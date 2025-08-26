Telugu People Ganesh Puja In Assam : అసోంలోని గువాహటి వినాయక చవితి సంబరాలకు సిద్ధమవుతోంది. 'ఆపరేషన్ సిందూర్' థీమ్ తో 41 అడుగుల గణపయ్య కొలువుదీరనున్నాడు. ఈ విగ్రహాన్ని గువాహటిలో తెలుగు ప్రజలు పెడుతున్నారు. నగరంలోని ఫటాసిల్ అంబారీ వద్ద ఉన్న 41 అడుగుల ఎత్తైన ఈ గణేశ్ విగ్రహం ఈశాన్య ప్రాంతంలోనే అత్యంత ఎత్తైనదిగా నిలవనుంది. గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా అసోం తెలుగు అసోసియేషన్, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ యూత్ క్లబ్తో కలిసి గణేశ్ చతుర్థి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. ఈ క్రమంలో గువాహటిలో తెలుగువారు జరుపుకునే వినాయక చవితి వేడుకల ప్రత్యేకతలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఉగ్రదాడి మృతులకు నివాళిగా స్పెషల్ థీమ్
'ఆపరేషన్ సిందూర్' థీమ్తో గువాహటిలో తెలుగువారు ఏర్పాటు చేయనున్న గణేశ్ విగ్రహాన్ని చూసేందుకు వేలాది భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉందని నిర్వహకులు భావిస్తున్నారు. నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం ఇక్కడ తొలుత ప్రారంభమైన వినాయక చవితి వేడుకలు, ఇప్పుడు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. గణేశ్ మండపాల వద్ద తెలుగు కుటుంబాలు భక్తి పాటలతో భజనలు చేస్తారు. వివిధ వర్గాల ప్రజలు విఘ్నేషుడి మండపాన్ని చూసేందుకు తరలివస్తుంటారు. అసోంలో తెలుగువారి కుటుంబాల్లో జన్మించిన పిల్లలు తెలుగు భజన పాటలు పాడతారు. పెద్దలు హిందూ పురాణగాథల గురించి వారికి చెబుతారు.
'స్వగ్రామానికి వెళ్లిన భావన'
"తెలుగువాళ్లు ఆంధ్ర, తెలంగాణ నుంచి వందల మైళ్ల దూరం నుంచి వచ్చి గువాహటిలో నివసిస్తున్నారు. కానీ ప్రతి గణేశ్ చతుర్థికి తెలుగువారు ఒక దగ్గరకు చేరుకుంటారు. వారు స్వగ్రామానికి వెళ్లినట్లు హృదయాలు ఉప్పింగిపోతాయి. మన కుటుంబాలతో కలిసి పూజలు చేస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది" అని అసోం తెలుగు అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. గణేశ్ చతుర్థి కేవలం ఆచారాల గురించి మాత్రమే కాదన్నారు యువ మండల్ కార్యదర్శి చౌదరి గోవింద. ఇది జ్ఞాపకశక్తి, గుర్తింపు, కృతజ్ఞతకు సంబంధించినదిగా తెలిపారు. "తెలుగు కమ్యూనిటీకి చెందిన పిల్లలు పాఠశాలలో అస్సామీ మాట్లాడవచ్చు. కానీ వారు గణేశుడి ముందు నిలబడినప్పుడు వారు ఎవరో తెలుసుకుంటారు. గణేశుడు విఘ్నాలను తొలగించేవాడు. ఆయన పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో మరణించినవారి ఆత్మకు శాంతి, వారి కుటుంబాలకు బలం చేకూర్చుతాడు" అని గోవింద అభిప్రాయపడ్డారు.
ఆరు రోజులపాటు వేడుకలు
ఈ ఏడాది వినాయక చవితి వేడుకలు విభిన్నంగా జరగనున్నాయి. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారం భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ థీమ్తో ఈ ఏడాది పండల్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఆరు రోజుల పాటు గణేషుడిని మండపంలో ఉంచి, ఆ తర్వాత నిమజ్జం చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి రూ. 14 లక్షల బడ్జెట్ ఉంది. ప్రతిరోజూ 10,000 మందికి పైగా భక్తులు ఈ వేదికను సందర్శిస్తారని నిర్వహకులు భావిస్తున్నారు.
అసోంలో 2లక్షల మంది తెలుగువారు
గువాహటిలో సుమారు 10,000 మంది తెలుగు ప్రజలు నివసిస్తున్నారని తెలుగు అసోసియేషన్ కార్యదర్శి కె. శ్రీనివాస్ రావు తెలిపారు. తెలుగు ప్రజలు ఫటాసిల్, భంగాగర్, నూన్మతి, బామునిమైదాం, బారువా రోడ్, మాలిగావ్, పాండు, ఉత్తర గువాహటిలో ఎక్కువగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. మొత్తం మీద అసోం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు రెండు లక్షల మంది తెలుగు ప్రజలు ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు. 1960లలో తెలుగు ప్రజలు అసోంకు వలస రావడం ప్రారంభించారని పేర్కొన్నారు. ప్రధానంగా రైల్వేలు, ఆరోగ్య రంగం, గువాహటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ప్రైవేట్ సంస్థలలో ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం ఇక్కడకి వచ్చారన్నారు. ఆ తర్వాత అనేక తెలుగు కుటుంబాలు ఇక్కడే శాశ్వత నివాసితులుగా మారిపోయానని వెల్లడించారు.
"నా చిన్నప్పుడు నా తండ్రి 1973లో గువాహటికి వచ్చారు. కాలక్రమేణా మేము దక్షిణాది సంప్రదాయాలను గౌరవించడమే కాకుండా అస్సామీ సంస్కృతిని పాటిస్తున్నాం. మేము అస్సామీ మాట్లాడుతాం. తెలుగును అర్థం చేసుకోగలం. అస్సాం వాసులు, మేము కలిసి ఒకరి పండుగలను ఒకరు జరుపుకుంటాం. మా మధ్య పరస్పర ప్రేమ, సహకారం ఉంది" అని శ్రీనివాసరావు చెప్పారు.
తెలుగు ప్రజలకు గణేశ్ చతుర్థి ఒక ఎమోషనల్
గువాహటిలో నివసించే తెలుగు సమాజానికి, గణేశ్ చతుర్థి కేవలం ఒక పండుగ కంటే ఎక్కువ. ఇది జ్ఞాపకాల గుండె చప్పుడు. తమ మూలాల ఉన్నవారిని కలుసుకునేందుకు అరుదైన వేదిక. "మాకు హిందూ విశ్వాసాలపై అపారమైన నమ్మకం. గణేశ్ చతుర్థినాడు భారీ గణేశ విగ్రహాన్ని చూసినప్పుడు అస్సామీ స్నేహితులు మాతో కలిసి గణపతి బప్పా మోరియా అని నినదిస్తారు" అని తెలుగు సమాజానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తెలిపారు.