం
శివ భగవానుడికి అత్యంత ఇష్టమైన ప్రదేశం శ్మశానం. ఎందుకంటే అక్కడ ఎలాంటి భయాలు, ఆశలు, కోరికలు, బంధాలు ఉండవు. అది నిత్య ప్రశాంతతకు చిహ్నం. ప్రపంచంలోని మాయ, సుఖదుఃఖాల నుంచి విముక్తి పొంది, అంతిమ సత్యాన్ని గ్రహించడానికి శ్మశానం అనువైన ప్రదేశమని శివుడు బోధించాడు. అందుకే గుజరాత్ రాష్ట్రం అహ్మదాబాద్ నగరం చాంద్లోదియా ఏరియాలోని గోకుల్ ధామ్ సొసైటీలో శ్మశానం థీమ్‌తో గణేశ్ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గోకుల్‌ధామ్ ఛా రాజా గ్రూప్ గణేశ్ మండప నిర్వాహకులు ఎంతో క్రియేటివ్‌గా ఆలోచించి ఈ థీమ్‌తో మండపాన్ని తయారు చేయించింది. దాదాపు 15 మంది కలిసి 2 నెలల పాటు శ్రమించి ఈ వెరైటీ గణేశ్ మండపాన్ని రెడీ చేశారు.

Ganesh Mandaps With Variety Themes
శ్మశానం థీమ్‌తో మండపం (Etv Bharat)

ఈ థీమ్‌‌‌లో ఏమేం ఉన్నాయి?
అస్థిపంజరాలు, పుర్రెలు, చెట్ల ఊడలు, పై నుంచి వేలాడుతున్న చేతుల నడుమ గణపయ్య విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. వీటన్నింటి పైకి ఒక వైపు నుంచి ఎరుపు రంగు లైటింగ్, మరొక వైపు నుంచి నీలి రంగు లైటింగ్ పడేలా సెట్టింగ్ చేయించారు. ఇవన్నీ కలగలిస్తే చూడటానికి ఈ థీమ్ సూపర్‌గా ఉంది. అందుకే ఎంతోమంది భక్తుల చూపును ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రత్యేకించి పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన పిల్లలు, యువత ఈ గణేశ్ మండపాన్ని చూడటానికి క్యూ కడుతున్నారు. ఇందులో ప్రతిష్ఠించిన గణపతి విగ్రహాన్ని గడ్డి, మట్టిలతో తయారు చేశారు. దీన్ని గోకుల్ ధామ్ సొసైటీలోనే నిమజ్జనం చేయనున్నారు. శ్మశానం గురించి శివ భగవానుడు ఇచ్చిన గొప్ప సందేశాన్ని, శివుడి కుమారుడైన గణపయ్యను ఆరాధించే భక్తులకూ తెలిపే గొప్ప సంకల్పంతో ఈ మండపాన్ని తయారు చేయించడం విశేషం.

అస్థి పంజరం VS ఇద్దరు యువకులు
ఈ గణేశ్ మండపంపై ప్రతిరోజూ రాత్రి పూజలు ముగిశాక, తోలుబొమ్మలాట ప్రదర్శన జరుగుతుంది. ఇందులో ఒక అస్థి పంజరం, ఇద్దరు యువకుల మధ్య సంభాషణ నడుస్తుంది. అస్థి పంజరం కదులుతూ డైలాగ్‌లు చెబుతుంది. డ్యాన్స్ చేస్తుంది. శివ భగవానుడి పాటలకూ కాలు కదుపుతుంది. దీన్ని తిలకించేందుకు పరిసర ప్రాంతాల పిల్లలు, యువత పెద్దసంఖ్యలో వస్తున్నారు.

శివుడి సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికే ఈ థీమ్ : అనికేత్ తివారీ, అహ్మదాబాద్
"మేం గణేశ్ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఇది రెండోసారి. శివ భగవానుడు శ్మశానంపై ఇచ్చిన గొప్ప సందేశాన్ని వినాయక చవితి సందర్భంగా వ్యాప్తి చేయాలని భావించాం. అందుకే శ్మశానం థీమ్‌తో మండపాన్ని తయారు చేయించాం. ఇది భక్తులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రత్యేకించి పిల్లలు పెద్దసంఖ్యలో గణపయ్య దర్శనానికి వస్తున్నారు" అని గోకుల్‌ధామ్ ఛా రాజా గణేశ్ మండప నిర్వాహకుడు అనికేత్ తివారీ తెలిపారు.

క్రియేటివ్‌గా ఆలోచించి ఈ మండపాన్ని తయారు చేశాం : ధావల్ భాయ్
"కాస్త క్రియేటివ్‌గా ఈసారి గణేశ్ మండపాన్ని తయారు చేయమని గోకుల్‌ధామ్ ఛా రాజా గణేశ్ మండలి నిర్వాహకులు నాకు సూచించారు. అస్థిపంజరాలు అంటే మనం నెగెటివ్‌గా భావిస్తాం. కానీ శివ భగవానుడి సందేశం ప్రకారం నిత్య ప్రశాంతతకు శ్మశానం నెలవు. అందుకే శ్మశానం థీమ్‌తో గణేశ్ మండపాన్ని తయారు చేశాను’" అని ఈ మండపాన్ని తయారుచేసిన ధావల్ భాయ్ చెప్పారు.

