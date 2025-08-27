ETV Bharat / bharat

ఇంట్లోనే వినాయక్​ వరల్డ్​ - 1,500 రకాల గణపతులను ఒకే చోట చూడొచ్చు! - VINAYAKA CHATURTHI 2025

ఈ సారి ఆపరేషన్ సిందూర్​ థీమ్​తో గణేశ్​- 15 రోజుల పాటు ప్రత్యేక ప్రదర్శన

1500 Diverse Ganesh at One Place
1500 Diverse Ganesh at One Place (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2025 at 4:38 PM IST

1500 Diverse Ganesh at One Place : మనలో కొంత మందికి నాణెలు, పోస్టల్ స్టాంపులు సేకరించే అలవాటు ఉంటుంది. కానీ కర్ణాటకకు చెందిన ఈ వ్యక్తి మాత్రం 21 ఏళ్లుగా వివిధ రకాల గణపతులను సేకరిస్తున్నారు. శివమొగ్గ జిల్లాలోని హోసనగర్​కు చెందిన కేఎస్​ వినాయక్​ ఇప్పటివరకు దాదాపు 1,500 గణేశ్ ఆకృతులను సేకరించి, తన ఇంట్లోనే 'వినాయక వరల్డ్​'ను ఏర్పాటు చేశారు. తన ఇంటికి వచ్చే అతిధులకు ఎటు చూసినా గణేశ్​ ప్రతిమలే దర్శనమిస్తాయి. ఇంకా ప్రతి ఏడాది గణేశ్​ చతుర్ధిని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు వినాయక్, గీతా దంపతులు. ఇప్పటి వరకు సేకరించి విగ్రహాలను 15రోజుల పాటు ప్రత్యేక ప్రదర్శనకు ఉంచుతారు. దీనిని చూసేందుకు కేవలం స్థానికులే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు వస్తుంటారు.

ఈ సారి ఆపరేషన్ సిందూర్​ థీమ్​తో గణేశ్​
వినాయక్​కు చిన్ననాటి నుంచి గణేశ్ ప్రతిమలు సేకరించే అలవాటు ఉంది. వీటిని సేకరించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా పర్యటించారు. ఇలానే ఇప్పటివరకు వెయ్యికిపైగా వినాయకులను సేకరించి ఇంట్లో పెట్టారు. ఇందులో కూరగాయలతో చేసిన గణేశ్​తో పాటు గ్లాస్, నాట్య వినాయక, చెక్క గణేశ్​, రాయితో చేసిన ఏకదంత గణపతి, చిన్నారి గణపతి ఇలా దాదాపు వందలాది గణేశ్​ ప్రతిమలను సేకరించారు. వీటితో పాటు చేతితో తయారు చేసిన వందలాది ప్రతిమలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. పోస్ట్​కార్డ్​, క్యాలెండర్​తో చేసిన గణపతులు వినాయక్​ ఇంట్లో దర్శనమిస్తాయి. ముఖ్యంగా వీటితోపాటుగా ప్రతి ఏడాది స్పెషల్​ థీమ్​తో గణపతిని ఆకర్షణీయంగా రూపొందిస్తారు. ఈ ఏడాది పాకిస్థాన్​పై చేపట్టిన ఆపరేషన్​ సిందూర్​ థీమ్​తో గణపతిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇందులో గణపతి ఆర్మీ డ్రెస్​తో పాటు హెలికాప్టర్, ట్యాంకర్లు, జీపులు, వార్​ ప్లేన్లు కనిపిస్తాయి.

vinayaka chaturthi 2025
వినాయక్ వరల్డ్​లోని ప్రతిమ (ETV Bharat)
vinayaka chaturthi 2025
వినాయక్ వరల్డ్​లోని ప్రతిమ (ETV Bharat)

"దాదాపు 21 ఏళ్లుగా గణపతి విగ్రహాలను సేకరిస్తున్నాను. ఇప్పటివరకు దాదాపు 1,500 గణేశ్​ విగ్రహాలు మా వినాయక్ వరల్డ్​లో ఉన్నాయి. దేశంలోని ప్రతి చోట నుంచి వినాయకుళ్లను సేకరించాను. మా నాన్నకు కళలు, సాహిత్యంపైన ఎక్కువ ఆసక్తి ఉండేది. ఆయనను చూసి నాకు కూడా వీటిపై ఆసక్తి ఏర్పడింది. ప్రతి ఏడాది వివిధ రకాలైన గణపతులను తీసుకవస్తాను. వినాయక చవితి సమయంలో వీటిని ప్రదర్శించేందుకు ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేస్తాను. ఈసారి ఆపరేషన్​ సిందూర్​ గణేశ్​ను ఏర్పాటు చేశాం"

--కేఎస్​ వినాయక్​

"నా భర్తతో పాటు నాకు గణపతి అంటే చాలా ఇష్టం. గణపతి నవరాత్రులు వస్తే మా ఇంట్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఈ గణేశ్​లను చూసేందుకు విద్యార్థులతోపాటు స్థానికులు, అధికారులు కూడా వచ్చి పూజలు చేస్తుంటారు." అని వినాయక్​ భార్య గీతా తెలిపారు.

vinayaka chaturthi 2025
గణపతి ప్రతిమతో కేఎస్​ వినాయక్​ (ETV Bharat)
vinayaka chaturthi 2025
వినాయక్ వరల్డ్​లోని ప్రతిమలు (ETV Bharat)

"వినాయక్​ వరల్డ్​ను ఏర్పాటు చేసిన వినాయక్​కు ధన్యవాదాలు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలు సందర్శించి అనేక రకాలైన గణపతులను సేకరించి ఇక్కడకు తీసుకువచ్చారు. వేలాది గణపతులను ఒక్క చోట చూసే అవకాశాన్ని కల్పించారు. గత 20 ఏళ్ల నుంచి వీరు నిర్వహించే ప్రదర్శనకు వచ్చి ఇక్కడ గణపతులకు పూజలు చేస్తాను." అని మంజూనాథ్ అనే స్థానికుడు తెలిపారు.

vinayaka chaturthi 2025
వినాయక్ వరల్డ్​లోని ప్రతిమలు (ETV Bharat)

వినాయక చవితిపై 'థాయ్‌లాండ్ ట్రెండ్' ఎఫెక్ట్- భారత్‌లో పెరిగిన గోల్డ్ సేల్స్- ఏమిటా ట్రెండ్ ?

ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న వినాయక విగ్రహం- అంగుళం ఎత్తుతో బంగారు లక్ష్మీ, గణపతి- ధర ఎంతంటే?

