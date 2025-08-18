ETV Bharat / bharat

కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే- ఓట్ల చోరీ వ్యవహారంలో CECపై చర్యలు తీసుకుంటాం: రాహుల్ గాంధీ - RAHUL GANDHI WARNS CEC

సీఈసీ నన్ను అఫిడవిట్ అడిగారు- కానీ ప్రజలే ఎలక్షన్​ కమిషన్​ను అఫిడవిట్‌ అడుగుతారు: రాహుల్‌ గాంధీ

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 11:14 PM IST

Rahul Gandhi Warns CEC : ఇండియా కూటమి అధికారంలోకి వస్తే ఓట్ల చోరీ వ్యవహారంలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​తో పాటు, మరో ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. బిహార్​లో చేపట్టిన 'ఓటర్‌ అధికార్‌ యాత్ర'లో భాగంగా గయాలో నిర్వహించిన సభలో రాహుల్ ప్రసంగిస్తూ ఈసీపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

గత ఎన్నికల్లో ఓట్ల అవకతవకల వ్యవహారం వెలుగుచూసినప్పటికీ, ఎలక్షన్​ కమిషన్​ ఇంకా తనను అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని కోరుతోందని రాహుల్ విమర్శించారు. కొద్ది సమయం ఇస్తే, ప్రతి అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ స్థానంలో ఈసీ లోపాలను ప్రజల ముందు ఉంచుతామని, అప్పుడు వారే ఎన్నికల సంఘాన్ని అఫిడవిట్ ఇవ్వాలని అడుగుతారని రాహుల్ అన్నారు.

ఎస్​ఐఆర్​- ఓట్ల చోరీకి ఒక కొత్త రూపం!
"ప్రధాని మోదీ స్పెషల్‌ ప్యాకేజీ గురించి మాట్లాడినట్లే, ఈసీ కూడా 'ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ' (ఎస్​ఐఆర్​) పేరిట బిహార్‌ కోసం ప్రత్యేక ప్యాకేజీ తీసుకొచ్చింది. ఓట్ల దొంగతనానికి ఇదొక కొత్త రూపం. అయితే, బిహార్​ ప్రజలు ఈ మోసాన్ని జరగనివ్వరు. అయితే ఒక్క విషయం కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి. కేంద్రంలో, బిహార్​లో కచ్చితంగా ఇండియా కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడే రోజు వస్తుంది. అప్పుడు సీఈసీతో సహా ఎలక్షన్ కమిషనర్లపై చర్యలు తీసుకుంటాం" అని రాహుల్ గాంధీ హెచ్చరించారు. అయితే ఆ సమయంలో భోరున వర్షం పడుతున్నప్పటికీ రాహుల్​ తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగించారు. మరోవైపు 'ఎన్నికల కమిషనర్లు బీజేపీ సభ్యత్వం తీసుకున్నారని, ఆ పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నారు' అని ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్‌ ఆరోపించారు.

అంతకుముందు, ఔరంగాబాద్‌ జిల్లాలో ఓట్లు కోల్పోయామని చెప్పిన పౌరులతో రాహుల్‌ గాంధీ భేటీ అయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఆయన తన ఎక్స్​ ఖాతాలో పోస్టు చేశారు. "గత 4-5 ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన వారి ఓట్లను కూడా చోరీ చేశారు. ఇదేమని ఎన్నికల సిబ్బందిని ప్రశ్నిస్తే, పైనుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయని చెబుతున్నారు. మేము పేదల హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నాం. కచ్చితంగా ఓట్ల చోరీకి అడ్డుకట్ట వేస్తాం" అని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ వ్యవహారంపై బిహార్‌ చీఫ్‌ ఎలక్టోరల్‌ ఆఫీసర్‌ కూడా స్పందించారు. ఓట్లు కోల్పోయామని చెబుతున్న వ్యక్తులు, తమ వివరాలు అందజేయాలని, అప్పుడు వారి సమస్యను పరిష్కరిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

నిరాధార ఆరోపణలు
అంతకుముందు, ఎస్​ఐఆర్​ విషయంలో ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న ఆరోపణలను కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్‌ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ ఖండించారు. ఈసీకి అధికార, విపక్ష పార్టీలు అనే భేదభావాలు ఉండవని, అన్ని పార్టీలను సమానంగా చూస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ఓటు చోరీ పేరుతో కొందరు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఈసీ లాంటి రాజ్యాంగ సంస్థలను అవమానించడం సరికాదన్నారు. 'ఓట్ల చోరీ' ఆరోపణలు చేస్తున్న రాహుల్‌ గాంధీ వారం రోజుల్లోపు అఫిడవిట్‌ సమర్పించాలని కోరారు. లేనిపక్షంలో వాటిని నిరాధారమైన ఆరోపణలుగా పరిగణిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

16 రోజులపాటు కొనసాగనున్న యాత్ర
ఆగస్టు 17న ససారంలో ప్రారంభమైన 'ఓట్ అధికార్ యాత్ర' సెప్టెంబరు 1న పట్నాలో ముగుస్తుంది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి బిహార్​లో ఇదే అతి పెద్ద యాత్ర. ఈ 'ఓట్ అధికార్ యాత్ర' 24 జిల్లాలు, 60 అసెంబ్లీ స్థానాలను కవర్ చేస్తుంది. ఓటర్ల హక్కులను పరిరక్షించడం, ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకత గురించి అవగాహన కల్పించడం ఈ యాత్ర ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. అందుకే ఈ యాత్రలో రాహుల్​తో పాటు ఇండియా కూటమిలో భాగస్వాములైన ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్, ఇతర పార్టీల నాయకులు పాల్గొంటారు.

