Ganesh Lakshmi Idols: వినాయక చవితి వచ్చిందంటే చాలు విభిన్న ఆకృతుల్లో వినాయకుళ్లను చూస్తూంటాం. ఒకరికి పోటీగా మరోకరు ఎత్తైన, వెరైటీ గణనాథుడిని మండపంలో పెట్టి కొలుస్తుంటారు. అందుకు కళాకారులు కూడా తీవ్రంగా శ్రమించి రకరకాల ఆకృతుల్లో వినాయకుడి విగ్రహాలను తయారుచేస్తుంటారు. అయితే గుజరాత్కు చెందిన కొందరు కళాకారులు ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న గణేశుని, లక్ష్మీ విగ్రహాలను బంగారంతో తయారు చేశారు. ఈ విగ్రహాలు కేవలం ఒక అంగుళం ఎత్తు, పది గ్రాముల బరువు కలిగి ఉండడం విశేషం. వీటిని అత్యాధునిక 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి తయారు చేశారు. అయితే వీటికి భారీగా డిమాండ్ కూడా ఉంది. ఈ విగ్రహాలను కొనుగోలు చేయడానికి జనం ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మరీ ఆ విగ్రహాలను ప్రత్యేకత ఏంటి? ఎలా తయారు చేశారు? పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందామా!
నగల వ్యాపారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
సూరత్కు చెందిన 'విరెన్ చోక్సీ' అనే వ్యక్తి ఖుషల్బాయ్ జ్యువెలర్స్ దుకాణాన్ని నడిపిస్తున్నారు. అయితే ఈయన నగల దుకాణంలోని కొందరు కళాకారులు కలిసి ప్రపంచంలోనే అరుదైన ఘనత సాధించారు. కేవలం ఒక అంగుళం ఎత్తు, పది గ్రాముల బరువుతో లక్ష్మీ, గణేశుని విగ్రహాలను తయారు చేశారు. వీటి తయారీలో స్వచ్ఛమైన 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగించామని నగల వ్యాపారి చోక్సీ పేర్కొన్నారు. అయితే వీటిని రూపొందించడంలో 40 మంది కళాకారుల బృందం పగలు, రాత్రి తీవ్రంగా శ్రమించారని చెప్పారు. అంతేకాదు వీటిని తయారు చేయడానికి సుమారు 15 నుంచి 20 రోజుల సమయం పట్టిందని ఆయన తెలిపారు. ఈ విగ్రహాలు చూడటానికి చాలా చిన్నగా ఉన్నా, వీటి ధర మాత్రం ఎక్కువే. ప్రస్తుతం ఈ విగ్రహం ధర రూ.1.5 లక్షలు ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. ఈ విగ్రహాలను ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ మేక్ ఇన్ ఇండియా, జీరో డిఫెక్ట్స్కు (ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా) దార్శనికతకు అనుగుణంగా ఉన్నాయన్నారు.
10 అడుగుల విగ్రహంలో కనిపించే స్పష్టత ఈ ఒక అంగుళం విగ్రహంలోనే!
ఈ విగ్రహాలకు ఉన్న మరో విశిష్టత ఏమిటంటే 10 అడుగుల విగ్రహంలో కనిపించే స్పష్టత ఈ ఒక అంగుళం విగ్రహంలో కనిపిస్తుందని చోక్సీ తెలిపారు. ఇందులో గణేశుడి ముఖ కవళికలు, అలంకరణ ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయన్నారు. ఇందులో ఉన్న మరో విశిష్టత ఏమిటంటే ఈ విగ్రహాలు అతి చిన్నవి అయినప్పటికీ ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా అత్యంత నాణ్యతతో తయారు చేశామని ఆయన వివరించారు. ఈ విగ్రహాలను గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులో స్థానం సంపాదించుకోవడం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నామని పేర్కొన్నారు.
వినాయక చవితి వేళ ఈ విగ్రహాలకు భారీ డిమాండ్
వినాయక చవితి, దీపావళి వంటి పండుగలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఈ ప్రత్యేకమైన విగ్రహాలకు డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. ఒక అంగుళం ఎత్తున్న ఈ గణపతి, లక్ష్మీ విగ్రహాల కోసం ఆర్డర్లు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఇప్పటికే డెలివరీ ప్రక్రియ పూర్తైంది. ఇంకా ఆర్డర్లు వస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే ఈ విజయం సూరత్ చేతి పనులు, ఆవిష్కరణలు ప్రపంచ ఖ్యాతిని మరోసారి పెంచింది.
అసోంలో తెలుగు వైబ్స్- 'ఆపరేషన్ సిందూర్' థీమ్తో 41 అడుగుల గణపయ్య!
ఈ బొజ్జగణపయ్య కాస్త డిఫరెంట్- 350 కిలోల టిష్యూ పేపర్లతో తయారీ- చెరువు కృత్రిమంగానే!