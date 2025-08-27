1500 Diverse Ganesh at One Place : మనలో కొంత మందికి నాణెలు, పోస్టల్ స్టాంపులు సేకరించే అలవాటు ఉంటుంది. కానీ కర్ణాటకకు చెందిన ఈ వ్యక్తి మాత్రం 21 ఏళ్లుగా వివిధ రకాల గణపతులను సేకరిస్తున్నారు. శివమొగ్గ జిల్లాలోని హోసనగర్కు చెందిన కేఎస్ వినాయక్ ఇప్పటివరకు దాదాపు 1,500 గణేశ్ ఆకృతులను సేకరించి, తన ఇంట్లోనే 'వినాయక వరల్డ్'ను ఏర్పాటు చేశారు. తన ఇంటికి వచ్చే అతిధులకు ఎటు చూసినా గణేశ్ ప్రతిమలే దర్శనమిస్తాయి. ఇంకా ప్రతి ఏడాది గణేశ్ చతుర్ధిని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు వినాయక్, గీతా దంపతులు. ఇప్పటి వరకు సేకరించి విగ్రహాలను 15రోజుల పాటు ప్రత్యేక ప్రదర్శనకు ఉంచుతారు. దీనిని చూసేందుకు కేవలం స్థానికులే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు వస్తుంటారు.
ఈ సారి ఆపరేషన్ సిందూర్ థీమ్తో గణేశ్
వినాయక్కు చిన్ననాటి నుంచి గణేశ్ ప్రతిమలు సేకరించే అలవాటు ఉంది. వీటిని సేకరించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా పర్యటించారు. ఇలానే ఇప్పటివరకు వెయ్యికిపైగా వినాయకులను సేకరించి ఇంట్లో పెట్టారు. ఇందులో కూరగాయలతో చేసిన గణేశ్తో పాటు గ్లాస్, నాట్య వినాయక, చెక్క గణేశ్, రాయితో చేసిన ఏకదంత గణపతి, చిన్నారి గణపతి ఇలా దాదాపు వందలాది గణేశ్ ప్రతిమలను సేకరించారు. వీటితో పాటు చేతితో తయారు చేసిన వందలాది ప్రతిమలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పోస్ట్కార్డ్, క్యాలెండర్తో చేసిన గణపతులు వినాయక్ ఇంట్లో దర్శనమిస్తాయి. ముఖ్యంగా వీటితోపాటుగా ప్రతి ఏడాది స్పెషల్ థీమ్తో గణపతిని ఆకర్షణీయంగా రూపొందిస్తారు. ఈ ఏడాది పాకిస్థాన్పై చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ థీమ్తో గణపతిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందులో గణపతి ఆర్మీ డ్రెస్తో పాటు హెలికాప్టర్, ట్యాంకర్లు, జీపులు, వార్ ప్లేన్లు కనిపిస్తాయి.
"దాదాపు 21 ఏళ్లుగా గణపతి విగ్రహాలను సేకరిస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు దాదాపు 1,500 గణేశ్ విగ్రహాలు మా వినాయక్ వరల్డ్లో ఉన్నాయి. దేశంలోని ప్రతి చోట నుంచి వినాయకుళ్లను సేకరించాను. మా నాన్నకు కళలు, సాహిత్యంపైన ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండేది. ఆయనను చూసి నాకు కూడా వీటిపై ఆసక్తి ఏర్పడింది. ప్రతి ఏడాది వివిధ రకాలైన గణపతులను తీసుకవస్తాను. వినాయక చవితి సమయంలో వీటిని ప్రదర్శించేందుకు ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేస్తాను. ఈసారి ఆపరేషన్ సిందూర్ గణేశ్ను ఏర్పాటు చేశాం"
--కేఎస్ వినాయక్
"నా భర్తతో పాటు నాకు గణపతి అంటే చాలా ఇష్టం. గణపతి నవరాత్రులు వస్తే మా ఇంట్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఈ గణేశ్లను చూసేందుకు విద్యార్థులతోపాటు స్థానికులు, అధికారులు కూడా వచ్చి పూజలు చేస్తుంటారు." అని వినాయక్ భార్య గీతా తెలిపారు.
"వినాయక్ వరల్డ్ను ఏర్పాటు చేసిన వినాయక్కు ధన్యవాదాలు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలు సందర్శించి అనేక రకాలైన గణపతులను సేకరించి ఇక్కడకు తీసుకువచ్చారు. వేలాది గణపతులను ఒక్క చోట చూసే అవకాశాన్ని కల్పించారు. గత 20 ఏళ్ల నుంచి వీరు నిర్వహించే ప్రదర్శనకు వచ్చి ఇక్కడ గణపతులకు పూజలు చేస్తాను." అని మంజూనాథ్ అనే స్థానికుడు తెలిపారు.
