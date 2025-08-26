ETV Bharat / bharat

ఈ బొజ్జగణపయ్య కాస్త డిఫరెంట్- 350 కిలోల టిష్యూ పేపర్లతో తయారీ- చెరువు కృత్రిమంగానే! - GANESH IDOL MAKING TISSUE PAPER

సూరత్ లో పర్యావరణ హిత గణేశుడు- టిష్యూ పేపర్లతో విగ్రహం తయారీ

Ganesh Idol Making Tissue Paper
Ganesh Idol Making Tissue Paper (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2025 at 7:28 PM IST

Ganesh Idol Making Tissue Paper : విఘ్నాలు తొలగించే వినాయకుడి పండుగ వచ్చిందంటే చాలు దేశవ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. విభిన్న థీమ్ లతో ఏర్పాటు చేసిన గణేశుడి విగ్రహాలు చూపరులను ఆకట్టుకుంటాయి. అయితే గుజరాత్​లోని సూరత్​లో 350 కిలోల టిష్యూ పేపర్లతో పర్యావరణ హిత గణనాథుడి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ విగ్రహాన్ని ఎక్కడ తయారుచేశారు? తయారీకి ఎంత ఖర్చయ్యింది? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

పర్యావరణ హిత గణనాథుడు
పవిత్రమైన గణేశ్ చతుర్థిని ప్రత్యేకంగా, పర్యావరణ అనుకూలంగా మార్చడానికి సూరత్​లోని 'సర్కార్ గణేశ్ ఉత్సవ్' కమిటీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గుజరాత్‌లో అతిపెద్ద పర్యావరణ హిత గణనాథుడి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ విగ్రహాన్ని ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ (పీఓపీ) లేదా బంకమట్టితో తయారు చేయలేదు. 350 కిలోల టిష్యూ పేపర్‌ను ఉపయోగించి ఈ విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు.

Ganesh Idol Making Tissue Paper
వినాయకుడిని తయారు చేస్తున్న కార్మికులు (ETV Bharat)

16 అడుగుల ఎత్తు, 6 అడుగుల వెడల్పు
'సర్కార్ గణేశ్ ఉత్సవ్' కమిటీ ఏర్పాటు చేయబోతున్న వినాయకుడి విగ్రహం 16 అడుగుల ఎత్తు, 6 అడుగుల వెడల్పు ఉంది. ఈ భారీ విగ్రహాన్ని ముంబయికి చెందిన 15 మంది నైపుణ్యం కలిగిన కళాకారులు ఒక నెల పాటు కష్టపడి తయారు చేశారు. దీన్ని చూస్తే ఎవరూ టిష్యూ పేపర్​తో తయారు చేసిన విగ్రహం అని అనుకోరు. అంతలా సూక్ష్మకళాకారులు కష్టపడి ఈ ప్రతిమను తయారుచేశారు. గణేశుడి ఆభరణాల నుంచి ప్రతిదాన్ని చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ అద్భుతమైన విగ్రహం భక్తుల విశ్వాసానికి చిహ్నంగా ఉండటమే కాకుండా, పర్యావరణ పరిరక్షణ పట్ల పెరుగుతున్న అవగాహనకు గొప్ప ఉదాహరణగా నిలుస్తుందని నిర్వహకులు భావిస్తున్నారు.

Ganesh Idol Making Tissue Paper
వినాయకుడిని తయారు చేస్తున్న కార్మికులు (ETV Bharat)

పర్యావరణ అనుకూల గణేశుడి విగ్రహాన్ని తయారుచేయాలనే స్ఫూర్తిదాయకమైన ఆలోచన 'సర్కార్ గణేశ్ ఉత్సవ్' కమిటీకి చెందిన సాగర్ రాజ్‌ పుత్‌ది. ముంబయిలో జరిగిన మధి గణేశ్ ఉత్సవ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసే విగ్రహాలను చూసి తనకు అలాంటి పర్యావరణ హిత ప్రతిమలనే తయారుచేయించాలనే ఆలోచన వచ్చిందని రాజ్ పుత్ తెలిపారు. ఈ ఎకో ఫ్రెండ్లీ విగ్రహాలతో సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ, పర్యావరణానికి హాని కలిగించకుండా ఉండగలుగుతామని చెప్పారు.

Ganesh Idol Making Tissue Paper
వినాయకుడిని తయారు చేస్తున్న కార్మికులు (ETV Bharat)

జల కాలుష్యం జరగకుండా జాగ్రత్త
సాధారణంగా గణేశుడి విగ్రహాల నిమజ్జనం నది, సరస్సు, సముద్రంలో జరుగుతుంది. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్, రసాయన రంగులతో తయారు చేసిన విగ్రహాలను నీటిలో నిమజ్జనం చేస్తే జల కాలుష్యం అవుతుంది. ఈ విగ్రహాలు నీటిలో కరిగిన తర్వాత జలచరాలు, పర్యావరణానికి తీవ్రమైన ముప్పును కలిగిస్తుంది. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ పర్యావరణ అనుకూల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు సర్కార్ గణేశ్ ఉత్సవ్ కమిటీ ముందుకొచ్చింది.

Ganesh Idol Making Tissue Paper
టిష్యూ పేపర్లతో రూపొందించిన వినాయకుడు (ETV Bharat)

కృత్రిమంగా చెరువు ఏర్పాటు
'సర్కార్ గణేష్ ఉత్సవ్' కమిటీ ఏర్పాటు చేయబోతున్న ఈ గణేశుడిని నది, సముద్రంలో నిమజ్జనం చేయరు. మండపం సమీపంలో చిన్న కృత్రిమ చెరువును ఏర్పాటు చేశారు నిర్వహకులు. అందులో ఈ విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేస్తారు. కాగితంతో తయారు చేయడం వల్ల ఇది నీటిలో సులభంగా కరిగిపోతుంది. ఎలాంటి కాలుష్యాన్ని వ్యాప్తి చేయదు. నిమజ్జనం తర్వాత మిగిలి ఉన్న గుజ్జును ఎరువుగా ఉపయోగించవచ్చు. సాగర్ గణేశ్ ఉత్సవ్ కమిటీ తీసుకున్న ఈ చొరవ ఇతర భక్తులకు ఆదర్శప్రాయంగానే నిలిచే అవకాశం ఉంది.

Ganesh Idol Making Tissue Paper
టిష్యూ పేపర్లతో రూపొందించిన వినాయకుడు (ETV Bharat)

గ్రాండ్​గా ముంబయి నుంచి సూరత్​కు
350 కేజీల టిష్యూ పేపర్​తో తయారైన గణేశుడి విగ్రహాన్ని అంగరంగ వైభవంగా ముంబయి నుంచి సూరత్​కు తీసుకొచ్చారు. ఈ విగ్రహాన్ని నగరానికి ఊరేగింపుగా తెచ్చారు. గణనాథుడి రాక కోసం ఆనందం, ఉత్సాహంతో నిండిన మనసుతో వేలాది మంది భక్తులు ఎదురుచూశారు. అలాగే ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. గణేశ్ ప్రతిమ ఊరేగింపు నగరంలో సందడి వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ ఊరేగింపు కేవలం మతపరమైన ప్రక్రియ మాత్రమే కాదు. పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చింది.

Ganesh Idol Making Tissue Paper
టిష్యూ పేపర్లతో రూపొందించిన వినాయకుడు (ETV Bharat)

